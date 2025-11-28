Esto es lo que cuesta comer en Ochando, el nuevo Estrella Michelin en Sevilla con menú degustación por menos de 70 euros
Hace apenas unos días se daban a conocer los nuevos premiados del año 2026 de la Guía Michelin, que durante una gala celebrada en Málaga reconocía a aquellos restaurantes de España y Andorra que se habían logrado hacer con una Estrella Michelín así como a aquellos que habían obtenido la distinción Big Gourmand 2026.
En Sevilla han sido dos los establecimientos que han logrado hacerse con estas identificaciones: el restaurante Ochando, ubicado en Los Rosales, que gana una Estrella Michelín, y Balbuena y Huertas, en Sevilla capital, que se hace con el Big Gourmand.
Aunque comer en ellos no está al alcance de todos los bolsillos, poder degustar las creaciones de sus chefs no es algo que resulte prohibitivo, especialmente para quienes disfrutan con este tipo de planes.
Los precios de Ochando
Ochando se encuentra en la pedanía sevillana de Los Rosales, perteneciente al municipio de Tocina. Detrás de los fogones se encuentra el chef Juan Carlos Ochando y presidiendo la sala está Elena Pérez. Ambos decidieron abrir este negocio en el año 2022 después de haberse formado en importantes cocinas como la de Atrio, Casa Marcial o Bardal.
Su filosofía se basa en una cocina actual en la que trabajan con productos de temporada. En su propuesta gastronómica cuentan con platos que se pueden pedir por carta y en dos menús degustación, de diferente índole, que incluyen varios pases.
Menú degustación Ochando: 67,80 euros
- Sopa de temporada
- Crujiente de tapioca con emulsión de chile
- Buñuelo de calamar encebollado
- Panna cotta de queso San Simón y membrillo
- Galleta de chorizo ahumado
- Ostra con cherry Mary
- Ajoverde de pistacho y tomate pasificado
- Espinacas esparragadas y huevo Pescado
- Rabo de toro
- Cremoso de chocolate, crumble y helado de café
- Petit four
Gran Menú Ochando: 85,48 euros
- Sopa de temporada
- Buñuelo de calamar encebollado
- Cono de steak tartar
- Panna cotta de queso San Simón y membrillo
- Galleta de chorizo ahumado
- Ostra con sherry mary
- Ajoverde de pistacho y tomate pasificado
- Espinacas esparragadas y huevo
- Calamar de potera y pimiento verde frito
- Albóndigas de atún con guiso de cabrillas
- Cresta de gallo en escabeche
- Pescado
- Rabo de toro
- Tocinillo con naranja y yogur
- Petit four
Platos por carta: de 4,50 a 34 euros
La carta de Ochando va variando según el momento del año en el que se consulte. A fecha de noviembre de 2025 los platos que ofrece son los siguientes:
- Ostra al natural: 4.50 euros
- Ostra con shery mary: 5.50 euros
- Ajoverde de pistacho y albahaca con tomate pasificado y labneh de cabra: 17.00 euros
- Tartar de atún rojo con ajoblanco de harissa roja: 17.00 euros
- Semimojama de atún rojo con picada de tomate seco y almendras: 20.00 euros
- Bollito frito relleno de pringá: 8.00 euros
- Salmonete con roteña de galera: 23.00 euros
- Guiso de codorniz escabechada y alubias: 18.00 euros
- Mollejas de cordero glaseadas y meniere de oveja: 23.00 euros
- Albóndigas de atún con guiso de cabrillas: 21.00 euros
- Jarrete de cordero lechal glaseado: 22.00 euros
- Solomillo ibérico, setas y puré de matanza: 22.00 euros
- Lomo de ciervo con pesto de tomate seco y cebolla francesa: 34.00 euros
- Magret de pato, curry verde, parmentier y jugo de asado: 23.00 euros
- Steak tartar con emulsión de tuétano: 22.00 euros
- Selección de quesos andaluces: 23.00 euros
- Cremoso de chocolate, crumble y helado de café: 8.00 euros
- Tiramisú con sabayón de jérez: 8.00 euros
- Crema de tocinillo con naranja y helado de yogur: 9.00 euros
Las reservas para disfrutar de este restaurante así como la compra de cualquiera de los menús degustación que ofrecen pueden hacerse a través de la página web del Restaurante Ochando.
