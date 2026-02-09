El temporal mantiene unas 20 carreteras con incidencias en Sevilla

La provincia de Sevilla comienza la semana con una ligera mejoría tras los efectos del temporal asociado a las borrascas Leonardo y Marta, según el balance ofrecido este lunes por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Las condiciones meteorológicas registradas durante la jornada del domingo han permitido una evolución favorable en la situación de ríos, arroyos y embalses, aunque algunos de ellos continúan en nivel rojo.

Toscano ha señalado que, pese a que aún persisten puntos de riesgo, "la tendencia general es de estabilidad e incluso de descenso de los caudales". En el caso del río Guadalquivir, la evolución es similar, con una bajada leve pero sostenida. No obstante, ha advertido de que a lo largo del día de hoy lunes será necesario mantener una "vigilancia estrecha ante posibles repuntes provocados por las aportaciones de agua desde tramos río arriba".

En materia de infraestructuras, el subdelegado ha informado de que una veintena de carreteras permanecen afectadas en la provincia, aunque se espera que algunas de ellas puedan reabrirse al tráfico durante la jornada. El servicio ferroviario de Cercanías, que comenzó a recuperarse parcialmente el pasado sábado, debería funcionar hoy con relativa normalidad, si bien aún existen incidencias y estaciones no operativas. Por su parte, el aeropuerto sevillano mantiene su actividad con regularidad y el servicio portuario quedó restablecido este domingo.

Toscano ha subrayado que los medios del Gobierno de España continúan desplegados y plenamente operativos para atender la emergencia y las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, ha confirmado que ya se trabaja en la puesta en marcha de ayudas que permitan recuperar la normalidad en los municipios afectados una vez finalice el episodio de borrascas.

Mientras tanto, en Lora del Río, una de las localidades más afectadas, el alcalde Antonio Enamorado ofreció a última hora de la tarde del domingo una rueda de prensa desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), acompañado por varios miembros del equipo de gobierno municipal, para informar sobre la evolución de la crecida del Guadalquivir.

El regidor explicó que la tarde del sábado y la noche fueron especialmente complicadas, primero por la tormenta y después por el aumento del nivel del río, aunque confirmó que posteriormente se ha registrado un descenso progresivo, perceptible tanto en el cauce como en el tanque de tormentas.

Enamorado destacó la eficacia de las actuaciones realizadas en la zona de Al-Andalus y en el entorno del arroyo Churre, donde el taponamiento de varios pozos evitó que el agua siguiera brotando y se dirigiera hacia el tanque de tormentas.

Respecto a las 50 personas desalojadas en la zona de El Calerín, el alcalde indicó que deberán pasar al menos una noche más fuera de sus viviendas. Durante el domingo se llevaron a cabo labores de limpieza de lodo en las calles y este lunes los técnicos municipales inspeccionarán las casas afectadas. Una vez evaluadas, los vecinos podrán regresar y comenzar la limpieza interior.

Aunque se prevé una nueva semana de lluvias, Enamorado ha apuntado que, según las previsiones consultadas, "no serán de la misma intensidad", lo que supondrá una tregua para que el río y el tanque de tormentas desciendan hasta niveles no preocupantes. Lora del Río se mantiene en Fase 1 del Plan Territorial de Emergencias, con vigilancia activa pero con la situación más controlada.

Por último, el alcalde señaló que, una vez superado este episodio, "el Ayuntamiento analizará los datos y pondrá en marcha nuevas medidas correctoras para minimizar futuras inundaciones, insistiendo en la importancia de aprender de cada periodo de lluvias para mejorar la respuesta ante este tipo de emergencias".