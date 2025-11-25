El bar de Mairena en el que dicen que está la cerveza más fría del Aljarafe y hacen un serranito único en la provincia

En el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe, a escasos minutos en coche desde la capital, se encuentra el bar La Unión, un establecimiento que en sus redes sociales presume de elaborar tapas y platos caseros y de contar con la cerveza más fría de la comarca. Sin embargo, si algo caracteriza a este establecimiento no es otra cosa que su particular manera de hacer los serranitos: una inigualable versión del mítico bocadillo sevillano que aparece enrollada y cuyo aspecto nada tiene que ver con el original.

Tapas y platos caseros

La cocina de La Unión se caracteriza por abordar algunas de las recetas más tradicionales de Andalucía, como la tortillita de camarones o el serranito, con elaboraciones y combinaciones más vanguardistas que dan como resultado platos que no se ven en otros lugares y que combinan diferentes sabores y productos que los convierten en especiales.

Entre sus tapas cuentan con tacos hechos a base de tortillita de camarones y rellenos de guacamole, langostinos y salsa japonesa, surtido de croquetas como la de secreto y miel, brioche de carrillada y queso camembert, ensaladilla de gambón al ajillo o garbanzos con bacalao o solomillo de Pata Negra guisado en salsa y jamón.

Pero si hay algo que se lleva el protagonismo de manera indiscutible en el serranito enrollado, un serranito de pequeño tamaño y conforma de rollito que al probar sabe igual que el original, aunque su aspecto nada tenga que ver. Este lleva los mismos ingredientes que el popular bocadillo, con la particularidad de presentarse enrollado en una fajita.

En La Unión también tienen postres caseros, como la torrija caramelizada en pan brioche con helado de vainilla praliné o la tarta de dulce de leche y galleta Lotus.

El bar La Unión se encuentra en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe, en la calle Pablo Neruda, número 45. El establecimiento cuenta con un amplio salón interior con varias mesas bajas perfecto para celebraciones y con una terraza que sus clientes reseñan como una de las partes más destacadas de este negocio, ya que es perfecta para las noches de verano o las mañanas soleadas de invierno.

En Google Reseñas cuentan con una puntuación de 4,3 estrellas, con algo más de 600 opiniones a fecha de noviembre de 2025. Las opiniones más positivas centran su atención en la calidad de las comidas, el lugar en el que está el bar y sus precios competitivos. Entre los comentarios más destacables sobre este lugar están el de Christopher S., que es "un lugar excelente para disfrutar buena comida y pasar un rato agradable", o la de Daniel V., que señala que "la comida está bastante buena y se agradece que la carta innove con platos diferentes a lo que puede uno encontrar en otros bares de la zona".

El bar la Unión abre martes, miércoles y jueves, de 12:00 a 16:30 horas y de 20:30 a 24:00 horas, Los viernes y sábado mantienen el mismo horario con un cierre algo más dilatado, hasta las 01:00 horas. El domingo el horario es de 20:30 a 24:00 horas mientras que el lunes permanecen cerrados por descanso del personal.