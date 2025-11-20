Planes irresistibles para sobrellevar el frío este fin de semana en Sevilla

Las temperaturas otoñales parecen haber llegado después de unas semanas calurosas y de lluvias abundantes. Este fin de semana, a pesar de tener cielos despejados, las mínimas rozarán los 4 grados por lo que es posible que muchos y muchas prefieran hacer planes en lugares cerrados, donde resguardarse del frío. Para ellos y ellas la ciudad tiene una amplia oferta cultural para todos los gustos y edades con propuestas como las destacadas a continuación:

Comedia El genoma del pavo

La Sala Cero acogerá desde el 20 de noviembre y hasta el día 23 la interpretación de la comedia El genoma del pavo, una nueva aventura de nuestro querido pijo Fabiolo, indomable y socarrón. En esta obra Fabiolo explora las bases moleculares de la felicidad, desatando una fiesta evolutiva. Desde los "Autolopijotus" hasta las civilizaciones antiguas, la epopeya revela el origen de su inconfundible estilo. En esta amalgama entre pijería y genética (Epijonética), Rafa Maza sumerge al espectador en una odisea cómica a través de la historia. La obra se podrá ver el jueves y viernes, a las 20:30 horas, y el sábado y domingo a las 19:30 horas. Hay entradas desde 9 euros.

Drama Escupir al cielo

Un hombre y una mujer de edad madura recorren la noche en una vieja motocicleta por una solitaria carretera secundaria. El vehículo, exhausto, necesita combustible, y la tenue luz de una estación de servicio ofrece la ayuda necesaria. Mientras el hombre echa gasolina, la mujer entra en la tienda de la gasolinera para reponer fuerzas con algún dulce.

Un acto de violencia inesperado e inexplicable transforma la escena: la mujer acaba sujetando la caja registradora con un cadáver a sus pies. Ambos se ven obligados a permanecer en la gasolinera, fingiendo normalidad mientras tratan de ocultar la cruel realidad a los visitantes inoportunos y extrañamente frecuentes de esa noche, que incluyen una pareja de monjas, un guarda forestal, un payaso y un guardia civil.

Esta obra dramática se podrá ver en el Teatro La Fundición del 21 al 23 de noviembre a las 20:30 horas el viernes y sábado, y a las 19:00 horas el domingo. Hay entradas desde 8 euros.

Documental Soundtrack to a coup d'Etat

Las tensiones sociales de los años sesenta, la Guerra Fría, la descolonización de África o el asesinato del líder congoleño Patrice Lumumba. Es la música como acto de resistencia la que une todo esto, fluyendo entre diferentes épocas y lugares, así como utilizando personalidades de la cultura del jazz –como Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Nina Simone, Max Roach, Abbey Lincoln, Adou Elenga o Joseph Kabasele– en el corazón de estos acontecimientos históricos. Con imágenes de shows, entrevistas, citas de libros u otros elementos, este soundtrack conecta el jazz desde una perspectiva geopolítica. La película ha sido ganadora del premio al mejor documental musical internacional del In-Edit 2024, y nominada a los Oscar 2025 en la categoría de Mejor Largometraje Documental. Se podrá ver en versión original en el espacio CaixaForum el viernes, 21 de noviembre, a las 18:00 horas. El precio de la entrada es de 6 euros.

Teatro musical That's musical!

El espacio CaixaForum acogerá este teatro musical en el que cuatro jóvenes, amantes de los musicales, se enteran de que un teatro pretende deshacerse de las escenografías y materiales de los musicales que han tenido en cartel a lo largo de los años. Los cuatro amigos se encuentran en el teatro, donde descubren decorados, attrezzo, vestuario... A medida que se van encontrando objetos y vestidos cantan canciones que les apasionan y cuentan anécdotas e historias de los musicales a los que pertenecen. Todo ello les lleva a realizar un viaje por la historia contemporánea del musical americano.

Se podrá disfrutar de él del 15 al 23 de noviembre en dos horarios: a las 12:00 y a las 18:00 horas. El precio de la entrada es de 6 euros por persona.

Jornadas de medio ambiente Otoño Azul

Este fin de semana la Fundación MAS acogerá talleres sobre la protección del Mediterráneo con Coral Soul y el Institut FrançaisEn el marco de la temporada cultural del Institut Français d’Espagne, “Otoño Verde”, que pone el foco en las acciones de protección del medioambiente, el Institut Français de Sevilla, Europe Direct y Coral Soul organizan unas jornadas tituladas “Otoño Azul: Protegiendo los corales en el Mediterráneo” en la Fundación MAS de Sevilla.

El público, desde los 7 hasta los 99 años, podrá disfrutar de talleres interactivos e inmersivos con profesionales: se podrán ver corales verdaderos tanto como corales en dispositivos de realidad virtual, descubrir el papel y las herramientas del buceo, entender la preservación de corales y aprender las bases de la recuperación de los corales.

Los objetivos de estas jornadas son concienciar a una diversidad de públicos sobre la preservación de los corales, valorar las diferentes escalas de acción en materia de protección del medioambiente y su complementariedad, así como demostrar la existencia de la cooperación franco-española, que tenga por origen una iniciativa civil o gubernamental.

Estas actividades sobre la protección del medio marino y de los arrecifes se desarrollarán el viernes, 21 de noviembre entre las 16:30 y las 19:00 horas, y el sábado, 22 de noviembre, entre las 10:00 y las 14:00 horas. La entrada es gratuita.