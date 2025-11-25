Pan, aceite y aceitunas: así será la feria dedicada a los productos ecológicos de Sevilla con entrada gratuita

El próximo fin de semana, durante los días 29 y 30 de noviembre (sábado y domingo), el Patio de la Diputación de Sevilla acogerá una nueva cita de la Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla, que en esta ocasión estará dirigida a la X edición de la Feria del Pan, Aceite, Aceitunas y X Feria de Productos Ecológicos.

Tal y como recogen desde la página web de la Diputación, el pan forma parte de nuestra cultura y está presente en nuestra alimentación desde tiempos inmemoriales. De igual manera sucede con el aceite y las aceitunas, productos naturales y básicos de la alimentación mediterránea.

Con esta cita que tendrá lugar el último fin de semana de noviembre el objetivo es que se puedan conocer mejor estos productos, sus variedades y sus procesos de elaboración. Para ello habrá una variada oferta de productos ecológicos que se podrán degustar y adquirir durante la celebración del evento, que contará con una nutrida representación de empresas de diferentes sectores de la provincia de Sevilla, con un total de 39 entidades expositoras.

Horario de la feria

La feria, que tendrá lugar en la Avenida Menéndez Pelayo, número 32, recupera el escenario como elemento dinamizador del evento, y en el que se desarrollarán las diferentes actividades complementarias a la misma. La entrada al recinto es completamente libre y gratuito y el horario para acceder al mismo será el siguiente:

Sábado, 29 de noviembre , de 11:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida.

, de 11:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida. Domingo, 30 de noviembre, de 11:00 a 18:00 horas, de manera ininterrumpida.

La celebración de esta feria se erige como una tradición entre los sevillanos y sevillanas, que ya la han integrado en sus calendarios anuales como una cita puntual de asistencia. En ella se exponen los mejores productos gastronómicos de la zona de Sevilla para todo aquel que esté interesado en comprarlos de forma directa, sin intermediarios.

Entre los productos que se han podido encontrar a lo largo del mes ha habido ibéricos, lácteos, dulces muy variados, diferentes tipos de mieles, conservas y mucho más, que los pequeños empresarios de la provincia elaboran, producen y fabrican con todo su esfuerzo y dedicación, conocedores de la alta valoración y consideración que tienen entre el público asistente. En esta ocasión los protagonistas indiscutibles del encuentro serán el pan, el aceite de oliva y las aceitunas.

Este evento forma parte de la Muestra de la Provincia, que según el balance del pasado año, fueron 56.534 las personas que visitaron la pasada edición de la Muestra de la Provincia, un 22 % más que el año anterior. Además, hubo un total de 93 empresas participantes en un calendario de ferias, entre octubre y diciembre, en el que estuvieron representados cerca de medio centenar de municipios sevillanos.

En esta ocasión, tras el primer encuentro de productos locales que tuvo lugar en octubre, se han dado otras citas como la Feria de los Vinos y Licores (1 y 2 de noviembre); la Feria Provincial de Cerámica Artesanal (del 7 al 9 de noviembre); la Feria Provincial de Mujeres Empresarias (14 al 16 de noviembre); la Feria Productos Locales “Sabores de la Provincia” II Edición, que es la que tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre; la Feria del Pan, Aceite y Aceitunas y X Feria de Productos ECO (29 y 30 de noviembre); la Feria de Productos Locales “Sabores de Navidad” I Edición (13 y 14 de diciembre) y la Feria de Productos Locales “Sabores de Navidad” II Edición (20 y 21 de diciembre).