Porciones de tarta gratis en esta pastelería del centro de Sevilla al pedir tu bebida: solo durante el fin de semana

Este fin de semana, durante los días 13 y 14 de diciembre, la pastelería Sweet Bakery estará regalando porciones de tarta a todo aquel que pida una bebida para celebrar su primera Navidad en su local del centro de la ciudad, el tercero que abren en Sevilla.

Para ello, este establecimiento ubicado en la calle Bailén, número 4, ha preparado un total de 525 porciones de tarta de diferentes sabores entre los que habrá calabaza y vainilla, chocolate, cookies y caramelo salado, con el objetivo de que todo aquel que lo desee pueda probar los dulces que se hacen en sus obradores.

Para ello solo bastará con adquirir una de sus bebidas calientes, que pueden ser desde las más clásicas como café espresso, cappuccino, flat white e incluso Cola Cao, hasta las más innovadoras, como matcha latte, pumpkin spicy latte o cúrcuma latte premium, entre muchas otras. El horario de apertura tanto del sábado, día 13, como del domingo, 14 de diciembre, es de 10:00 a 21:00 horas, de manera ininterrumpida.

De esta promoción especial Navidad ya se han hecho eco algunos de los creadores de contenidos gastronómicos más conocidos de la ciudad, como Eva Ávila, de la cuenta @evaevaristax, o Cristi Granados de @cristigranados, que han subido vídeos a sus perfiles en redes sociales para informar de esta increíble oferta.

Sobre Sweet Bakery

Sweet Bakery cuenta en la actualidad con tres establecimientos repartidos por Sevilla, uno de ellos en Viapol, que abrió sus puertas en 2024, otro en Montequinto y el tercero ubicado en pleno centro de la ciudad, que se ha inaugurado este mismo año. Toda la repostería con la que cuentan en Sweet Bakery es completamente artesanal, con productos que fusionan las recetas más tradicionales con las más innovadoras. Para ello seleccionan cuidadosamente todos los ingredientes con el fin de ofrecer una experiencia gustativa insuperable a sus clientes y clientas.

La empresa se fundó en el año 2018, aunque tras sus inicios se esconde una larga tradición pastelera arraigada a décadas de oficio. En el año 2020 su pequeño negocio da un gran salto y ponen en marcha su página web para que sus creaciones puedan llegar a todas las casas.

En esta pastelería se pueden encontrar desde tartas clásicas hasta diferentes tipos de tartas de queso, drip cakes, tartas personalizada, vasitos rellenos de tartas para quienes prefieran tomársela de manera individual, bizcochos, sweeties, dulces de diferente tipo, galletas y cookies al estilo americano, opciones saladas como cruasanes rellenos, bandejas para eventos, cajas de regalo y una amplia variedad de bebidas para completar el desayuno o la merienda.