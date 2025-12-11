Abre en Sevilla la primera pastelería de España con estilo parisino que mezcla el éclair francés con los petisú

Este jueves, 11 de diciembre, el centro comercial Lagoh será el escenario de la nueva apertura de Petiblue, una pastelería de estilo parisino que aúna dos conceptos de dulces: el éclair francés y el petisú, también de origen francés aunque más conocido en España. La inauguración tendrá lugar a las 16:00 horas y el establecimiento estará abierto hasta las 22.00 horas.

Se trata de la primera pastelería de este tipo que abre en el país, por lo que espera ser todo un éxito no solo entre el público sevillano sino entre quienes lleguen a la ciudad y quieran probar sus productos. Para poderlos degustar se podrán comprar en el propio establecimiento, que está ubicado frente a Ratatouille Cheesecake, y pedirlos para llevar o degustarlos allí mismo, ya que contarán con algunas mesas para quien prefiera esta opción.

Detrás de este negocio se encuentra el chef Skander Chatty, propietario del grupo Bacanal, quien también cuenta con otros establecimeintos repartidos por la ciudad que acumulan un innegable éxito como Marea Viva, Ratatouille Cheesecake, Monstruo de Laboratorio, Bacanal Burger o La Comilona.

En esta ocasión y para poner en marcha esta iniciativa se han desplazado hasta el mismo París para probar los mejores éclairs de la ciudad. El resultado es la creación de un establecimiento en el que habrá un total de trece tipos de PetiBlue, un dulce que combina lo mejor del éclair con lo mejor del tan conocido petisú. Entre sus variedades habrá de fresa y nata, café con crema Baileys, sabor Marrakech, chocolate negro, vainilla con almendra garrapiñada, Happy Hipo, Crème Brûlée, chocolate blanco, Snickers, caramelo salado, almendra garrapiñada o limón.

Éclairs y petisús, dos dulces franceses

Los éclairs y los petisús son dos clásicos de la repostería francesa elaborados con la misma masa básica: la pâte à chouxo o masa choux, como se la conoce en España. A diferencia de los ya conocidos petisús, los éclairs suelen tener forma alargada y fina, se hornean hasta quedar huecos y ligeramente crujientes, y luego se rellenan con crema pastelera, mousse o nata. Habitualmente se cubren con un glaseado brillante, siendo el de chocolate el más tradicional. Esto lo convierte en un dulce que algunas personas asemejan al churro propio de España.

Los petisús (del francés petit suisse o choux) también se hacen con masa choux, pero suelen tener una forma más redonda o abombada, similar a un profiterol más grande. Aunque pueden rellenarse y glasearse como los éclairs, en muchos países se consumen también sin relleno o con rellenos más ligeros. La principal diferencia radica en la forma y el uso tradicional: los éclairs son largos, elegantes y glaseados mientras los petisús son más redondos, versátiles y menos asociados a un acabado específico. En España suelen estar rellenos de crema o nata, aunque también los hay de chocolate y con glaseados de diferentes sabores.