Mercado navideño en Nervión con marcas locales: ubicación, hora de apertura y productos que encontrarás

Este jueves, 20 de noviembre, tendrá lugar la inauguración de la primera tienda física de Acento en el centro comercial Nervión Plaza, un espacio en el que se podrán encontrar diferentes productos de marcas locales que irán variando cada semana y que se instalan en estas fechas con la temática de la Navidad.

Esta tienda, adherida a Poderío Market, un mercado que transforma los espacios más icónicos de España en mercados de artesanía que se celebran durante varios días en lugares como Córdoba, Málaga, Rota o Sanlúcar de Barrameda y que ya se ha instalado en varias ocasiones en el Casino de la Exposición, en la hispalense.

Hora de apertura y lo que encontrarás en Acento

La nueva tienda de Acento se encuentra en el interior del centro comercial Nervión, entre los establecimientos de Aromas y Bershka, en la planta baja. El espacio abrirá sus puertas el jueves, 20 de noviembre, a las 16:00 horas, con una interesante variedad de productos elaborados por marcas locales y ambientados en la temática de la Navidad, dadas las fechas.

Esta tienda contará, en total, con nueve marcas que irán rotando semana tras semana para que sus clientes y clientas puedan conocer de cerca todos los productos elaborados por personas de la tierra. Tal y como expresan en sus redes sociales, este negocio es "un lugar con esencia, alma y, sobre todo, con eso que tanto nos caracteriza, nuestro acento". En su interior se podrá encontrar diseño, artesanía, moda, complementos y mucho más, todo ello materializado en piezas únicas perfectas para regalar en esta época del año.

Sobre Poderío Market

Poderío Market es un mercado que reúne a decenas de marcas de todo tipo y que tiene la particularidad de transformar espacios únicos, como el Casino de la Exposición de Sevilla, en mercadillos que se celebran a lo largo de un fin de semana y en el que se puede comprar desde ropa hasta accesorios para el hogar o bisutería.

Además de las marcas que están presentes en sus mercados, el espacio en el que se celebran suele contar con música en directo, una zona gastronómica para poder comer y una zona de barra para beber algo mientras se disfruta de los cientos de productos que se pueden encontrar en el mercado, desde moda hasta accesorios, complementos, decoración, etc. La entrada a estos eventos es completamente libre y gratuita.