El Coto de las Canteras de Osuna se iluminará esta Navidad con un vídeo mapping y mucha magia para los más pequeños

A partir del 15 de noviembre y hasta el próximo 7 de enero el Coto de las Canteras de Osuna, popularmente conocido como "la Petra de Andalucía", inaugurará el ciclo El Coto de las Canteras Encendido, un espectáculo de luces, vídeo mapping, proyecciones y otros efectos audiovisuales a través del cuento "La Navidad de Hugo". Se trata de un nuevo proyecto dirigido a todos los públicos, especialmente a los más pequeños, a través del cual un niño de 7 años que se llama Hugo hablará de su particular Navidad. Un cuento original que combina la inocencia de la infancia con el mensaje universal de la Navidad. Luz, música y narración se entrelazan para crear una experiencia sensorial que toca el corazón y hace brillar la cantera como nunca antes.

Además de la proyección en el recinto habrá camiones con comida de diferente tipo (food tracks), atracciones para los niños y niñas que acudan al Coto y otras sorpresas que convertirán esta zona en un lugar mágico de cara a las fiestas navideñas.

Horarios y entradas

El espectáculo El Coto de las Canteras Encendido se podrá disfrutar del 15 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026, en horario de tarde, de 18:00 a 21:00 horas, a excepción de los viernes y los sábados, que estará abierto hasta las 22:00 horas. La experiencia completa tiene una duración de entre 45 y 60 minutos, habiendo proyecciones cada 20 minutos.

Las entradas pueden adquirirse en la propia puerta del recinto con un precio general de 10 euros por persona (a partir de los 10 años de edad), y de 5 euros para los pequeños de 5 a 9 años. Los menores de 4 años podrán acceder de manera gratuita.

El Coto de las Canteras, conocido de manera popular como la Petra de Andalucía por su semejanza con la ciudad jornada, se encuentra en la localidad sevillana de Osuna. El espacio se encuentra en un antiguo cerro en el que había una explotación minera de donde se extraía la piedra para las construcciones del propio municipio.

Con el paso de los años y después de que la zona quedara abandonada, un par de socios quiso poner el terreno en valor creando lo que hoy se conoce como el Coto de las Canteras. Para ello se acometieron trabajos de limpieza, consolidación y restauración del espacio, respetando su esencia y proyectándolo hacia el futuro. Contaron con la ayuda del escultor local Francisco Valdivia, quien le dio a las canteras nuevas formas y un aspecto muy similar al de Petra, la ciudad de Jordania.

Gracias a esta iniciativa, El Coto Las Canteras se ha consolidado como uno de los focos turísticos más importantes de Osuna, atrayendo a miles de visitantes cada año. Su impacto va más allá del valor patrimonial, ya que promovido y revitalizado la economía local, impulsando la hostelería, el comercio y los servicios culturales, y posicionando a Osuna como referente en la recuperación de espacios históricos con alma.