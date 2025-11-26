Este es el restaurante de Sevilla que se lleva la Estrella Michelin 2026: cocina actual con productos de temporada en Los Rosales

Como cada año, la prestigiosa Guía Michelín ha dado a conocer cuáles son aquellos restaurantes del territorio nacional que han conseguido hacerse con una Estrella Michelín en 2026 después de que su equipo de inspectores e inspectoras hayan recorrido toda España en una incesante búsqueda por dar con los establecimientos más excelentes del país.

En el caso de Sevilla ha sido el restaurante Ochando, ubicado en la pequeña localidad de Los Rosales, el que ha conseguido hacerse con la Estrella Michelín 2026, una decisión que ha sido comunicada durante la gala celebrada en noviembre de 2025. Con este, son tres los restaurantes sevillanos que tienen en la actualidad un reconocimiento de este tipo:

Ochando (2026)

Cañabota (2022)

Abantal (2009)

En total, la selección de restaurantes de la Guía Michelón España & Andorra 2026 reúne 16 restaurantes con tres Estrellas, 37 con dos Estrellas (cinco de los cuales se estrenan con esta distinción) y 254 con una Estrella (25 de ellos novedades entre las que está Ochando), sumando 307 locales galardonados.

Además de estos premios, durante la gala también se han dado a reconocer los Big Gourmand 2026, un reconocimiento para restaurantes que ofrecen una excelente relación calidad-precio, una buena comida a un precio moderado. En esta ocasión ha sido el restaurante sevillano Balbuena y Huertas quien ha logrado hacerse con esta distinción.

Nueva Estrella Michelín en Sevilla: Ochando

En esta ocasión ha sido la pedanía de Los Rosales, ubicada en el municipio sevillano de Tocina, la que ha tomado relevancia en el mapa gastronómico de la Guía Michelín gracias a Ochando, un restaurante que está a manos de Juan Carlos Ochando (en la cocina) y Elena Pérez (en la sala), una pareja que tras formarse en prestigiosas casas de la península como Atrio, Casa Marcial o Bardal decidió volver asu pueblo para abrir este espacio culinario único en la provincia.

Tal y como especifican desde la propia Guía Michelín, en este sencillo restaurante defienden una cocina actual apegada al producto de temporada, con posibilidad de medias raciones en la mayoría de los platos y con dos menús degustación (Ochando y El Gran Ochando) del que destacan especialmente su tartar de gamba blanca con ajoblanco de anacardos y aceite de anisado, el sabroso salmonete de roca a la bullabesa y, en lo que concierne a los postres, su original piña colada, una versión deconstruida que muestra un interesante enfoque de autor en la que juegan con diferentes texturas.

Con una carta que está en constante cambio y una cocina actual, entre sus opciones cuentan con platos como ostra con shery mary, ajoverde de pistacho y albahaca con tomate pasificado y labneb de cabra, salmonete con roteña de galera, bollito frito relleno de pringá, guiso de codorniz escabechada y alubias, solomillo ibérico, setas y puré de matanza, magret de pato, curry verde, parmentier y jugo de asado o albóndigas de atún con guiso de cabrillas. También tienen algunos postres como cremoso de chocolate, crumble y helado de café, tiramisú con sabayón de Jerez o crema de tocinillo con naranja y helado de yogur.

Big Gourmand 2026: Balbuena y Huertas

Integrado en el Cavalta Boutique Hotel pero con acceso independiente, se encuentra el restaurante Balbuena y Huertas, que en esta edición de los premios Michelín ha logrado hacerse con l reconocimiento Big Gourmand 2026. El restaurante está instalado en un bello edificio de estética regionalista que, con su nombre, rinde homenaje al arquitecto que lo diseñó.

La propuesta, que actualiza el recetario regional, busca exaltar los productos andaluces de temporada y ve la luz tanto con servicio a la carta, dando alguna opción de medias raciones y con un pequeño apartado de arroces como el meloso de setas o de carrillera y salsa al whisky, como en un menú degustación llamado Alegría, una experiencia gastronómica diseñada para deleitar los sentidos de su clientela.