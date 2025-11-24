Este pueblo de Sevilla se sumerge en el Barroco durante una semana con degustaciones de antaño, rutas, talleres gratis y más

Desde el 24 al 30 de noviembre el municipio sevillano de Écija celebrará una nueva edición de su Festival Barroco, una iniciativa cultural que pone en valor el patrimonio barroco de la ciudad astigitana, uno de los más singulares de España, mediante un programa gratuito que incluye experiencias gastronómicas, visitas guiadas, rutas nocturnas con candiles, talleres infantiles y de adultos, conferencias y un gran mercado que hace un guiño a este movimiento artístico y cultural en la Plaza de España de la localidad.

Programación completa

Durante siete días esta ciudad ubicada a caballo entre Sevilla y Córdoba acogerá un sinfín de actividades que se desarrollarán en espacios como el Museo Histórico Municipal – Palacio de Benamejí y en diversos templos y espacios monumentales del casco histórico, todas ellas de carácter gratuito.

Visitas didácticas para escolares

Del 24 al 28 de noviembre en horario lectivo (de mañana), se realizarán diferentes visitas guiadas con educadores especializados en arte barroco y didáctica patrimonial. Los monumentos que se visitarán serán los siguientes:

Iglesia de Santo Domingo

Iglesia de los Descalzos

Iglesia Mayor de Santa María

Iglesia del Convento de Santa Florentina

Palacios barrocos de Écija

Ciclo de conferencias

Estas tendrán lugar en el Museo Histórico Municipal – Palacio de Benamejí los siguientes días:

Jueves 27 de noviembre, a las 19:30 horas: Écija en la Época Barroca , con José Enrique Caldero.

Écija en la Época Barroca , con José Enrique Caldero. Viernes 28 de noviembre, a las 19:00 horas: La imagen de Cristo: Écija y el “Barrococó”. Pureza formal y eclecticismo escultórico, con Rafael Fernández.

La imagen de Cristo: Écija y el “Barrococó”. Pureza formal y eclecticismo escultórico, con Rafael Fernández. Sábado 29 de noviembre, a las 11:30 horas: Cíclopes de tiempo y misoneísmo: travesía hasta las entrañas del barroco literario, con Juan Pedro Gutiérrez.

Talleres didácticos para niños

Los talleres son gratuitos mediante reserva previa llamando a la Oficina de Turismo, al teléfono 955 902 933. Estos se celebrarán en el Museo Histórico Municipal – Palacio de Benamejí.

Velázquez y las Meninas, el viernes, 28 de noviembre, a las 17:00 horas.

el viernes, 28 de noviembre, a las 17:00 horas. Zurbarán, el pintor de los bodegones, el sábado, 29 de noviembre, a las 11:30 horas.

el sábado, 29 de noviembre, a las 11:30 horas. Murillo, el pintor de lo cotidiano, el domingo, 30 de noviembre, a las 11:30 horas.

Talleres didácticos para adultos

Los talleres son gratuitos mediante reserva previa llamando a la Oficina de Turismo, al teléfono 955 902 933.

Pintura barroca, el sábado, 29 de noviembre, a las 18:00 horas.

el sábado, 29 de noviembre, a las 18:00 horas. La técnica del dorado, el domingo, 30 de noviembre, a las 11:30 horas.

Rutas guiadas diurnas, con un pequeño concierto final

Las rutas son gratuitas mediante reserva previa llamando a la Oficina de Turismo, al teléfono 955 902 933.

Arte barroco y religión, el s ábado, 29 noviembre a las 11:00 horas. Punto de encuentro: Iglesia de los Descalzos; microconcierto de órgano a las 13:00 horas.

ábado, 29 noviembre a las 11:00 horas. Punto de encuentro: Iglesia de los Descalzos; microconcierto de órgano a las 13:00 horas. La arquitectura al servicio de la nobleza, el domingo 30 noviembre a las 11:00 horas. Punto de encuentro: Palacio de Peñaflor, con un concierto de dúo barroco a las 13:00 horas.

Ruta guiada nocturna

Las rutas son gratuitas mediante reserva previa llamando a la Oficina de Turismo, al teléfono 955 902 933. Ruta guiada El barroco ecijano a la luz de los candiles con dos horarios:

Viernes 28 noviembre , a las 20:00 horas, en la Iglesia de Santa María

, a las 20:00 horas, en la Iglesia de Santa María Sábado 29 noviembre, a las 20:00 horas, en la Iglesia de Santo Domingo

Mercado barroco

La Plaza de España acogerá del 28 de noviembre, por la tarde, al día 30, hasta la hora del almuerzo, un mercado barroco en el que se podrá disfrutar de lo siguiente:

Música y espectáculos

Pasacalles de gigantes

Animación

Talleres

Atracciones

Juegos y guiñol

Experiencias gastronómicas

Gran Cena Barroca “Como cenaban los marqueses”, el viernes, 28 de noviembre, a las 21:30 horas, en el Restaurante Las Ninfas, en el Museo Histórico Municipal, en un ambiente inspirado en el siglo XVIII, con acompañamiento de música barroca de cámara. El precio de la cena es de 30 euros por comensal y es obligatorio hacer una reserva previa llamando al número de teléfono 954 830 431

Restaurante Las Ninfas, en el Museo Histórico Municipal, en un ambiente inspirado en el siglo XVIII, con acompañamiento de música barroca de cámara. El precio de la cena es de 30 euros por comensal y es obligatorio hacer una reserva previa llamando al número de teléfono 954 830 431 Ruta Gastronómica Barroca "De la taberna al palacio: el mollete ecijano del Siglo de Oro”, del 28 al 30 de noviembre. En ella participan los establecimientos Las Ninfas, Taberna del Abacero, Gallito 20, Pasareli, María Castaña, El Sabor 10, Bar Domingo, Casa Teodoro, Abacería Cuarto de Pasos, Mesón Juan Antonio, Taberna El Picailo, Bar de Tapas Vivas, Los Catrines Tequila & Taco Bar.

El Festival Barroco de Écija es un evento cultural impulsado por el ayuntamiento de la localidad que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Astigi Ciudad Patrimonial y Ecosistema Rural Sostenible», financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU.