¿Cuál es el mejor montadito de pringá de Sevilla? El chef Dani del Toro recorre cinco bares en busca del ganador

El montadito de pringá es uno de los platos más clásicos de la gastronomía sevillana y uno de los imperdibles cuando se está de visita en la ciudad, siempre que se coma carne. Este no es más que una comida de aprovechamiento que nace de la carne, y en algunos casos las legumbres, con la que se hacen guisos como el puchero o el cocido.

Debido a que se trata de una receta muy tradicional, en cada casa y, por ende, en cada bar de Sevilla lo elaboran de una manera diferente. Con morcilla, con chorizo, con pimentón, con los garbanzos y las patatas... Lo que sí es común a todas sus versiones es que la carne aparece desmenuzada (pringada) y que se sirve junto a un pan crujiente y caliente que lo convierte en un plato delicioso.

La presencia de los montaditos de pringá, como se nombra en Sevilla, en casi cualquier barra de la ciudad lo ha convertido en un símbolo de identidad de la gastronomía local. Es por este motivo por el que no es de extrañar que personas como el chef Dani del Toro hayan querido hacer una mención especial a esta preparación buscando cuál es el mejor montadito de pringá de toda Sevilla junto a Jorge Bravo y Álvaro Fernández. Y aunque no se hayan conseguido poner de acuerdo con el ganador, estos son los bares seleccionados en su ruta especial:

Abacería Los Romeros de Alanís

En este caso el montadito de pringá lleva chorizo y pequeños tacos de jamón. Lo sirven junto a algunas patatas fritas de paquete y de él destacan que es "bastante contundente" y que está "espectacular, buenísimo". Con esta opción los amigos quedan tan sorprendidos que consideran que podría ser uno de los favoritos. La abacería Los Romeros de Alanís se encuentra en la Avenida de Alemania, número 3.

La Chicotá

Ubicado junto al Acueducto de Sevilla (los Caños de Carmona) se encuentra este bar que se ha convertido en uno de los más populares de la ciudad entre los lugareños. El montadito de pringá de La Chicotá es algo menos contundente que el de la Abacería Los Romeros de Alanís y su carne está más desmenuzada. Lo sirven, al igual que en el establecimiento anterior, junto a patatas fritas de paquete. El bar se encuentra en la calle Luis Montoto, número 23.

Las Columnas de Santa Cruz

En pleno casco histórico de Sevilla, al lado de la Giralda, se encuentra este bar que es, sin duda, uno de los más famosos en la ciudad para los sevillanos y sevillanas. Suele estar tan abarrotado que es difícil hacerse un hueco en él para estar de pie en su puerta. Si hay una tapa que hace famoso a este establecimiento es su montadito de pringá, que en este caso hacen de cocido, pero no lleva garbanzos. En este caso Dani del Toro explica que el sabor del pan prevalece por encima del de la carne. Uno de los datos curiosos sobre este montadito es que, según cuenta Jorge Bravo, podría llevar comino. Las Columnas de Santa Cruz se encuentran en la calle Rodrigo Caro, número 1.

Casa Moreno

En pleno centro de la ciudad se encuentra otro de los bares clásicos sevillanos y como no iba a ser menos, también cuenta entre su oferta gastronómica con el tradicional montadito de pringá. En Casa Moreno lo sirven con morcilla, que toma protagonismo en el plato, y entre dos rebanadas de pan, a diferencia de los otros establecimientos. Esto permite que el sabor de la carne prevalezca por encima del gusto del pan. Casa Moreno está en la calle Gamazo, número 7.

Bar Santa Ana

Junto a la iglesia de Santa Ana, en el barrio de Triana, se encuentra el bar Santa Ana, un bar auténtico en el que el montadito de pringá es todo un clásico. Servido con una buena cantidad de carne y de unas proporciones considerables, lo que hace que este sea el establecimiento ganador para Jorge Bravo. No coinciden con él Daniel del Toro, que se decanta por Los Romeros de Alanís, ni Álvaro Fernández, que aunque confiesa haberse quedado sorprendido con el montadito de Casa Moreno, se queda con el de La Chicotá. El bar Santa Ana se encuentra en la calle Pureza, número 83.