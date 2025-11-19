Pista de patinaje sobre hielo en Torre Sevilla: así es como puedes acceder de forma gratuita

El próximo viernes, 21 de noviembre, Torre Sevilla dará el pistoletazo de salida a la Navidad con la inauguración de una pista de patinaje de hielo sintético que estará instalada en la Galería 0, en la Plaza Norte, junto a la tienda de Primark y a La Industrial. A ella podrán acceder tanto niños como adultos con independencia del grado de conocimiento que tengan patinando, ya que en su interior habrá un equipo de monitores que guiará a los usuarios de dicha pista y velará por el cumplimiento de las normas básicas de convivencia en el recinto, como mantener siempre el mismo sentido de la marcha y evitar carreras o saltos que puedan poner en riesgo la experiencia del resto de personas.

La pista, que invita a familias, amigos y curiosos a disfrutar de momentos inolvidables en un ambiente festivo y seguro, tendrá unas dimensiones de 20 metros de largo por 10 de ancho, presentándose como uno de los grandes reclamos de la campaña navideña de este centro comercial. El precio de la entrada general será de seis euros por 30 minutos de patinaje. No obstante, existirán ofertas que permitan el acceso de manera gratuita.

Las instalaciones abrirán el 21 de noviembre a las 18:00 horas y estará operativa hasta el 5 de enero de 2026. Los horarios de apertura serán los siguientes:

Del 22 de noviembre al 18 de diciembre , de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas; los fines de semana y festivos de 11:00 a 22:00 horas.

, de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas; los fines de semana y festivos de 11:00 a 22:00 horas. A partir del 20 de diciembre y hasta el 5 de enero, la pista abrirá todos los días de 11:00 a 22:00 horas.

Oferta "Compra y patina"

Coincidiendo con la inauguración, Torre Sevilla pondrá en marcha la campaña “Compra y Patina”, con la que premiará las compras de sus visitantes y miembros del club con entradas gratuitas para la pista. Los clientes que presenten en el Punto de Información un ticket de compra superior a 20 euros realizado en los últimos tres días, junto con su identificación de socio del Torre Sevilla Club (que no tiene ningún coste) recibirán una entrada gratuita. En el caso de compras iguales o superiores a 35 euros, se entregarán dos entradas. La promoción estará disponible hasta fin de existencias.

Para darse de alta en Torre Sevilla Club basta con registrarse de manera gratuita a través de la web oficial del programa de fidelización. El proceso es sencillo: el usuario debe acceder al portal, completar el formulario de inscripción y confirmar la adhesión. Una vez registrado, pasa a formar parte de una comunidad que disfruta de ventajas exclusivas, descuentos especiales y acceso a eventos únicos, diseñados para premiar la fidelidad de los socios y enriquecer cada visita al centro comercial.

Además de la pista y de la decoración festiva, los visitantes podrán disfrutar de la amplia oferta comercial, gastronómica, cultural y de ocio del centro, así como de tres horas de aparcamiento gratuito en horario comercial de 10.00 a 00.00 para una visita sin prisas. Las tiendas ya se preparan para la campaña navideña y muchas de ellas ofrecerán promociones especiales con motivo del pre Black Friday.

Otras actividades en Torre Sevilla

El centro comercial Torre Sevilla vivirá este fin de semana dos citas destacadas con la literatura y la música de la mano de FNAC. El viernes 21 de noviembre, a las 17:30 horas, el lobby del complejo recibirá al creador de contenido y escritor Iker Unzu, que presentará y firmará su último libro, La invasión de las madres zombies.

La actividad, que requería inscripción previa, ha agotado todas sus plazas, por lo que se prevé una gran afluencia de público. La programación continuará el sábado 22 de noviembre, a las 17:00 horas, con la presencia del cantante y compositor sevillano Javier Labandón, conocido artísticamente como El Arrebato. El artista firmará ejemplares de su recién estrenado disco El viaje inesperado, en un encuentro que promete reunir a numerosos seguidores.