Navidad en Dos Hermanas 2025: toda la programación para disfrutar de estas fiestas de noviembre a enero

El municipio sevillano de Dos Hermanas se prepara para recibir la Navidad de 2025 con una programación muy completa dirigida a todos los públicos que promete llenar de diversión y alegría las próximas semanas hasta la finalización de las fiestas.

Del 20 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026 la localidad nazarena celebrará varias actividades que han sido diseñadas para dinamizar el comercio local y ofrecer una amplia agenda de ocio familiar en todos los barrios del municipio. La campaña, coordinada con la Federación Nazarena de Comerciantes (FENACO) y distintos colectivos, combina alumbrado especial, actividades dirigidas a los más pequeños, parques de atracciones, animación en la calle y espectáculos culturales desde finales de noviembre hasta comienzos de enero del próximo año.

Programación de 'Navidad en Dos Hermanas 2025'

Parques de atracciones navideños

Del 20 de noviembre al 6 de enero: Los parques estarán instalados en Dos Hermanas, en la Avenida de España esquina con Doctor Leiva Rincón, y en Montequinto, en la Avenida de Montequinto esquina con Madre Paula Montalt. Incluyen atracciones, puestos y juegos como churrería, buñuelos, gofres, algodón de azúcar, remolque de juegos, camas multijuegos, Mini Mouse, toro mecánico, divertijuegos, Aero Baby, pesca de patos, Jumping, Rally París-Dakar, ponys mecánicos, carrusel Disney, pista de hielo, zona recreativa y montaña rusa navideña.

Alumbrado navideño

29 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas: la Plaza de la Constitución acogerá actividades como animación Disney, Photocall navideño, globoflexia, actuación de DJ, pintacaras y tómbola solidaria a beneficio de ACAYE.

De 17:00 a 18:30 horas: actuaciones del Coro de Campanilleros La Borriquita, del Coro Arcoiris del CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras, del Coro Infantil de la Hermandad de Valme y del Coro de la Escuela Privada de Danza y Música Ntra. Sra. de la Compasión.

actuaciones del Coro de Campanilleros La Borriquita, del Coro Arcoiris del CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras, del Coro Infantil de la Hermandad de Valme y del Coro de la Escuela Privada de Danza y Música Ntra. Sra. de la Compasión. De 18:30 a 21:00 horas: actuación de DJ.

Nevadas navideñas

El 26, 27 y 28 de diciembre a las 19:00 horas: nevada navideña en la Plaza de la Constitución.

Actividades navideñas

El 22 de diciembre, de 16:45 a 19:45 horas: Photocall navideño, pintacaras y globoflexia

23 de diciembre: Cartero Real y a las 17:30 horas Zambomba de Artistas Nazarenos

26 de diciembre: Cartero Real y a las 17:00 horas actuación musical y baile navideño del Estudio de Danza "Ana Ortega"

27 y 28 de diciembre, de 16:45 a 19:45 horas: Photocall navideño, pintacaras y globoflexia

Video Mapping Dos Hermanas

Días 22, 23, 26, 27 y 28 de diciembre, de 20:00 a 20:30 horas, en la Fachada del Ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución.

Navidad en Montequinto

Los días 11 y 12 de diciembre en centro cultural de la Biblioteca de Montequinto recibirá al Cartero Real de 17:00 a 19:00 horas. A las 18:30 horas se producirá una nevada en el mismo lugar.

El 13 de diciembre, de 16:30 a 19:30 horas habrá animación Disney, Photocall navideño y pintacaras

Vídeo Mapping en Montequinto

11, 12 y 13 de diciembre, de 19:30 a 20:00 horas.

Fuente del Rey

18 de diciembre, en la plaza Fernando II, de 17:00 a 20:00 horas, con pintacaras y globoflexia. A las 19:00 horas se producirá la popular nevada.

Mercados de abastos

Dos Hermanas: días 24, 26, 27, 31 de diciembre y 2, 3 de enero, de 12:00 a 13:00 horas, con vídeo 360º con disfraces, pintacaras, globoflexia, decoración navideña, fotomatón, Cartero Real.

Montequinto: 26, 27 de diciembre y 2, 3 de enero, de 12:00 a 13:30 horas con vídeo 360º con disfraces, pintacaras, globoflexia, decoración navideña, fotomatón, Cartero Real.

Tarde Buena

24 de diciembre: Plaza de la Constitución, de 16:00 a 20:00 horas, con dj Juan Alberto Parra.y el Grupo Los Elegidos

Tarde Vieja

31 de diciembre: Plaza de la Constitución, de 16:00 a 20:00 horas, con dj Juan Alberto Parra y el grupo La Tomasa. A las 19:30 horas se producirá la llegada de la San Silvestre y la celebración de las pre-uvas.

Exposiciones en el Centro Cultural La Almona