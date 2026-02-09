El anticiclón llega a Andalucía: fecha confirmada para el fin de las lluvias históricas

Tras semanas de precipitaciones excepcionales y ocho borrascas consecutivas desde el comienzo de 2026, el sur de España empieza a vislumbrar el final del episodio meteorológico más intenso de las últimas décadas. Los modelos de predicción atmosférica confirman que el anticiclón regresará de forma definitiva a partir del 14 de febrero, poniendo fin a un periodo marcado por acumulados históricos, inundaciones y una sensación generalizada de agotamiento climático en toda Andalucía.

El Campo de Gibraltar y las sierras de Cádiz, Málaga y Granada han sido las zonas más afectadas por este carrusel atlántico favorecido por una NAO negativa persistente, que ha canalizado temporal tras temporal hacia el extremo sur peninsular. Los embalses han alcanzado niveles máximos, los ríos se han desbordado en múltiples ocasiones y las autoridades han mantenido activados los protocolos de emergencia durante semanas.

Sin embargo, los últimos mapas meteorológicos apuntan a un cambio radical de escenario. A partir de mediados de febrero, la atmósfera comenzará a estabilizarse de manera clara, con pausas cada vez más prolongadas entre episodios de lluvia y el retorno progresivo de condiciones anticiclónicas que traerán consigo cielos despejados y temperaturas más agradables.

Fin progresivo de las precipitaciones

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones continuarán durante los próximos días, aunque con una intensidad decreciente. El punto de inflexión llegará entre el jueves 12 y el viernes 13 de febrero, cuando la actividad borrascosa comenzará a perder fuerza de manera notable en todo el sur peninsular.

El fin de semana del 14 y 15 de febrero marcará un antes y un después. Las lluvias podrían ser ya escasas o incluso desaparecer por completo en buena parte de Andalucía, permitiendo que los ciudadanos recuperen las terrazas y actividades al aire libre después de semanas de confinamiento meteorológico bajo paraguas y botas de agua.

Los técnicos de la Aemet señalan que este cambio no será brusco sino gradual, con un descenso progresivo de la actividad atmosférica inestable que permitirá al terreno drenar el exceso de agua acumulada y a los cauces fluviales normalizarse sin riesgos adicionales de desbordamiento.

Modelos meteorológicos europeos confirman el viraje

El Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF) respalda este pronóstico optimista para la segunda quincena de febrero. Sus modelos más recientes indican un escenario mixto caracterizado por bloqueos anticiclónicos y fases de NAO positiva que romperán definitivamente el llamado "tren de temporales" que ha azotado España durante las últimas semanas.

Esto no significa que el tiempo vaya a ser completamente seco, pero sí un respiro prolongado y significativo tras el episodio más húmedo de las últimas décadas en esta época del año. Los mapas mensuales del modelo SEAS5 ya habían anticipado que febrero sería extremadamente lluvioso en gran parte de la Península Ibérica, pronóstico que se ha cumplido con creces en la primera mitad del mes.

Entre el 16 y el 23 de febrero, según las proyecciones del ECMWF, el flujo de borrascas se desplazará hacia latitudes más septentrionales, permitiendo que los anticiclones subtropicales ganen terreno desde el sur. Para Andalucía, este desplazamiento se traducirá en el cese generalizado de las precipitaciones, la estabilización definitiva de los niveles de ríos y pantanos, y un lento pero efectivo proceso de recuperación del terreno saturado.

La última semana de febrero traerá estabilidad

Las predicciones para la última semana de febrero apuntan incluso a condiciones normales o ligeramente secas en el sur de España, lo que pondría punto final definitivo a este capítulo meteorológico excepcional. Los expertos consideran que este cambio de patrón podría mantenerse durante al menos una o dos semanas, ofreciendo un margen suficiente para la recuperación de infraestructuras y la normalización de la vida cotidiana.

Los servicios de emergencia, que han trabajado sin descanso durante todo este periodo, mantienen la vigilancia activa pero con un mensaje de tranquilidad contenida hacia la población. Las autoridades autonómicas y locales siguen apelando a la prudencia, especialmente en zonas donde el terreno permanece saturado y los cauces mantienen niveles elevados, aunque dentro de márgenes de seguridad.

Impacto del episodio en recursos hídricos

El lado positivo de este episodio meteorológico excepcional ha sido el incremento significativo de las reservas hídricas en toda Andalucía. Los embalses de la región han pasado de niveles críticos a porcentajes de llenado que no se veían desde hace varios años, garantizando el suministro de agua para los próximos meses y aliviando las preocupaciones por la sequía estructural que afecta al sur de España.

Sin embargo, los expertos hidrológicos advierten que estos acumulados excepcionales no deben hacer olvidar la necesidad de mantener políticas sostenibles de gestión del agua a largo plazo, especialmente en un contexto de cambio climático que tiende a extremar tanto los periodos de sequía como los episodios de precipitaciones intensas.

Perspectivas para marzo

Aunque todavía es pronto para hacer predicciones detalladas, los modelos de largo plazo sugieren que marzo podría comenzar con condiciones más estables y típicas de la transición hacia la primavera. La llegada del anticiclón a mediados de febrero marcaría el inicio de un periodo más tranquilo desde el punto de vista meteorológico, permitiendo que la vegetación, los cultivos y las infraestructuras se recuperen del impacto de las últimas semanas.

Los agricultores del sur de España, especialmente afectados por el exceso de precipitaciones que ha impedido trabajar en los campos, esperan con expectación este cambio de patrón que les permitirá retomar las labores agrícolas y evaluar los daños en cultivos y explotaciones ganaderas.