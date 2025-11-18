El belén viviente de Sanlúcar la Mayor regresa este 2025 con más de 400 figurantes: fecha, ubicación y entradas

El próximo mes de diciembre el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor volverá a acoger una nueva edición, la décima, de su popular belén viviente, que se ha convertido en uno de los más visitados de España y en un gran atractivo turístico para el pueblo. Del 6 al 14 de diciembre el barrio de San Pedro de la localidad acogerá la representación de varias escenas del nacimiento de Jesús en la que participarán más de 400 figurantes que recrearán cómo era la vida cotidiana de Belén hace más de 2000 años.

Este año el belén contará con algunas navidades, como la inclusión de más participantes y de nuevas escenas, con otros recorridos y escenarios que lo distinguen de los belenes vivientes de años anteriores.

Horarios y ubicación

El Belén Viviente está ubicado en el conjunto histórico de la iglesia de San Pedro y sus murallas almohades, originarias del siglo XII. Parte de las escenas, como la vida en la Corte de Herodes, el Tribunal del Sanedrín, el campamento Romano o las cárceles, se ubican en la iglesia y su patio de naranjos, mientras que el resto de las escenas, como el mercado, el pueblo, los huertos, la escena de la aparición del ángel, o el propio establo, se encuentran en el recinto amurallado, justo al filo de la cornisa del Aljarafe, al pie de la garganta más profunda de la cárcava de Sanlúcar la Mayor, desde donde se divisa la vega del Guadiamar.

El día 6 de diciembre tendrá lugar el pasacalles inaugural, seguido de la apertura oficial del Belén. Por este motivo, el horario de acceso para ese día será a partir de las 17:30. Desde ese momento, el recinto estará abierto todos los días desde las 16:30 horas a las 20:30 horas, con la posibilidad de que se prolongue la hora de cierre si cuando llegue este momento aún queda público para entrar al recinto. Las entradas son válidas para una sola visita en el día especificado en la misma.

Venta de entradas

El acceso para poder este belén viviente, el más grande los organizados en la provincia de Sevilla, es de 3 euros por persona en concepto de donativo a partir de los 2 años de edad. Los bebés que no tengan 24 meses podrán acceder de forma gratuita al recinto.

Estas se pueden adquirir a través de la página web de Giglon y se podrán utilizar a lo largo de toda la tarde en que está abierto el acceso, ya que estas no llevan especificado ningún tramo horario para ver el belén. El acceso se realizará por estricto orden de llegada al recinto ubicado en el barrio de San Pedro de la localidad sevillana. La cita que representa al nacimiento de Jesús es accesible tanto para personas con discapacidad como para carritos de bebé.