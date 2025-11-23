Navidad en Dos Hermanas 2025: toda la programación para disfrutar de estas fiestas de noviembre a enero
El municipio nazareno dará la bienvenida a la programación navideña desde el 20 de noviembre de 2025
Este histórico pueblo de Sevilla organizará una zambomba para dar la bienvenida a la Navidad: ubicación, fecha y entradas
Mercado navideño en Nervión con marcas locales: ubicación, hora de apertura y productos que encontrarás
El municipio sevillano de Dos Hermanas se prepara para recibir la Navidad de 2025 con una programación muy completa dirigida a todos los públicos que promete llenar de diversión y alegría las próximas semanas hasta la finalización de las fiestas.
Del 20 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026 la localidad nazarena celebrará varias actividades que han sido diseñadas para dinamizar el comercio local y ofrecer una amplia agenda de ocio familiar en todos los barrios del municipio. La campaña, coordinada con la Federación Nazarena de Comerciantes (FENACO) y distintos colectivos, combina alumbrado especial, actividades dirigidas a los más pequeños, parques de atracciones, animación en la calle y espectáculos culturales desde finales de noviembre hasta comienzos de enero del próximo año.
Programación de 'Navidad en Dos Hermanas 2025'
Parques de atracciones navideños
- Del 20 de noviembre al 6 de enero: Los parques estarán instalados en Dos Hermanas, en la Avenida de España esquina con Doctor Leiva Rincón, y en Montequinto, en la Avenida de Montequinto esquina con Madre Paula Montalt. Incluyen atracciones, puestos y juegos como churrería, buñuelos, gofres, algodón de azúcar, remolque de juegos, camas multijuegos, Mini Mouse, toro mecánico, divertijuegos, Aero Baby, pesca de patos, Jumping, Rally París-Dakar, ponys mecánicos, carrusel Disney, pista de hielo, zona recreativa y montaña rusa navideña.
Alumbrado navideño
- 29 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas: la Plaza de la Constitución acogerá actividades como animación Disney, Photocall navideño, globoflexia, actuación de DJ, pintacaras y tómbola solidaria a beneficio de ACAYE. También, de 17
- De 17:00 a 18:30 horas: actuaciones del Coro de Campanilleros La Borriquita, del Coro Arcoiris del CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras, del Coro Infantil de la Hermandad de Valme y del Coro de la Escuela Privada de Danza y Música Ntra. Sra. de la Compasión.
- De 18:30 a 21:00 horas: actuación de DJ.
Nevadas navideñas
- El 26, 27 y 28 de diciembre a las 19:00 horas: nevada navideña en la Plaza de la Constitución.
Actividades navideñas
- El 22 de diciembre, de 16:45 a 19:45 horas: Photocall navideño, pintacaras y globoflexia
- 23 de diciembre: Cartero Real y a las 17:30 horas Zambomba de Artistas Nazarenos
- 26 de diciembre: Cartero Real y a las 17:00 horas actuación musical y baile navideño del Estudio de Danza “Ana Ortega”
- 27 y 28 de diciembre, de 16:45 a 19:45 horas: Photocall navideño, pintacaras y globoflexia
Video Mapping Dos Hermanas
- Días 22, 23, 26, 27 y 28 de diciembre, de 20:00 a 20:30 horas, en la Fachada del Ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución.
Navidad en Montequinto
- Los días 11 y 12 de diciembre en centro cultural de la Biblioteca de Montequinto recibirá al Cartero Real de 17:00 a 19:00 horas. A las 18:30 horas se producirá una nevada en el mismo lugar.
- El 13 de diciembre, de 16:30 a 19:30 horas habrá animación Disney, Photocall navideño y pintacaras
Vídeo Mapping en Montequinto
- 11, 12 y 13 de diciembre, de 19:30 a 20:00 horas.
Fuente del Rey
- 18 de diciembre, en la plaza Fernando II, de 17:00 a 20:00 horas, con pintacaras y globoflexia. A las 19:00 horas se producirá la popular nevada.
Mercados de abastos
- Dos Hermanas: días 24, 26, 27, 31 de diciembre y 2, 3 de enero, de 12:00 a 13:00 horas, con vídeo 360º con disfraces, pintacaras, globoflexia, decoración navideña, fotomatón, Cartero Real.
- Montequinto: 26, 27 de diciembre y 2, 3 de enero, de 12:00 a 13:30 horas con vídeo 360º con disfraces, pintacaras, globoflexia, decoración navideña, fotomatón, Cartero Real.
Tarde Buena
- 24 de diciembre: Plaza de la Constitución, de 16:00 a 20:00 horas, con dj Juan Alberto Parra.y el Grupo Los Elegidos
Tarde Vieja
- 31 de diciembre: Plaza de la Constitución, de 16:00 a 20:00 horas, con dj Juan Alberto Parra y el grupo La Tomasa. A las 19:30 horas se producirá la llegada de la San Silvestre y la celebración de las pre-uvas.
Exposiciones en el Centro Cultural La Almona
- Del 27 de noviembre al 5 de enero: Dos Hermanas, una ciudad de Belén; Asociación de Belenistas Nazarenos “Santa Ana” – Sala Antonio Milla; El Belén Nazareno; Rodolfo Jiménez Díaz – Sala Diego Ruiz Cortés; Motivos de la Cabalgata de Reyes Magos; Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos “Estrella de la Ilusión” – Hall
También te puede interesar
Contenido ofrecido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
CONTENIDO OFRECIDO POR LICORES DEL MONO
Contenido ofrecido por Reolink