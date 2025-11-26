El restaurante de Sevilla que lleva casi 30 años sirviendo unos guisos que quitan el sentido: "Experiencia de 10"

En pleno centro de la ciudad, muy cerca de los Jardines de la Buhaira, se encuentra el Restaurante Carlos Baena, un establecimiento alojado en una casa de tres plantas en el que llevan casi tres décadas sirviendo algunos de los guisos más tradicionales y mejor elaborados de nuestra tierra.

El restaurante Carlos Baena abrió sus puertas en el año 1996 de la mano de Carlos Baena, quien le dio nombre al negocio, y Angelita Ligenfert. Años más tarde serían sus hijos, Juan Carlos y Mari Ángeles, quienes tomarían el relevo hasta la actualidad. El restaurante se encuentra en un edificio de tres plantas en el que hay diferentes espacios para disfrutar de sus comidas.

En la baja cuentan con una barra para tapear y varias mesas bajas para comer por platos; en la segunda hay un salón de celebraciones ideal para jubilaciones, cumpleaños o reuniones familiares y en la azotea cuentan con un segundo comedor muy agradable que se abre en primavera y verano, siendo el lugar más destacado por su clientela.

La cocina del restaurante Carlos Baena

La cocina de este restaurante ubicado en el centro de Sevilla se caracteriza por respetar las recetas tradicionales a las que, en ocasiones, añaden algún toque que hace que sus platos sean más originales. Entre sus guisos destacan opciones como el cocido de berza, el potaje de garbanzos con langostino y huevo o el de garbanzos con manitas de cerdo, aunque también tienen fabes, ideales para cuando entra el frío en la ciudad.

Más allá de este tipo de platos, cuentan con otras opciones como la carrillada ibérica a los tres vinos, servida con patatas fritas caseras, tartar de atún y aguacate con alga wakame y semillas de sésamo, ensalada de bonito, mango y vinagreta de pistacho, rabo de toro con parmentier de patata o el tataki de atún rojo con mayonesa de soja y alga wakame. Además de las opciones saladas, también cuentan con algunos postres de elaboración casera y con una interesante selección de vinos para acompañar sus comidas.

En el restaurante Carlos Baena se come a base de platos, aunque también es posible tapear en la zona de la barra. El establecimiento está ubicado en la calle Rastro, número 28. Cuentan con una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con mil opiniones a fecha de noviembre de 2025. Entre los mensajes que hay sobre el establecimiento destacan aspectos como la calidad de las comidas, lo agradable que es su terraza y la gran experiencia gastronómica que supone acudir al restaurante.

Abren de martes a sábado, de 13:30 a 17:00 horas y de 21:00 a 24:00 horas. Los domingos el horario es de 13:30 a 17:00 horas mientras que los lunes permanecen cerrados por descanso del personal.