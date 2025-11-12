Temporada de setas: degustaciones, rutas por el campo y más en uno de los pueblos con mayor encanto de la Sierra de Sevilla

El próximo fin de semana, del 14 al 16 de noviembre (viernes, sábado y domingo), el municipio sevillano de Constantina, ubicado en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, acogerá su XXIX edición de las Jornadas Micológicas, un encuentro organizado por la Sociedad Micológica Sierra Norte de Sevilla en colaboración con el ayuntamiento de la localidad, con la que hay organizada multitud de actividades en torno a este producto de temporada.

En la provincia de Sevilla, así como en las zonas colindantes, la temporada de setas se extiende, principalmente, entre los meses de octubre y noviembre, con los primeros atisbos de la llegada del otoño, la bajada de temperaturas y la presencia de mayor humedad en el ambiente. Esto da lugar a que durante esta estación sean muchas las personas que salen a recoger setas para cocinarlas en sus casas o distribuirlas en diferentes establecimientos.

Este es el caso de Constantina, uno de los pueblos con mayor belleza, encanto y tradición de la Sierra Norte, que en esta ocasión ofrecerá una experiencia integral para los amantes de las setas y de la naturaleza con rutas guiadas por el campo, charlas especializadas, exposiciones micológicas, concursos, talleres, degustaciones y vinos locales, todo ello en el entorno del Parque Natural Sierra Morena Sevillana.

Lo que nace en 1996 como una reunión de amigos a los que les une la afición de salir al campo a recolectar ejemplares, transmitirse sus hallazgos y organizar degustaciones entre ellos, dio origen al nacimiento de una sociedad que, en un principio, organizó unas jornadas informativas para dar a conocer el variopinto mundo de las setas y los hongos, gastronómicamente deliciosos, pero que encierra sus peligros por la toxicidad de algunos ejemplares. Hoy día se han convertido en una cita ineludible que congrega a un gran número de visitantes que se acercan a disfrutar de las jornadas en sí, de los encantos que ofrece Constantina y de las actividades paralelas que complementan la oferta ese fin de semana.

Estas jornadas representan una oportunidad para profundizar en la biodiversidad fúngica de la región, sensibilizar sobre su papel en los ecosistemas y promover la gastronomía local relacionada con las setas.

La importancia de la temporada de setas

Ecológicamente, los hongos son fundamentales para el equilibrio de los bosques, mientras que económicamente, la temporada de setas impulsa el turismo micológico y la actividad en la restauración local. Esto da lugar a que en el plano cultural esta actividad sea una de las que más interés genera entre quienes disfrutan con la gastronomía local y el campo.

Además de la Sierra de Huétor en Granada, o de otros parques naturales como el de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla es reconocido por su riqueza micológica. En estos espacios, se pueden encontrar especies como la Lepista nuda (pie azul), una seta comestible muy apreciada, o la Clitocybe odora (anisada), cuyo fuerte aroma a anís la hace inconfundible.

Para su protección, la Junta de Andalucía puso en marcha el Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas de Andalucía (CUSSTA) con el objetivo de promover la conservación de los hongos y el uso sostenible de sus recursos. De este modo, el plan busca proteger las especies de setas y trufas, fomentar su investigación y generar beneficios socioeconómicos para las áreas rurales. Además, regula la recolección y el turismo micológico, integrando la educación ambiental y la sostenibilidad en la gestión de estos valiosos recursos naturales.