IV Feria de Adopción Animal "Espartinas Acoge" con perros, asociaciones e información para adoptar de manera responsable

El próximo domingo, 16 de noviembre, el municipio sevillano de Espartinas acogerá la IV Feria de Adopción Animal "Espartinas Acoge", un encuentro con el que se trata de visibilidad a la importante labor que realizan las protectoras de animales, fomentando la concienciación acerca del problema del abandono animal y apostando por las adopciones para ofrecerles a los animales una vida digna. El encuentro tendrá lugar en la Caseta Municipal del municipio de 10:00 a 18:00 horas y la entrada será gratuita.

Las personas interesadas que acudan a este evento encontrarán stands donde las 14 protectoras (tres más que en la última edición) que participan en la muestra ofrecerán información sobre la asociación o sobre cómo adoptar animales, además de vender artículos con fines benéficos. Junto a los puestos se instalará un espacio vallado para acoger los animales (perros y gatos) que cada asociación lleva y que se podrán adoptar durante la celebración de la feria, con los trámites que se requieren para ello.

“El trabajo que realizan las protectoras de animales es encomiable. Con muy poca ayuda, salvan la vida de muchos animales y fomentan acciones tan importantes como la adopción. Esta muestra servirá para que los visitantes conozcan su trabajo. Al mismo tiempo, aquellas familias que quieran adoptar un perro o un gato tienen la oportunidad en esta cita que cumple su cuarto año”, ha señalado la alcaldesa de la localidad, Cristina Los Arcos. Las asociaciones que estarán presentes en la muestra son las siguientes:

La Esperanza Animal

Asociación Megacan

Protectora Doggy

Asociación y Refugio de Animales El Edén

Huellitas de Camas

Protectora el Buen Amigo

Arca de Noé Sevilla

Huellitas Sevilla

Salvemos Abandonados

Asociación Amores Incondicionales

Arca Sevilla

Puntanimal

Sonrisa Animal

El Refugio-Escuela Marlene

Espartinas Acoge / Ayuntamiento de Espartinas

Durante la celebración de la feria de acogida animal, la muestra contará también con actividades paralelas como una charla sobre psicología del aprendizaje canino a cargo de Ican Adiestramiento Canino, que tendrá lugar a las 11:30 horas; una charla sobre la adaptación del perro adoptado al hogar, a cargo del Centro de educación canina Caliani K9, a las 13:00 horas o un desfile con las mascotas en adopción que se celebrará a mediodía, a las 12:00 horas.