Dulces, miel, quesos y más en esta feria de productos locales que se celebra en Sevilla y que es gratuita

Los próximos 22 y 23 de noviembre, sábado y domingo, el Patio de la Diputación de Sevilla, ubicado en la Avenida Menéndez Pelayo, número 32, acogerá una nueva edición, la XVII, de la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia de Sevilla, en el marco de la Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla. Se trata de la segunda parte de esta feria que ya tuvo una primera representación hace unas semanas.

Para ello el evento contará con una nutrida representación de diferentes empresas de varios sectores distintos, todos ellos ubicados en la provincia de Sevilla. En total serán 41 los negocios que expondrán sus productos en dicha feria. Junto a los expositores habrá algunas actividades y espectáculos que se desarrollarán en el escenario del Patio de la Diputación para dinamizar la cita.

Productos y horario de la feria

La celebración de esta feria se erige como una tradición entre los sevillanos, que la tienen como cita puntual de asistencia. En ella se expondrán los mejores productos gastronómicos de la zona de Sevilla para todo aquel que esté interesado en comprarlos de forma directa. Entre los productos que se podrán encontrar habrá ibéricos, lácteos, aceite de oliva, dulces muy variados, diferentes tipos de mieles, conservas y mucho más, que los pequeños empresarios de la provincia elaboran, producen y fabrican con todo su esfuerzo y dedicación, conocedores de la alta valoración y consideración que tienen entre el público asistente.

La Feria de Productos Locales de la Provincia de Sevilla se celebrará el sábado, 22 de noviembre, y el domingo, día 23, en el siguiente horario:

Sábado, 22 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida.

Domingo, 23 de noviembre, de 11:00 a 18:00 horas, de manera ininterrumpida.

El acceso a la muestra es completamente libre y gratuito, por lo que pueden entrar todos los públicos. En su interior habrá degustaciones de una amplia gama de productos para que todo aquel que lo desee pueda adquirirlos allí mismo.

Este evento forma parte de la Muestra de la Provincia, que según el balance del pasado año, fueron 56.534 las personas que visitaron la pasada edición de la Muestra de la Provincia, un 22 % más que el año anterior. Además, hubo un total de 93 empresas participantes en un calendario de ferias, entre octubre y diciembre, en el que estuvieron representados cerca de medio centenar de municipios sevillanos.

En esta ocasión, tras el primer encuentro de productos locales que tuvo lugar en octubre, se han dado otras citas como la Feria de los Vinos y Licores (1 y 2 de noviembre); la Feria Provincial de Cerámica Artesanal (del 7 al 9 de noviembre); la Feria Provincial de Mujeres Empresarias (14 al 16 de noviembre); la Feria Productos Locales “Sabores de la Provincia” II Edición, que es la que tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre; la Feria del Pan, Aceite y Aceitunas y X Feria de Productos ECO (29 y 30 de noviembre); la Feria de Productos Locales “Sabores de Navidad” I Edición (13 y 14 de diciembre) y la Feria de Productos Locales “Sabores de Navidad” II Edición (20 y 21 de diciembre).