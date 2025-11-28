Esto es lo que cuesta comer en Ochando, el nuevo Estrella Michelin en Sevilla con menú degustación por menos de 70 euros

Hace apenas unos días se daban a conocer los nuevos premiados del año 2026 de la Guía Michelin, que durante una gala celebrada en Málaga reconocía a aquellos restaurantes de España y Andorra que se habían logrado hacer con una Estrella Michelín así como a aquellos que habían obtenido la distinción Big Gourmand 2026.

En Sevilla han sido dos los establecimientos que han logrado hacerse con estas identificaciones: el restaurante Ochando, ubicado en Los Rosales, que gana una Estrella Michelín, y Balbuena y Huertas, en Sevilla capital, que se hace con el Big Gourmand.

Aunque comer en ellos no está al alcance de todos los bolsillos, poder degustar las creaciones de sus chefs no es algo que resulte prohibitivo, especialmente para quienes disfrutan con este tipo de planes.

Los precios de Ochando

Ochando se encuentra en la pedanía sevillana de Los Rosales, perteneciente al municipio de Tocina. Detrás de los fogones se encuentra el chef Juan Carlos Ochando y presidiendo la sala está Elena Pérez. Ambos decidieron abrir este negocio en el año 2022 después de haberse formado en importantes cocinas como la de Atrio, Casa Marcial o Bardal.

Su filosofía se basa en una cocina actual en la que trabajan con productos de temporada. En su propuesta gastronómica cuentan con platos que se pueden pedir por carta y en dos menús degustación, de diferente índole, que incluyen varios pases.

Menú degustación Ochando: 67,80 euros

Sopa de temporada

Crujiente de tapioca con emulsión de chile

Buñuelo de calamar encebollado

Panna cotta de queso San Simón y membrillo

Galleta de chorizo ahumado

Ostra con cherry Mary

Ajoverde de pistacho y tomate pasificado

Espinacas esparragadas y huevo Pescado

Rabo de toro

Cremoso de chocolate, crumble y helado de café

Petit four

Gran Menú Ochando: 85,48 euros

Sopa de temporada

Buñuelo de calamar encebollado

Cono de steak tartar

Panna cotta de queso San Simón y membrillo

Galleta de chorizo ahumado

Ostra con sherry mary

Ajoverde de pistacho y tomate pasificado

Espinacas esparragadas y huevo

Calamar de potera y pimiento verde frito

Albóndigas de atún con guiso de cabrillas

Cresta de gallo en escabeche

Pescado

Rabo de toro

Tocinillo con naranja y yogur

Petit four

Platos por carta: de 4,50 a 34 euros

La carta de Ochando va variando según el momento del año en el que se consulte. A fecha de noviembre de 2025 los platos que ofrece son los siguientes:

Ostra al natural: 4.50 euros

Ostra con shery mary: 5.50 euros

Ajoverde de pistacho y albahaca con tomate pasificado y labneh de cabra: 17.00 euros

Tartar de atún rojo con ajoblanco de harissa roja: 17.00 euros

Semimojama de atún rojo con picada de tomate seco y almendras: 20.00 euros

Bollito frito relleno de pringá: 8.00 euros

Salmonete con roteña de galera: 23.00 euros

Guiso de codorniz escabechada y alubias: 18.00 euros

Mollejas de cordero glaseadas y meniere de oveja: 23.00 euros

Albóndigas de atún con guiso de cabrillas: 21.00 euros

Jarrete de cordero lechal glaseado: 22.00 euros

Solomillo ibérico, setas y puré de matanza: 22.00 euros

Lomo de ciervo con pesto de tomate seco y cebolla francesa: 34.00 euros

Magret de pato, curry verde, parmentier y jugo de asado: 23.00 euros

Steak tartar con emulsión de tuétano: 22.00 euros

Selección de quesos andaluces: 23.00 euros

Cremoso de chocolate, crumble y helado de café: 8.00 euros

Tiramisú con sabayón de jérez: 8.00 euros

Crema de tocinillo con naranja y helado de yogur: 9.00 euros

Las reservas para disfrutar de este restaurante así como la compra de cualquiera de los menús degustación que ofrecen pueden hacerse a través de la página web del Restaurante Ochando.