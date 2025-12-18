Índices limitados

Los principales índices europeos estuvieron limitados por las caídas en el sector tecnológico e industrial, ante la vuelta a las dudas de las valoraciones de los valores ligados a la IA. El Íbex 35 cerró con una subida de un 0,1% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,6%. El FTSE 100 británico repuntó un 0,9%, ya que la inflación más baja en ocho meses provocó una depreciación de la libra esterlina.

El sector tecnológico vuelve a generar dudas, recientemente provocadas por las publicaciones de Oracle y Broadcom, y dado el comienzo de la rotación hacia sectores más rezagados.

Estados Unidos se está preparando para una nueva ronda de sanciones al sector energético ruso, en caso de que el presidente Vladimir Putin rechace un acuerdo de paz con Ucrania, lo que podría agravar el aumento de las tensiones geopolíticas. El aumento de los precios del crudo impulsó a las acciones de las empresas energéticas después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo petrolero a Venezuela.

La confianza empresarial alemana cayó en diciembre, en medio de su momento de debilidad económica. El índice de expectativas del instituto Ifo bajó a 89,7 desde el 90,5 de noviembre.