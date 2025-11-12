Mercado Medieval con artesanía, comida y espectáculos gratuitos en este pueblo de Sevilla de origen romano

El último fin de semana de noviembre, durante los días 28, 29 y 30 (de viernes a domingo), el pueblo sevillano de Alcolea del Río acogerá una nueva edición de sus Jornadas y Mercado Medieval del 5º Centenario, un evento que ya es todo un clásico en la provincia y que este año promete superar las expectativas creadas gracias a los años anteriores.

En la XIX cita de este encuentro, el epicentro de la fiesta será la Plaza de la Constitución y alrededores del municipio de la Vega del Guadalquivir, que se transformará en un colorido entorno medieval lleno de vida, música y actividades para todos los públicos y completamente gratuitas, en esta ocasión con muchas novedades que no dejarán indiferente a nadie.

Todo lo que podrás hacer

Durante tres días, Alcolea del Río ofrecerá una experiencia única con la que tanto lugareños como visitantes podrán volver a la Edad Media a través de sus calles, actividades, gastronomía y ambientación. En esta ocasión y como novedad el Mercado Medieval de Alcolea del Río se celebrará algo más tarde, desde las 12:00 a las 23:00 horas. A lo largo de las diferentes jornadas el municipio ofrecerá a las personas que transiten por este mercado medieval una programación continua en la que habrá:

Espectáculos de circo, teatro, recreaciones históricas y animación callejera.

Un mercado repleto de puestos de artesanía, con cerámica, vidrio, marroquinería, pintura, herrería, bisutería y mucho más.

Conciertos en directo de música celta, medieval y de las tres culturas.

Talleres de alfarería y juegos medievales para los más pequeños.

Zona de pintacaras, granja de animales y exhibiciones de cetrería.

Deliciosa gastronomía popular andaluza, perfecta para reponer fuerzas entre actividad y actividad.

Una de las señas de identidad del mercado es su variada programación musical, que incluye a reconocidos grupos locales y nacionales como Inés y su violín, interpretando música celta en directo, o Kabayla Zingary. También estarán presentes Wyrdamur con un espectáculo de fuego, Shaara Viking, Páramo Negro en el plano teatral, Caballeros Cruz de Malta y Sacra Libris. La programación completa se puede consultar en la página de la Diputación de Sevilla.

Respecto a los productos artesanos se podrá encontrar desde cerámica hasta vidrio, bisutería, complementos, marroquinería, pintura, herrería, cetrería y muchos más. Todo ello en un ambiente acogedor, familiar y cargado de energía, donde la mezcla de colores, olores y sonidos evocarán a los años transcurridos entre los siglos V y XV.

Las Jornadas y Mercado Medieval de Alcolea del Río son un evento anual que recrea la época medieval, combinando historia, cultura y entretenimiento. Se celebran generalmente a finales de noviembre, transformando el centro de la localidad en un escenario lleno de puestos artesanales, talleres históricos, actuaciones y animaciones para todas las edades. Este evento, organizado por el Ayuntamiento, busca promover las tradiciones locales y atraer visitantes mediante una experiencia inmersiva y festiva.

Con poco más de 3.000 habitantes, Alcolea del Río es un tranquilo municipio situado en la Vega del Guadalquivir, a unos 55 km de Sevilla capital. Su historia se remonta a la época romana, aunque su legado medieval ha dejado huella en su arquitectura y costumbres.