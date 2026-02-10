Tractoradas en Sevilla, en directo | Recorridos y cortes de tráfico

Las tractoradas hacia Sevilla se celebran este martes 10 de febrero con la participación de miles de agricultores y ganaderos de toda la provincia que desplegarán cientos de tractores por las calles de la capital andaluza.

La protesta está convocada por ASAJA-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla, en una acción conjunta del sector agrario.

Las caravanas de tractores han salido a las 8:00 horas desde cinco puntos estratégicos de la provincia: Isla Mayor (sede de la Federación de Arroceros), Alcalá del Río (Cooperativa Productores del Campo), Salteras (polígono industrial de Salteras), Carmona (polígono industrial El Pilero) y Los Palacios y Villafranca (recinto ferial).