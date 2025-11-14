Semana de la Filosofía 2025 en este pueblo a pocos minutos de Sevilla: debate y cultura en homenaje a Platón

El próximo martes, 18 de noviembre, y hasta el viernes, día 21, el municipio sevillano de Salteras acogerá la V edición de la Semana de la Filosofía, un encuentro de reflexión, debate y cultura que este año rinde homenaje a Platón y al pensamiento clásico como origen del humanismo, la razón y la búsqueda del conocimiento.

El encuentro, organizado por el ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Diputación de Sevilla, tendrá una programación a lo largo de cuatro jornadas que combinará mesas redondas, representaciones teatrales, filosofía aplicada, inteligencia artificial y música en directo, en un diálogo continuo entre el pensamiento antiguo y los desafíos del presente.

Programa completo

Martes, 18 de noviembre

Mesa redonda La recepción de Platón en el humanismo renacentista, con la participación de profesorado de la Universidad de Sevilla, se analizará la influencia del pensamiento platónico en autores como Dante, Marsilio Ficino o Maquiavelo. Comenzarán estableciendo paralelismos entre el viaje del conocimiento de Dante, uno de los grandes precursores del humanismo, y el mito de la caverna de Platón. Continuarán analizando la figura de Marsilio Ficino y su creación de una Academia en Florencia en la que se tradujo el corpus platónico, que hasta ese entonces era muy limitado. Abordaremos también la figura de Maquiavelo, uno de los autores más controvertidos del Renacimiento, y discutiremos sobre las tensiones entre los sueños ideales del platonismo y la cruda realidad que analiza el filósofo florentino. Por último, finalizaremos analizando la influencia del platonismo renacentista en los inicios del esoterismo occidental. El encuentro se producirá a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública Municipal Emilio Lledó.

Jueves, 20 de noviembre

Teatro Ahora mismitos, de la compañía Malajesolo. El principal objetivo de esta obra es sembrar en los jóvenes la curiosidad por la mitología clásica ; propiciar que descubran por sí mismos que no hay historia bélica más apasionante que el asedio de Troya; vida más tremenda, patética y truculenta que la de Edipo ; aventuras con más peripecias y maravillas que las de Faetón, Hércules o Ulises ; lances de amor y de muerte más apasionados que el de Narciso ; o relato más tierno que el de Pigmalion. La represetanción tendrá lugar a las 11:30 horas en el Teatro Municipal. Se trata de una actividad en colaboración con el IES Pésula.

Ahora mismitos, de la compañía Malajesolo. El principal objetivo de esta obra es sembrar en los jóvenes la curiosidad por la ; propiciar que descubran por sí mismos que no hay historia bélica más apasionante que el asedio de Troya; vida más tremenda, patética y truculenta que la de ; aventuras con más peripecias y maravillas que las de ; lances de amor y de muerte más apasionados que el de ; o relato más tierno que el de Pigmalion. La represetanción tendrá lugar a las 11:30 horas en el Teatro Municipal. Se trata de una actividad en colaboración con el IES Pésula. Mesa redonda Tendencias actuales en Filosofía. En esta cita varios expertos de la Universidad de Sevilla debatirán sobre el papel de la filosofía ante los retos contemporáneos: inteligencia artificial, crisis ecológica, poder digital y nuevas formas de pensamiento. La filosofía, como disciplina que cuestiona, analiza y pone en diálogo las ideas fundamentales que configuran nuestra comprensión del mundo, cobra una relevancia renovada en este contexto. La mesa redonda se celebrará a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública Emilio Lledó.

Viernes 21 de noviembre

Teatro infantil Pipo el Conejo, con la compañía Factoría de Trapos. Se trata de una divertida historia que combina valores, humor y reflexión para los más pequeños. Tendrá lugar a las 11:30 horas en el Teatro Municipal.

Pipo el Conejo, con la compañía Factoría de Trapos. Se trata de una divertida historia que combina valores, humor y reflexión para los más pequeños. Tendrá lugar a las 11:30 horas en el Teatro Municipal. Mesa redonda Retos filosóficos y sociales de la Inteligencia Artificial Generativa y del Transhumanismo. En este encuentro reconocidos especialistas abordarán los dilemas éticos y sociales que plantea el avance tecnológico y el papel de la mente humana frente a las máquinas. Del ábaco a la calculadora mecánica y la electrónica hemos pasado a máquinas que no solo nos ayudan a calcular sino que lo hacen mejor que nosotros y sin nosotros. El reto de la IA Generativa es que conserva datos sobre nuestras acciones y preferencias y, con lo que aprende sin descanso, propone lo «mejor» a su usuario. Sin embargo, el riesgo de acabar siendo títeres de las máquinas o de quienes controlan la información que obtienen debe ser objeto de una evaluación realista. Discernirlo lleva a estudiar los cimientos de las corrientes transhumanistas, según las cuales nuestra mente no difiere de la actividad de un ordenador. La mesa redonda se celebrará a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública Emilio Lledó.

Retos filosóficos y sociales de la Inteligencia Artificial Generativa y del Transhumanismo. En este encuentro reconocidos especialistas abordarán los dilemas éticos y sociales que plantea el avance tecnológico y el papel de la mente humana frente a las máquinas. Del ábaco a la calculadora mecánica y la electrónica hemos pasado a máquinas que no solo nos ayudan a calcular sino que lo hacen mejor que nosotros y sin nosotros. El reto de la IA Generativa es que conserva datos sobre nuestras acciones y preferencias y, con lo que aprende sin descanso, propone lo «mejor» a su usuario. Sin embargo, el riesgo de acabar siendo títeres de las máquinas o de quienes controlan la información que obtienen debe ser objeto de una evaluación realista. Discernirlo lleva a estudiar los cimientos de las corrientes transhumanistas, según las cuales nuestra mente no difiere de la actividad de un ordenador. La mesa redonda se celebrará a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública Emilio Lledó. Clausura musical con Ecos del Logos – Cuarteto Esencia, a través de un concierto que une música y pensamiento, con obras inspiradas en filósofos y compositores universales. Se producirá a las 20:30 horas en el Espacio Cultural.

La Semana de la Filosofía de Salteras se consolida de esta manera como un referente cultural y académico en la provincia, fomentando el pensamiento crítico y la reflexión colectiva en un entorno abierto, plural y participativo al que todo el mundo puede acceder.