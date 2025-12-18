A ver si sólo con la Liga...

Cayó el Sevilla con los octavos en lontananza y aunque cayese de penalti, lo cierto es que no hizo merecimientos para la clasificación. Y es que viendo la alineación y por muy poca cosa que fuese el rival, las posibilidades de éxito eran muy escasas. Alineación poco proclive a la esperanza y la poca cantidad de argumentos en ataque eran elementos más que suficientes como para que no aflorase el optimismo.

Partido pobre de solemnidad, pero iba a ser el Alavés el que pusiese más sobre la yerba. Con Isaac solo en ataque no podía esperarse mucho y si le añadimos tan poca creatividad en el centro del campo, la esperanza única estaba en un golpe de fortuna que nunca llegó. Al cabo y cuando se embocaba la recta final, un penalti de Castrín a Lucas Boyé iba a decidir el futuro copero. Anteriormente había evitado un gol Carmona tapando con valentía un tiro a quemarropa.

Y a partir del gol, sólo queda el que pudo marcar Alexis cuando el tiempo se agotaba. En fin que el Sevilla ya sólo tiene la Liga y si queda alguna parte positiva es que podrá dedicarse full time a la competición de la regularidad. Otro dato positivo es la irrupción de Oso en la elite, pues resta con efectividad y cuenta con una zurda excelente. El sueño copero se acabó y el Sevilla se une a una serie de equipos que ni en la peor de sus pesadillas figurarían quedarse fuera tan pronto. Punto final a la Copa del Rey y a pensar en la forma de no repetir las tribulaciones de los últimos cursos.