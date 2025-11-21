Este histórico pueblo de Sevilla organizará una zambomba para dar la bienvenida a la Navidad: ubicación, fecha y entradas

El próximo 13 de diciembre, sábado, el municipio sevillano de Osuna acogerá la zambomba flamenca Así canta Osuna en Navidad, una ocasión única para disfrutar de una de las mayores tradiciones de la tierra que se celebrará en el Teatro Municipal Álvarez Quintero de la localidad.

Este emotivo espectáculo reúne lo mejor del cante y el compás andaluz para celebrar la Navidad con el inconfundible sabor del flamenco. En esta edición contará con la artista invitada Anabel Valencia, una de las voces más reconocidas del panorama actual. El encuentro tendrá lugar a las 21:00 horas y las entradas pueden adquirirse físicamente en la Casa de la Cultura de Osuna, en la Oficina de Turismo y en el propio Teatro Álvarez Quintero, o a través de la página web de Cultura de Osuna. El precio de las entradas oscila entre 5,60 y 20,60 euros por persona.

Origen de las zambombas

En la actualidad podemos definir la zambomba como un instrumento musical de percusión como una celebración navideña musical en la que está presente un tipo de cante determinado.

Aunque no se conoce con exactitud cuándo surgieron las primeras zambombas, se cree que esta tradición data del siglo XVIII, tres siglos después de la aparición de la zambomba como instrumento, cuando los vecinos y vecinas se reunían en los patios de las casas andaluzas para elaborar y preparar dulces navideños y otros alimentos típicos de estas fechas.

Estas reuniones se realizaban alrededor de una hoguera y eran amenizadas con cante, baile y palmas y se daban, especialmente, en la zona de Andalucía occidental, más concretamente en lugares como Jerez de la Frontera. Con el paso del tiempo, ya en el siglo XXI, a este tipo de cantes flamencos se incorporarían villancicos tradicionales a ritmo de bulerías, consolidando esta fiesta de una forma muy evidente en varios rincones de la región.

Entre estos lugares se encuentra la ciudad de Osuna, una localidad señorial de gran relevancia histórica que es, además, villa ducal de la Campiña sevillana. De orígenes iberos, el municipio se alza sobre un cerro dominado por su imponente Colegiata y desde donde se otean las estribaciones de la Sierra Sur. Por sus calles han pasado tartésicos, visigodos, romanos, judíos, musulmanes o cristianos.

Todo ello ha devenido en ser una ciudad con una importante riqueza arquitectónica y cultural que se refleja en sus diez iglesias, cinco conventos, cuatro ermitas, una destacada plaza de toros y un casino. También cuenta con dos grandes monumentos levantados en el Renacimiento: la centenaria Escuela Universitaria y la Colegiata de Osuna, a la que se suma una de las calles más bonitas de Europa, la de San Pedro, designada de esta manera por la propia Unesco.