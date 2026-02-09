Los agricultores recuperan la tractorada en Sevilla este 10 de febrero tras suspenderse la movilización por el temporal

El campo de Sevilla se moviliza este martes 10 de febrero en una gran concentración de protesta que trae a la capital miles de agricultores y cientos de tractores llegados desde distintos puntos de la provincia. La convocatoria sitúa el foco ante la subdelegación del Gobierno, en la Plaza de España, y llega impulsada por ASAJA-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla, “en unidad de acción y en línea con el resto del sector agrario nacional”.

La protesta se celebra en una jornada clave: coincide con el debate en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo de la cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas. Las organizaciones convocantes insisten en que esta cláusula “no supone ninguna garantía para el sector” si no se realizan inspecciones paralelas en origen y si no existe “una autoridad europea independiente de control en los puertos europeos”.

En este contexto, el campo andaluz reitera su rechazo a lo que define como un acuerdo “desequilibrado y tremendamente lesivo para nuestras producciones”. ¿Qué ocurre cuando la agricultura se convierte, casi siempre, en “moneda de cambio” en los acuerdos comerciales con terceros países? Esa es una de las preguntas que sobrevuela una movilización que las organizaciones presentan como una respuesta a un cúmulo de factores que, aseguran, ha llevado al sector “al límite”.

Tractoradas hacia la capital andaluza

La movilización, trasladada al 10 de febrero, mantiene el esquema logístico diseñado para la convocatoria original. La tractorada comienza a las 8:00 horas desde diferentes puntos de la provincia y confluirá en la Plaza de España a las 11:00 horas, afectando de forma directa a las principales carreteras de acceso a Sevilla.

Tractoradas en Sevilla el 10 de febrero / Departamento de Infografía

La protesta prevé la llegada a Sevilla de cinco columnas de tractores procedentes de Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Salteras, Carmona y Alcalá de Guadaíra. Las caravanas partirán a las 8:00 h. desde estos puntos concretos: Isla Mayor (Sede de la Federación de Arroceros), Alcalá del Río (Cooperativa de Productores del Campo), Salteras (Polígono industrial de Salteras), Carmona (Polígono industrial El Pilero) y Los Palacios y Villafranca (Recinto ferial).

La primera ruta partirá desde la Cooperativa Productores del Campo en Alcalá del Río, afectando a la A-66. El recorrido contemplado incluye la A-8006, A-8002, Glorieta de los Ferroviarios, Avenida San Jerónimo, Glorieta Olímpica, A-8083, SE-20, Avenida Carlos III y Charco de la Pava, donde se unirá a la columna procedente de Isla Mayor. Esta ruta concentrará a agricultores de la zona norte de la provincia.

La segunda columna saldrá del Recinto Ferial de Los Palacios y Villafranca, afectando principalmente a la autopista AP-4. Esta movilización aglutinará a productores de la zona sur de la provincia, tradicionalmente vinculados al cultivo de algodón, girasol y cereales. Por su parte, la tercera ruta partirá desde el Polígono Industrial El Pilero en Carmona, provocando retenciones en la autovía A-4, una de las principales arterias de acceso a la capital desde el este.

Finalmente, la cuarta columna iniciará su marcha desde la Federación de Arroceros de Sevilla en Isla Mayor, afectando a la autovía A-49 que conecta Sevilla con Huelva. Esta ruta tendrá especial significación simbólica, ya que el arroz es uno de los productos más amenazados por el acuerdo de Mercosur. El acto central en la Plaza de España reunirá a tractores, vehículos y personas a pie en una concentración que se espera que se prolongue hasta las 15:00 horas.

En la convocatoria de este 10 de febrero se ha sumado una nueva columna de tractores que parte desde Salteras, concretamente desde el Polígono Industrial de Salteras, en la A-8077, hasta Camas por donde discurrirá por la Plaza del Almendro, para incorporarse a continuación a la N-630, pasar por La Montaña, Avenida. Clara Campoamor, Puente de la Señorita, y la Avenida Carlos III, donde se reunirán con las caravanas de recorridos 2, 3 y 4, para continuar juntas por la Glorieta José Moya Sanabria y la Avenida de la Expo 92.

Un malestar que va más allá de Mercosur

Las entidades convocantes encuadran el acuerdo con Mercosur como el “penúltimo” episodio dentro de “una larga lista de problemas” derivados, sostienen, del “ninguneo al sector agrario”. En su argumentario, enumeran una realidad que describen como “constatable”: la reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera. En ese escenario, resumen su diagnóstico con una frase directa: “El campo andaluz necesita oxígeno”.

Las organizaciones convocantes detallan estas demandas:

Rechazo de Mercosur y de “todos los acuerdos comerciales desequilibrados” en los que el campo es “sólo moneda de cambio”.

y de “todos los acuerdos comerciales desequilibrados” en los que el campo es “sólo moneda de cambio”. Rechazo de la desaparición de la PAC y de los recortes para agricultores y ganaderos.

y de los recortes para agricultores y ganaderos. Soluciones “urgentes y definitivas” ante la falta de mano de obra en el campo.

Medidas compensatorias ante el “desmesurado incremento” de los costes de producción.

