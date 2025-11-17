Espectáculo de flamenco gratuito en la Fábrica de Artillería de Sevilla este jueves: toda la información sobre el evento

El próximo jueves, 20 de noviembre, a las 20:00 horas, la Real Fábrica de Artillería de Sevilla acogerá el espectáculo De voz, un cuerpo, protagonizado por Leonor Leal, que nace a partir de una investigación y diálogo con bailaoras de flamenco que ya están retiradas. La entrada es libre hasta completar aforo, por lo que se recomienda acudir con tiempo.

La investigación de la artista Leonor Leal comienza en 2019, cuando a raíz del trabajo para El lenguaje de las líneas ( una conferencia bailada) se dio cuenta de que había muy pocos textos escritos por bailaoras de flamenco, es decir, escritos por ellas mismas y que hayan publicado desde sus imágenes internas, desde sus notaciones personales que le ayudaron a bailar mejor.

Es así como Leal siente la necesidad de reflexionar de su propia práctica para hacer algo con ello a nivel escénico, convirtiendo esas meditaciones en material de creación, no solo de las suyas propias sino también de la de otras que bailaron antes. Con eso quiso trazar líneas genealógicas del cuerpo que baila, del cuerpo de esas mujeres con el suyo y quiso hablar del propio flamenco como herramienta que se usan para afrontar el mundo.

Como destaca ella misma, esta pieza tiene una naturaleza cercana al diario personal, a meditaciones bailadas y compartidas y por supuesto, al documental de creación. "Bailo sola en escena acompañada de fragmentos de las entrevistas realizadas a grandes bailaoras, a maestras del flamenco para mí. Hablo con y a partir de ellas e intento trazar una constelación hecha de retales entre todas. Retales de anécdotas, remiendos y cicatrices".

Ciclo Amalgama

Todo es fruto de la unión, ya sea la de las palmas que permiten el sonido, las notas que enarbolan la música o los cuerpos para originar la vida. De la suma de dos bases rítmicas diferentes nacen los compases de amalgama, como el de la soleá, que combina un 6/8 y un 3/4.

De este modo, del encuentro entre distintos artistas se pueden obtener los resultados más diversos. A lo largo de la historia los cruces generacionales han permitido la transmisión oral de un género que a menudo se escapó de los pentagramas. De la articulación de todas estas fórmulas se empapa el ciclo Amalgama en el que cantaores, bailaores, guitarristas, comunicadores, periodistas, cómicos, cineastas, fotógrafos, escritores, dibujantes, pintores se unen para crear algo único en un encuentro que, además, es intergeneracional.

Como clausura de los doce coloquios, Leonor Leal llevará al escenario un espectáculo que es el resultado de esa combinación de voces de mujeres que se han dedicado al baile y que ahora están retiradas. Una propuesta escénica que coloca el broche de oro a un espacio que trata de poner en valor la palabra de los flamencos de ayer, de hoy y de siempre.