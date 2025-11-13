Planes perfectos para amantes de la cultura durante el próximo fin de semana en Sevilla

Tras un inicio de otoño caluroso y con un tiempo más propio de otras fechas, las lluvias parecen llegar a la ciudad de Sevilla durante este fin de semana y, con ellas, también lo hacen un sinfín de planes de ocio y sobre todo culturales para todos los públicos. Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre la hispalense ofrecerá desde conciertos hasta exposiciones o cine para los más pequeños en diferentes espacios de la ciudad y con precios variados. Estos son algunas de las actividades que podrán hacer en la capital del viernes al domingo:

Comedia Adolescencia infinita

La compañía Pont Flotant representará, en la Sala Cero, la representación Adolescencia infinita, una obra que propone un viaje teatral al universo de la adolescencia a través de una sociedad secreta formada por jóvenes lúcidos, apasionados y contradictorios, abiertos a infinitas posibilidades. Desde la mirada del espectador, se reviven emociones universales: placer, dolor, belleza, deseo y caos, reflejando la intensidad de esta etapa de transformación.

La propuesta combina elementos dramáticos y poéticos para ofrecer un retrato nostálgico y emocional de la adolescencia, destacando tanto sus conflictos como su vitalidad y creatividad.

Los personajes confrontan sus contradicciones y exploraciones personales, permitiendo al público conectarse con experiencias propias o recordadas. Con una narrativa que mezcla intimidad y universalidad, el montaje logra que cada emoción y descubrimiento resuene más allá del escenario. Esta obra se podrá ver el viernes, 14 de noviembre, a las 20:30 horas y el sábado, día 15, a las 19:30 horas. Los precios de las entradas oscilan entre 10 y 20 euros.

Teatro Cid

Este fin de semana el teatro La Fundición acogerá la representación de Cid, un espectáculo que propone una mirada humana y cercana a la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.

Esta es la historia del Cid contada a través de sus hermanos, de los que desde que nació hasta que murió no se separaron de su Señor a través de la interpretación de Antonio Campos, acompañado con la música de La Musgaña, imprescindibles, con más de treinta y ocho años de folk Ibérico respetando la tradición y cultura heredadas de nuestros antepasados. La obra se podrá el viernes y el sábado a las 20:30 horas y el domingo, a las 19:00 horas. Hay entradas desde 8 euros.

Concierto La Ritirata

La Ritirata, la prestigiosa formación dedicada a la interpretación histórica y liderada por el violonchelista bilbaíno Josetxu Obregón, actuará este viernes en el espacio CaixaForum de Sevilla a las 19:00 horas. En esta ocasión, nos ofrece un emocionante viaje musical por las cortes de Italia y España en la transición entre el Renacimiento y el Barroco. I

l Spiritillo Brando evoca tanto las danzas cortesanas del virreinato español en Nápoles como la leyenda popular napolitana del Spiritillo, esos traviesos duendes que erraban por las calles y servían para explicar las imperfecciones humanas. El precio del espectáculo es de 15 euros por persona.

Música antigua en Espacio Turina

Por primera vez en Sevilla, el ensemble Près de votre oreille presenta Lighten mine eies, un homenaje a William Lawes, uno de los compositores más singulares del barroco inglés. Caído en el asedio de Chester en 1645, durante la Guerra Civil, Lawes dejó una música de sorprendente originalidad, escrita para una corte que desapareció con él. El programa incluye piezas vocales diversas, tanto canciones como obras recogidas póstumamente por su hermano Henry en Choice Psalmes (1648), donde brilla su escritura expresiva para tres voces y continuo.

Además, se ofrecen fragmentos de algunos de sus once Harp Consorts, especies de suites verdaderamente únicas del repertorio por su instrumentación (arpa, violín, viola da gamba y tiorba) y su lenguaje personalísimo, flexible, expresivo, apoyado en una escritura ingeniosa y tímbricamente idiomática. El concierto se podrá disfrutar el viernes, 14 de noviembre, a las 20:00 horas. El precio de la entrada es de 20 euros.