¿Quieres formar parte del belén viviente de Sanlúcar la Mayor? Así es como puedes inscribirte para ser figurante

El próximo 7 de diciembre dará comienzo la celebración de la X edición del Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor, una cita que supone un gran atractivo no solo para los lugareños de este municipio sevillano sino para visitantes que llegan de otros lugares de la provincia e incluso de distintos puntos de España para disfrutar de él.

Si bien este ya era el de mayor envergadura de toda Sevilla, en esta ocasión y como novedad, el belén viviente contará con la participación de más de 400 figurantes que se repartirán por el barrio de San Pedro recreando diferentes escenas como las que reflejan la vida en la Corte de Herodes, el Tribunal del Sanedrín, el campamento Romano o las cárceles, el mercado, el pueblo, los huertos, la escena de la aparición del ángel y el establo, entre otras.

Es por este motivo por el que desde el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor han abierto un plazo de inscripciones para poder formar del dilatado elenco que representará la décima edición de este evento anual que atrae a cientos de personas.

Cómo inscribirse para ser figurante

Para formar parte de los figurantes que representarán a la Guardia Judía de este belén viviente, desde el consistorio de la localidad han anunciado que buscan a personas con energía para recrear el orden y la ambientación militar de la época. Para ello será necesario acercarse los lunes a la Capilla del Santo Entierro, si se quiere hacer la inscripción de manera presencial, o enviar un correo electrónico con los datos de cada persona interesada a la dirección belenvivienteslm@gmail.com, em caso de que se prefiera hacer de manera telemática.

El belén viviente estará instalado en la localidad desde el 7 de diciembre hasta el día 14 en horario de 16:30 horas a las 20:30 horas, con la posibilidad de que se prolongue la hora de cierre si cuando llegue este momento aún queda público para entrar al recinto. Las entradas tienen un precio de 3 euros por persona en concepto de donativo y son válidas para una sola visita en el día especificado en la misma. Estas ya están disponibles a través de la página web de Giglon y se podrán utilizar a lo largo de toda la tarde en que está abierto el acceso, ya que estas no llevan especificado ningún tramo horario para ver el belén. El acceso se realizará por estricto orden de llegada al recinto ubicado en el barrio de San Pedro de la localidad sevillana. La cita que representa al nacimiento de Jesús es accesible tanto para personas con discapacidad como para carritos de bebé.