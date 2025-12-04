La bodega del Aljarafe famosa por servir comida tradicional y mosto en temporada: "Muy buen sitio para comer en familia"

A algo menos de media hora de la capital hispalense en coche, en el municipio de Almensilla, en el Aljarafe, se encuentra la bodega La Sacristía, un restaurante instalado en una antigua bodega que es famoso en la zona por servir mosto en temporada y por elaborar platos propios de la cocina andaluza, aunque con un ligero toque original en algunos de los casos.

La bodega La Sacristía abrió sus puertas hace más de 100 años de la mano de una familia que pisaba allí su propio mosto. Desde 2017 el local lo regenta otra familia (padre e hijo) que han querido mantener la esencia que tenía antaño, aunque introduciendo algunas novedades en su carta. Entre otras novedades, desde 2024 en La Sacristía sirven desayunos con varios tipos de pan y una amplia variedad de ingredientes con los que hacer las tostadas.

Una carta variada

Si por algo es famoso este lugar, además de por el mosto que sirven en él, es porque se trata de un restaurante perfecto para ir en familia o en grandes grupos de personas gracias a la amplitud del local. En su oferta gastronómica no solo cuentan con platos para todos los gustos y requerimientos alimenticios, sino que además disponen de menú infantil.

Entre sus platos más demandados están las croquetas de diferente tipo, varias opciones de revuelto como el de morcilla, que es una de las especialidades de la casa, y una interesante variedad de carnes y pescados, como filete de atún, tataki de presa ibérica, presa ibérica a la plancha, chipirones a la plancha o novillo argentino en su punto. Cuentan con algunos guisos como pisto, guiso de garbanzos con pulpo, migas o arroz caldoso. También tienen ensaladas como la César, boniatos fritos con alioli negro, milhojas de verdura, ensaladilla de gambas o calamares del campo.

Cuentan con algunos postres de elaboración propia y con carta de vinos, en la que destaca el mosto pero donde también tienen vinos de Villanueva del Ariscal o manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.

La bodega La Sacristía se encuentra en la calle Calvario, número 16, en el pueblo de Almensilla. El establecimiento, de grandes dimensiones, cuenta con una zona interior en la que hay chimenea y con un aspecto muy tradicional, con sillas de enea, barricas y hasta un pozo, lo que lo convierte en un lugar idóneo para el otoño y el invierno, y con una terraza perfecta para los días más cálidos.

El negocio tiene una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con más de 300 opiniones en las que valoran positivamente la comida, con ligeros toques de autor en algunos de sus platos, o el local en el que se encuentran, donde se ha mantenido la esencia de la antigua bodega. David B. asegura que es "una visita totalmente recomendable", mientras que Sara I. sostiene que se trata de un "sitio estupendo para almorzar, una bodega de como las de antes, con ese olorcito a mosto". Entre las opiniones más negativas del sitio algunas remarcan la tardanza a la hora de servir los diferentes platos.

La Sacristía abre de lunes a domingo, de 08:00 a 12:00 horas (con churros los sábados y domingos), y de 12:30 a 17:00 horas. Los viernes y sábados también sirven cenas, con horario de 20:30 horas a cierre.