Simplificación “real y efectiva” de la burocracia que, afirman, asfixia las explotaciones.

Medidas “directas, inmediatas y efectivas” para paliar los daños por la sucesión de temporales en agricultura, ganadería e infraestructuras agrarias.

Daños tras la sucesión de temporales y petición de zona catastrófica

Al listado de agravios, las organizaciones añaden el impacto de la “sucesión ininterrumpida de temporales y borrascas”. Tras “cinco años muy duros de sequía”, señalan que la persistencia de las últimas lluvias ha dejado “los embalses llenos”, pero también “innumerables destrozos y cuantiosas pérdidas”. Según el texto, esas pérdidas “superarán con mucho los 2.500 millones de euros apuntados recientemente por el consejero andaluz de Agricultura”.

Por ello, los agricultores y ganaderos andaluces, junto a las organizaciones convocantes, solicitan la declaración de zona catastrófica y reclaman la activación de “todos los fondos y mecanismos previstos por la normativa” para intentar paliar los daños. Además, expresan su solidaridad con quienes han sufrido “daños y pérdidas materiales y personales” a causa del temporal, “especialmente con los familiares de las dos personas fallecidas” tras el paso de este “río de borrascas” por Andalucía.

Impacto del acuerdo Mercosur en Andalucía

En Andalucía, los principales sindicatos agrarios advierten que los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, representan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos locales. La amenaza afecta especialmente a productos estratégicos para la economía andaluza como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz y las aceitunas de mesa, sectores que emplean a miles de personas en la comunidad autónoma.

El sector cárnico vacuno andaluz es uno de los más vulnerables ante el acuerdo, ya que Mercosur concentra algunas de las principales potencias ganaderas mundiales. La entrada de carne procedente de estos países a precios muy inferiores podría provocar el colapso de muchas explotaciones ganaderas andaluzas que no podrían competir en igualdad de condiciones. Situación similar atraviesa el sector arrocero, especialmente concentrado en las marismas del Guadalquivir, que teme la llegada masiva de arroz sudamericano.

Los cítricos andaluces, principalmente de las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva, también se verían gravemente afectados por la competencia de las producciones argentinas y brasileñas. Las organizaciones agrarias denuncian que estos países utilizan fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea y cuentan con condiciones laborales muy alejadas de los estándares europeos, lo que les permite producir a costes mucho menores.

¿Por qué los agricultores rechazan el acuerdo UE-Mercosur?

El rechazo del sector agrario al acuerdo UE-Mercosur se fundamenta en lo que consideran una clara desventaja competitiva. Los agricultores europeos están sometidos a estrictas normativas ambientales, sanitarias y de bienestar animal que incrementan significativamente sus costes de producción. Por el contrario, los países de Mercosur cuentan con regulaciones mucho más laxas que les permiten producir a precios muy inferiores, sin garantizar los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Las organizaciones agrarias denuncian que este acuerdo supone utilizar la agricultura europea como moneda de cambio para favorecer otros sectores industriales y de servicios. Consideran que la Unión Europea sacrifica a su sector primario para obtener ventajas comerciales en otros ámbitos, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria europea y el modelo de agricultura familiar que caracteriza al continente.

¿Qué consecuencias tendría el cierre de explotaciones agrarias?

El cierre masivo de explotaciones agrarias tendría consecuencias que trascenderían lo meramente económico. En primer lugar, supondría la pérdida de soberanía alimentaria, haciendo a Europa más dependiente de las importaciones de terceros países para garantizar su suministro de alimentos. Esto representa un riesgo estratégico, especialmente en contextos de crisis internacionales o conflictos comerciales.

Además, el abandono de la actividad agraria provocaría graves problemas territoriales y ambientales. Las zonas rurales perderían población, acelerando el proceso de despoblación que ya afecta a amplias regiones europeas. El mantenimiento del paisaje y la prevención de incendios forestales, tareas que realizan tradicionalmente los agricultores y ganaderos, quedarían desatendidas. La pérdida de biodiversidad asociada a los sistemas agrarios tradicionales sería otro efecto colateral del abandono del campo.

Cronología de las movilizaciones agrarias recientes

La actual ola de protestas del sector agrario español se inició en diciembre de 2024 con una manifestación multitudinaria ante el Ministerio de Agricultura en Madrid contra el acuerdo de Mercosur. Aquella primera convocatoria reunió a miles de agricultores y ganaderos de toda España que trasladaron su malestar al Gobierno central.

En julio de 2024, las organizaciones agrarias españolas participaron en una gran movilización en Bruselas coincidiendo con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El objetivo era visibilizar ante las instituciones comunitarias el rechazo del campo español a las políticas agrarias que consideran perjudiciales para sus intereses. En diciembre de 2024 se repitió la protesta en la capital belga con motivo de reuniones clave sobre el futuro de la PAC.

Ya en enero de 2025, representantes del sector agrario español se desplazaron hasta Estrasburgo para manifestarse ante el Parlamento Europeo durante la sesión plenaria en la que se debatía el acuerdo con Mercosur. La movilización del 10 de febrero en Sevilla se enmarca en esta estrategia de presión continuada sobre las instituciones nacionales y europeas para revertir las políticas que consideran lesivas para la agricultura española y europea.