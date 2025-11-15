El Kanka se suma a los conciertos de Insólito en Sevilla inaugurando gira: fecha, ubicación y entradas

Insólito, el festival de Green Cow Music, amplía su cartel con dos nuevas incorporaciones que refuerzan su apuesta por la diversidad musical: Siloé y El Kanka. Dos nombres clave de la nueva escena española que, desde lenguajes distintos, comparten entrega y emoción colectiva. Ambos llegan a Sevilla estrenando etapa y proyectos artísticos.

El Kanka abrirá su nueva gira en el festival el 6 de marzo de 2026, en el Cartuja Center CITE a las 20:30 horas. El conocido artista malagueño presentará en Sevilla "La calma", su próximo disco —el séptimo de su carrera— que verá la luz a comienzos de año y del que ya se ha adelantado el primer tema homónimo: una oda a la quietud, a la pausa, a la búsqueda interior.

Con más de quince años de trayectoria, Juan Gómez Canca, conocido artísticamente como El Kanka, es uno de los grandes referentes de la canción iberoamericana. La calma, además de dar nombre al nuevo álbum, es una reivindicación en forma de deseo: “Ojalá un mundo distinto”, resume el artista, quebrazona sobre la serenidad como un valor esencial en tiempos de ruido. El proyecto mantiene la esencia que ha definido su carrera: la fusión del folclore latinoamericano, la rumba y el pop, con letras ingeniosas que invitan a la reflexión o narran escenas cotidianas, a menudo con un toque de humor y optimismo

El Kanka vuelve a los escenarios con su inconfundible mezcla de humor, poesía y ritmo, con un show lleno de energía, cercanía y buen ambiente, donde repasa los temas más queridos de su carrera junto a nuevas canciones que invitan a cantar y sonreír. Con su estilo único, que fusiona rumba, pop y canción de autor, El Kanka transforma cada concierto en una fiesta compartida con el público. Una cita imprescindible para disfrutar de la música honesta, alegre y profundamente humana que lo ha convertido en uno de los artistas más queridos del panorama español

La venta de entradas tanto de este concierto como el del resto de actuaciones confirmadas durante los próximos meses ya está habilitada a través de la página web de Insólito. El precio de las entradas oscila entre los 35 y los 45 euros y hay opciones tanto de pista, para estar de pie, como de palco y zona club, donde habrá butacas.

Programación confirmada

Insólito, que dio comienzos el pasado mes de septiembre, continuará este noviembre con Marina Carmona (14 de noviembre en Sala X), el jerezano José Mercé (20 de noviembre en el Cartuja Center CITE) y el pianista cubano Chucho Valdés (24 de noviembre, también en el Cartuja Center CITE). En diciembre será el turno de la banda Siloé (día 17 en el Cartuja Center CITE).

En 2026, Insólito traerá a Sevilla a la cómica Patricia Galván (7 de enero en el Auditorio Cartuja); a La Bien Querida (10 de enero en Sala Custom); a Bebe (16 de enero en Sala Pandora); a Laura Gallego con su espectáculo La última folclórica (18 de enero en el Cartuja Center CITE); a Alejandro Astola (22 de enero en Fun Club; 23 de enero, Sala Malandar, y 24 de enero, Sala Even); al dúo Antílopez (24 de enero, Cartuja Center CITE); a la gaditana María Parrado (15 de febrero en Sala Malandar); al compositor y pianista italiano de música de cine Andrea Vanzo (16 de febrero en el Auditorio Cartuja); a Nacho Vegas (19 de febrero en Sala Custom); a El Kanka (6 de marzo en el Cartuja Center CITE); a Suede (21 de marzo en el Cartuja Center CITE); a Leire Martínez (18 de abril en la Pandora Sevilla), y a Andrés Suárez (9 de mayo en Sala Custom).