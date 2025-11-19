Mercado medieval en este pueblo a 15 minutos de Sevilla: es uno de los más famosos y espectaculares de la provincia

El municipio sevillano de Gines se prepara para la celebración de su popular mercado medieval, uno de los más aclamados de la provincia. El fin de semana del 11 al 14 de diciembre, este pueblo ubicado a apenas 15 minutos en coche desde la capital acogerá la XVIII edición del Mercado Medieval y Navideño con un llamativo espectáculo titulado 'Circus Maximos', con el que se combinan la historia de la Antigua Roma y de sus gladiadores con la de la Edad Media y sus tradiciones.

Con una perfecta ambientación y con la participación de destacados especialistas, ‘Circus Maximus’ es un espectáculo basado en aquellos combatientes casi mitológicos cuya existencia se fundamentaba en la gloria de la victoria o la muerte en la arena del circo, por lo que se trata de una oportunidad única para disfrutar en vivo del gran entretenimiento del Imperio Romano.

El Mercado Medieval y Navideño de Gines se encuentra ubicado en pleno centro de la localidad y en las calles colindantes, que se engalanan para la ocasión.

Venta de entradas

Para poder disfrutar del espectáculo Circus Maximus será necesario adquirir la entrada a través de las páginas web de Eventbrite, Universe o Entradas.com, o de manera presencial en la taquilla física que habrá ubicada en el lugar donde se celebra el mercado, en Ea zona de la Pará. El precio de la entrada anticipada es de 6 euros (gastos de gestión no incluidos) mientras que el del ticket en taquilla es de 7,50 euros por persona.

En total serán siete las funciones que se representarán con los siguientes horarios:

Viernes, 12 de diciembre : 17:30 y 20:30 horas.

: 17:30 y 20:30 horas. Sábado, 13 de diciembre : 13:30, 17:00 y 20:30 horas.

: 13:30, 17:00 y 20:30 horas. Domingo 14 de diciembre: 13:30 y 17:00 horas.

El Mercado Medieval y Navideño “Gines a la luz de la Navidad” nació en el año 2007 y desde entonces se ha erigido como la puerta de entrada a la Navidad en el municipio. Organizada por el ayuntamiento, cada año esta cita comienza con el Pregón de la Navidad, una lectura que corre a cargo de personas de la localidad y que inaugura cada edición de la muestra. A partir de ahí, durante cuatro días y de forma ininterrumpida, tiene lugar un sinfín de actividades que atraen a miles de visitantes, no solo de Gines, sino de toda la provincia y del resto de Andalucía.

Con más de 90.000 visitas recibidas en años anteriores, el Mercado Medieval y Navideño ha marcado desde sus inicios un lugar de referencia, diferenciándose de otros que se celebran en la comarca por su magnitud y la importancia que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Este mercado lo integran cientos de expositores de muy diversa índole, tanto de distintos tipos de artesanía, productos navideños, gastronomía popular y juguetes, como de oficios antiguos, plantas y juegos tradicionales.

Todo esto se completa con exposiciones temáticas, talleres de cetrería, pasacalles, teatros, números de animación y música en directo, además de granja de llamativos animales como camellos, ocas o burras enanas. A todo lo anterior se unen diversas sorpresas que hacen que cada mercado sea distinto al anterior, logrando siempre sorprender al visitante, que se sumerge de lleno en el medievo gracias a la ambientación y la programación de estos días.