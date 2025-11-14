Quinto Rock Festival, el encuentro de rock gratuito que se celebra este fin de semana en Dos Hermanas: hora y ubicación

Este sábado, 15 de noviembre, el municipio sevillano de Dos Hermanas acogerá una nueva edición de Quinto Rock Festival, una cita imprescindible en el calendario de la localidad para los amantes de este género musical que disfrutan de la música en directo.

Organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Dos Hermanas, dentro de su programa de apoyo a los jóvenes talentos y a la cultura local, el festival reunirá sobre el escenario a cuatro bandas que ofrecerán una descarga de energía con temas propios y versiones de grandes clásicos del rock.

El evento es completamente gratuito hasta completar aforo y abierto a todas aquellas personas mayores de 16 años que quieran disfrutar de buena música en vivo. El encuentro tendrá lugar el sábado, 15 de noviembre. La apertura de puertas para el acceso a la sala será a las 21:00 horas y, como en pasadas ediciones, con entrada libre hasta completar aforo, en la Sala B3, situada en Glorieta Comunidad Autónoma de Aragón, s/n en Dos Hermanas. Dada la normativa de la sala no se permitirá la entrada a menores de 16 años, y de 16 a 18 años deberán estar acompañados por una persona adulta para poder acceder al recinto. Las bandas invitadas en esta ocasión son las siguientes:

Eisi Disi, banda tributo al conocido grupo AC/DC.

La fe de Moriarty

Saint Peter Square

Rokcología

Quinto Rock Festival es una ocasión perfecta llena de arte pensada para disfrutar de la mejor música en directo y apoyar a los grupos locales que siguen haciendo vibrar a la ciudad.

Quinto Rock Festival nació con el objetivo de poder dar la oportunidad a bandas emergentes locales de música rock, en un festival con gran afluencia de público organizado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de la Delegación de Juventud. Estas bandas siempre van apoyadas por un artista como cabeza de cartel, que acompaña a los grupos emergentes.

Todas las bandas en su conjunto dan lugar en un concierto donde se puede escuchar la mejor música rock en cualquiera de sus vertientes, desde el rock más clásico hasta el más alternativo. Por este festival ya han pasado artistas como Topo, Jose Andrea y Uroboros, Stafas o el Último Tributo, algunos de ellos con proyección internacional y una docena de discos editados.