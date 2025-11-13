El castillo medieval a una hora de Sevilla desde el que hay unas vistas increíbles: es Bien de Interés Cultural

En el municipio sevillano de Montellano, ubicado en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla y a poco más de una hora desde la capital, se encuentra uno de los castillos con mejores vistas panorámicas del entorno, debido a situarse en la parte más alta de una montaña, a 500 metros de altitud. Se trata del Castillo de Cote, una sobrecogedora construcción gótica que fue construida en la Edad Media y que ha sido declarada Bien de Interés Cultural de Andalucía.

El Castillo de Cote se alzó en la parte más alta de una colina en el corazón de la Sierra Sur en el siglo XIII por orden de Alfonso X. En el año 1297 fue entregado a la orden militar de Alcántara junto con Morón, lo que supuso la creación de una institución socioeconómica en esta zona de la provincia. Así, este castillo formaba una línea de fortificaciones con las torres de Lopera y el Bollo y con los castillos de Morón y de El Coronil, en lo que se conoce como Banda Morisca.

Sobre el Castillo de Cote

El conjunto fortificado de Cote consta de dos recintos amurallados concéntricos. El que estaba más a las afueras, el exterior, delimitaba la villa medieval mientras que el que había situado dentro de este, en cotas superiores, protegía el castillo. Tanto en el recinto del castillo como en el de la villa se detectan vestigios de hábitat, viviendas y abundante material arqueológico, especialmente cerámica.

A pesar de la altitud a la que se encuentra la torre y de la pendiente que tiene, es fácil acceder a ella a través de un sendero de dificultad moderada. La torre-capilla ha sido catalogada como torre tetrabsidal, siendo única en la arquitectura de la península ibérica. Esto quiere decir que sobre su planta central, de forma cuadrada, se le han adosado cuatro ábsides que le otorgan una forma muy peculiar. El espacio central está cubierto por una bóveda que fue reformada hace unos años para adecuarla para poderla visitar.

Castillo de Cote / turismosevilla.org

Ruta para ir al Castillo de Cote

Si bien es cierto que gracias a las labores de adecuación para acceder al castillo se ha dibujado un sendero bien señalizado que lleva a este, el camino es de dificultad moderada y en ocasiones algo difíciles como consecuencia de la pendiente. El camino dibujado es de tipo circular y sale desde la localidad de Montellano para poder visitar la fortificación y volver al municipio.

Este recorrido tiene tres partes reseñables: la primera es una larga, pero cómoda subida hacia la Sierra de san Pablo, tomándola por la derecha, desde se puede ver Montellano desde una zona elevada a la vez que se va descubriendo a la derecha y a lo lejos la Sierra de Grazalema. La segunda parte transcurre por la torre de INFOCA y lleva hasta el Castillo de Cote. Desde aquí se divisa el punto más alto de Sevilla, la Sierra de El Terril. La tercera parte del recorrido corresponde al descenso, pasando por un área recreativa donde se celebra la romería de San Isidro.

Tal y como recomiendan desde la web de turismo de la Diputación de Sevilla, para la realización de esta ruta es aconsejable ir equipado con calzado adecuado para caminar por terreno sin asfaltar, así como vestimenta que se adapte a las condiciones meteorológicas que se prevean según la época del año en la que se realice, GPS o móvil con la información de la ruta, agua y un botiquín básico.