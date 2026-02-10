La cervecería El Grifo, situada en la Avenida de Miraflores de Sevilla, sufrió un robo en la madrugada del lunes 9 de febrero, concretamente a las 5:57 horas. Según explica su propietario, Diego Beas, todavía no se sabe con exactitud cómo el ladrón logró acceder al local, aunque todo apunta a que utilizó "algún tipo de herramienta o máquina específica para forzar la verja metálica del establecimiento".

Beas señala que el principal problema no es tanto lo sustraído "como los daños materiales, el susto y las molestias posteriores, entre las que se encuentran la intervención de la Policía Científica, la tramitación de denuncias y los trámites con el seguro". Aun así, quiso destacar la profesionalidad y el buen trato del Cuerpo Nacional de Policía, que "actuó con rapidez y eficacia".

El propietario lamenta además que estos hechos se repitan cada vez con más frecuencia y considera que "la situación de inseguridad ciudadana se está volviendo insostenible, con robos continuos en comercios y establecimientos de la zona".

En este sentido, recuerda que se trata de un barrio que siempre se ha caracterizado "por ser de gente humilde y trabajadora, conocido históricamente precisamente como Retiro Obrero, donde hasta hace poco "se podía vivir y trabajar con tranquilidad". Beas indica además que “es una verdadera pena que ya ni en este barrio se pueda estar tranquilo".

Indica que el presunto autor del robo ya había actuado en la zona, y que "hace unos 20 días en la Residencia Gerón", ubicada muy cerca del bar, y que además había "intentado recientemente otro robo en un comercio situado a escasos minutos del establecimiento", lo que refuerza la sensación de que se está robando de manera constante en el entorno.

Según el propio Beas, el sospechoso ha sido identificado, disponiéndose de imágenes de su rostro y huellas, por lo que la investigación continúa abierta.

Por último, desde la cervecería El Grifo han querido agradecer enormemente" las muestras de apoyo recibidas, destacando los mensajes de cientos de clientes, amigos y vecinos que se han interesado por la situación y han mostrado su solidaridad tras lo ocurrido".