El restaurante a 10 minutos de Sevilla famoso por sus carnes a la brasa: "He vuelto a mi juventud al comer en este lugar"

Con la llegada del invierno y del frío, los planes en lugares acogedores o las comidas o cenas en bares donde elaboran platos calientes y reconfortantes ganan protagonismo en esta época del año. A solo 10 minutos en coche desde la capital hispalense se encuentra el restaurante La Carboná, un establecimiento ubicado en el municipio de Castilleja de la Cuesta que sirve productos típicos de la zona y en el que la comida es como la de siempre.

Especializados en carnes a la brasa de corte fino, La Carboná abrió sus puertas en 1970, hace más de 50 años, de la mano de Miguel Espinosa Sepúlveda, quien quiso imitar el estilo de restaurantes de Suiza, donde había trabajado. Hace algo más de 20 años tomó las riendas del establecimiento John Gordon, un cliente habitual del mismo, quien lo trasladó al lugar en el que se encuentra en la actualidad.

El menú de La Carboná

Si hay algo que haga peculiar a este restaurante es que cuenta con un menú de 18 euros que incluye un plato único de filetes de cerdo, ternera o pollo que cada comensal se hace en su propia mesa, en una pequeña parrilla, unas patatas fritas para acompañar, aceitunas y una ensalada mixta, una bebida, pan y postre.

Con motivo de la Navidad el restaurante también ofrece un menú especial para estas fiestas que consta de un plato de carne a la parrilla a elegir entre cerdo, pollo o ternera, con salsas caseras de roquefort y mojo picón, embutido ibérico de bellota, queso, ensalada fresca, patatas fritas caseras, pan, aceitunas, postre y dos bebidas por persona. Todo ello por un precio de 25 euros.

La Carboná se encuentra en la calle Camilo José Cela, número 1, en el municipio de Castilleja de la Cuesta. El establecimiento cuenta con un amplio salón interior muy acogedor, de aspecto rústico, como de una antigua bodega, perfecto para la temporada del frío en la provincia. Tiene capacidad para unas 200 personas.

Cuentan con una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5 en Google reseñas, con 200 opiniones en las que los usuarios destacan la calidad de sus carnes, el servicio o poder disfrutar de platos de toda la vida, algo que resalta Casilda C. quien señala que "ha vuelto a su juventud al comer en este lugar". Cristian M. asegura, por su parte, que se trata de un "lugar perfecto para repetir e ir con la familia", mientras que Uved R. cuenta que "desde que abrieron he ido incontables veces, y se superan cada vez".

La Carboná abre de martes a sábado, de 14:00 a 17:00 horas y de 21:00 a 24:00 horas. Los domingos el horario es de 14:00 a 17:00 horas mientras que los lunes permanecen cerrados por descanso del personal.