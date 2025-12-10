El obrador de Sevilla Este con una de las mejores puntuaciones de la ciudad: "Maravilla pura todo lo que sale de ahí"

La ciudad de Sevilla está repleta de obradores y pastelerías en los que elaboran dulces de todo tipo que no dejan indiferentes a nadie, desde los más tradicionales como torrijas, tocinos de cielo o milhojas hasta aquellos que son algo más vanguardistas e introducen creaciones más actuales como los rollitos de canela o versiones más originales de la torrija propia de Cuaresma.

De todos los que hay en la hispalense, hay un obrador ubicado en el barrio de Sevilla Este que se ha hecho especialmente famoso no solo por tener unos dulces que no dejan indiferente a nadie sino porque se ha convertido en uno de los mejor valorados de toda la ciudad. Se trata de Heylum, un negocio que abrió sus puertas en el año 2021 con la idea de revolucionar el mundo del dulce en la capital.

Detrás de él se encuentran Rafa y Delia, quienes tras varias formaciones en el sector gastronómico han conseguido crear un espacio único en Sevilla en el que tienen especial protagonismo dulces como los conos de pistacho o los rollitos de canela, además de los helados en temporada.

Los dulces de Heylum

En Heylum elaboran desde productos de bollería como los rollos de canela o pistacho hasta cookies de diferentes sabores o tartas como la de queso o la de galleta Oreo. También cuentan con un rico café de especialidad para acompañar cada una de sus elaboraciones dulces, granizadas caseras y zumos y batidos.

Uno de los productos que más venden es un tipo de cruasán que acompañan con crema de chocolate blanco y avellanas, aunque no se quedan atrás otros dulces como el cao cao (un bollo relleno de chocolate), o el banofee, con caramelo y plátano. Como dicen ellos mismos, "nuestros helados y pasteles están hechos íntegramente por nosotros en un obrador situado a la vista". Trabajan en un espacio sencillo con mucho encanto en el que todo lo elaboran a mano.

Heylum se encuentra en la calle Manila, número 1, en el local 8 del barrio de Sevilla Este. El establecimiento cuenta tanto con salón interior como con terraza, ambas con mesas bajas y un ambiente acogedor y moderno.

Si hay algo por lo que destaca este obrador es, además de por sus increíbles creaciones, por su alta puntuación en Google Reseñas, posicionándose entre los mejor valorados de Sevilla. Cuenta con 4,8 estrellas sobre 5, con una clara mayoría de opiniones positivas en las que destacan la calidad y el sabor de sus productos, especialmente. Carlos R. lo recomienda 100% "para los amantes de los productos artesanales y el buen café de especialidad", mientras que Patricia C. asegura que es una "maravilla pura todo lo que sale de ahí". María R. añade que "no hay un obrador igual en todo el barrio".

Heylum abre de martes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas, y viernes y sábado, de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los domingos y lunes permanecen cerrados por descanso del personal.