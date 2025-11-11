Ruta del mosto: Las mejores tabernas de Sevilla para disfrutar de la bebida del otoño

La llegada del mes de noviembre a Sevilla trae consigo los primeros mostos del año, un vino joven que se deja fermentando durante 40 días con la consiguiente tasa de alcohol que eso supone (aproximadamente del 11%), algo que lo diferencia de los mostos que se hacen en el resto de España y que son, únicamente, zumos de uva.

En Sevilla es la comarca del Aljarafe la que más tradición del mosto tiene, aunque este también se produce en otros lugares de la provincia. No obstante es en pueblos como Umbrete, Bollullos de la Mitación, Villanueva o Bormujos donde se encuentran algunas de las principales bodegas y bares que sirven esta bebida tan apreciada por los lugareños.

Bar Escalera, en Bollulos de la Mitación

Abierto desde 1952, este bar ubicado en Bollullos de la Mitación lleva más de 70 años sirviendo el mosto nuevo de cada año que tienen almacenado en sus propios bocoyes. En La Escalera se puede acompañar esta bebida tan propia de la zona con una carta muy extensa de tapas entre las que hay montaditos, guisos caseros como manitas de cerdo, migas, carne en salsa, garbanzos, sangre encebollada o menudo. Es un bar de los de toda la vida, con precios competitivos, la comida de siempre y el mejor de los mostos. Recientemente, ha hablado de este establecimiento el creador de contenidos Juan Antonio Aguayo, de la cuenta @guiasevillana.

Taberna Justicia, en Umbrete

Aunque se trate de un establecimiento centenario, la Taberna Justicia reabrió al público en 2015 en el pueblo de Umbrete. Elaboran su propio mosto, que combinan con una amplia variedad de guisos caseros, como carrillada, almejas a la marinera, arroz con gamba blanca, solomillo de ternera acompañado de foie de pato, frito variado o montaditos. También tienen algunos postres que no dejan indiferente a nadie, como la tarta de maracuyá o el bizcocho de zanahoria.

Bodega Caimán, en Bollullos de la Mitación

También ubicada en Bollullos de la Mitación, Bodega Caimán es una de las más conocidas en la zona en esta época. Abrió sus puertas en el año 1939 y desde entonces producen su propio mosto con las variedades Garrido Fino y Zalema, que posteriormente fermentan en sus bocoyes de castaño y roble americano.

Los inicios de este negocio fueron similares a los de otros lugares en los que se producía mosto: solo vendían esta bebida. Con el paso del tiempo fueron introduciendo aceitunas, algunos potajes y migas. En la actualidad son famosos por sus guisos caseros y por servir un mosto de excelente calidad, con un color amarillento, ligeramente turbio. Rosa y Javi, creadores de contenidos gastronómicos de la cuenta @sevillatapital, hablaban así de este establecimiento hace solo un año:

Bodega Pepe Girón, en Bormujos

A pocos minutos de Sevilla, en el municipio de Bormujos, se encuentra una de las bodegas más míticas de la zona no solo por ser de las primeras que empezó a servir mosto en Sevilla sino por su buen tapeo. El impulsor de este negocio fue el hombre que le dio el nombre y que lo abrió en el año 1979, únicamente para vender mosto por aquel entonces.

Poco a poco fue introduciendo algunas chacinas y guisos sencillos como potaje o carne con tomate. En la actualidad ofrece carnes guisadas y a la plancha además de un inmejorable mosto en temporada.

El Mellizo, Villanueva del Ariscal

Este bar se fundó hace más de 70 años, en 1954, de la mano del padre de su actual propietario, Manuel Castillo Silva, más conocido como “El Melli”. Por aquel entonces este servía garrafas de mosto que compraba él mismo en la bodega del municipio. De la garrafa pasó a los bocoyes y poco a poco acabaron elaborando su propio vino que servían junto a algunas tapas que hacían en su cocina. Junto al mosto siguen sirviendo aceitunas o cacahuetes, pero hoy día existe la posibilidad de almorzar en el interior del establecimiento, junto a los barriles de vino.

Bodeguita Nicomedes, en Santiponce

Bodega Nicomedes es un establecimiento ubicado en la localidad de Santiponce que tiene la particularidad de abrir, únicamente, durante la temporada del mosto, de ahí que se haya convertido en uno de los más famosos de la zona para probar esta bebida. Al frente de este negocio se encuentra la familia Castillo Ruiz, que abrió el establecimiento en el año 1992, en un principio solo con vino pero finalmente también lo hizo con guisos caseros y chacinas. El establecimiento cuenta con dos salones y una terraza con toldo en la que hay mesas altas. Los bocoyes en los que almacenan el mosto se pueden ver dentro de la propia casa familiar en la que se encuentra el bar.

Bodega San Rafael, en Camas

Ubicada en el conocido barrio de La Pañoleta, la bodega San Rafael abrió sus puertas en el año 1947 de la mano de José María Pérez Pineda. Se trata de un establecimiento que apenas ha cambiado con el paso del tiempo, con una barra larga en torno a la cual siempre hay multitud de clientes y unas mesas de madera, al más puro estilo de una bodega de las de siempre, que se extienden por su terraza, ubicada en los soportales de una casa. Además de tener mosto en temporada, es famoso su moscatel de pasas y la mistela, un vino dulce. Muchos habituales solicitan el «ligaíto» una mezcla de mistela y vino tipo solera. Entre sus tapas hay platos sencillos como patatas aliñadas, chacinas y algún marisco.