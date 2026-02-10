¿Cuándo se cambia la hora en 2026? Este es el día en el que vuelve el horario de verano

Cada año, el cambio de hora vuelve a despertar las mismas dudas: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj? ¿Se duerme una hora más o una menos? Este ajuste estacional, que se repite dos veces anualmente, sigue marcabdo la rutina diaria de millones de personas; especialmente, cuando se acerca la primavera y el horario de verano. Pero ¿cuándo se produce exactamente el cambio?

Actualmente, existe un calendario oficial, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge las fechas previstas entre 2022 y 2026. De esta forma, incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre esta práctica y establece una regla clara: el horario de verano comienza a las 02:00 horas del último domingo de cada mes de marzo.

¿Cuándo se cambia la hora en 2026?

En 2026, el primer cambio horario tendrá lugar durante la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo. Llegado el momento, los relojes se adelantarán 60 minutos y, como suele decirse, "a las 02:00 serán las 03:00". En el caso de Canarias, a las 01:00 serán las 02:00. Esto supone perder una hora de sueño esa noche, a cambio de que las tardes se alarguen cada vez más hasta la llegada del solsticio de verano, que tendrá lugar el próximo 21 de junio. En lo que respecta al último domingo de marzo, tendrá una duración oficial de 23 horas.

Esta práctica no está exenta de debate, debido al impacto directo que tiene sobre los hábitos cotidianos de las personas. Su objetivo es ajustar el reloj de acuerdo a las horas de luz natural para mejorar así la eficiencia energética. Sin embargo, no todos los países siguen el mismo camino: menos del 40% ajusta la hora. En España, el último cambio llegará en la madrugada del 25 al 26 de octubre, cuando se atrase el reloj para dar lugar otra vez al horario de invierno.

Por qué se sigue cambiando la hora y qué ocurre en otros países

La idea de mejorar la eficiencia energética fue cobrando impulso a lo largo del siglo XX. De hecho, la hora se cambió en territorio español por primera vez en 1918, debido a cuestiones económicas y políticas; pero aquello fue un caso aislado. Tendrían que pasar todavía algunas décadas para que se tomase como constumbre en la sociedad de la época.

A consecuencia de la Guerra Civil (1936 - 1939) y, poco después, de la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), se dieron algunas pinceladas de manera discontinua y sin consistencia. Finalmente, la crisis petrolífera de los años 70 fue el detonante para que diversos países de Europa decidierna restaurar el horario de verano; entre ellos, España.

Hoy en día, como decíamos, no todos los países aplican este sistema. Naciones como japón, China o la mayoría de los países africanos mantienen el mismo horario durante todo el año. En otros casos, como el de Estados Unidos, el cambio no se aplica de manera uniforme en todo el territorio, sino que depende de los estados que hayan decidido adoptaro. Este contexto internacional refleja que el debate sobre la utilidad del cambio de hora sigue abierto.