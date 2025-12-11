Poleá navideña de Triana: fecha y artistas de una de las fiestas abiertas al público más tradicionales de la Navidad

Un año más y como parece ser que se ha hecho habitual, la Plazuela de Santa Ana, ubicada en el barrio de Triana, se prepara para celebrar su tradicional Poleá, un evento cultural y festivo que rescata la tradición de compartir este dulce típico de gachas con actuaciones de flamenco en vivo en las que hay cante, baile y toque en un ambiente de hermandad que tiene lugar anualmente durante la Navidad.

En esta ocasión la Poleá de Triana se celebrará el 12 de diciembre a partir de las 17:00 horas con acceso completamente libre y gratuito para todo aquel que quiera disfrutar de la cita que este año está dedicada al legendario Manuel Molina en conmemoración de los 50 años de su disco Nuevo Día.

El evento estará presentado por Luis Ybarra y en él actuarán artistas de la talla de Alba Molina, Mara Rey, Jesús Méndez, Angelita Montoya, Joselito Acedo, Eugenio Iglesias, Víctor Franco, Juan de Juan al baile, El Galli al cante y Emilio y Petete a las palmas.

La poleá son unas gachas dulces de origen muy humilde hechas con harina, leche, azúcar y especias como anís y canela que se toma, especialmente, en la zona de Andalucía occidental y que se puede servir tanto frío como caliente, por lo que es una preparación muy reconfortante, especialmente cuando hace frío. Se trata de un dulce elaborado en tiempos de hambre con los productos de los que se disponía en ese momento y sus ingredientes difieren un poco según la zona de Andalucía en la que se prepare.

Compartir la poleá ha sido tradicionalmente un acto de unión y celebración, especialmente en Navidades y festividades populares. La fiesta organizada en Triana es torno a este postre combina su degustación con el arte flamenco, creando una experiencia cultural única en el barrio que rinde homenaje a tiempos pasados. Se trata de una iniciativa que ha sido recuperada y revitalizada en los últimos años, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, para mantener vivas las raíces flamencas de Triana.

Programación navideña de Sevilla en 2025

La Poleá de Triana forma parte de una amplia programación que tendrá lugar en Sevilla con motivo de la Navidad de 2025 y que cuenta con diversas actuaciones musicales, muchas de ellas de carácter gratuito, que se celebrarán a lo largo de los sucesivos días del mes de diciembre. Entre ellas destacan:

Lunes 15 de diciembre de 2025

20:30 horas, "Así canta nuestra tierra en Navidad". Teatro de la Maestranza.

20:30 horas, XLI Ciclo de Conciertos de Órgano de Navidad: Pablo Márquez Caraballo. Catedral de Sevilla. Entrada gratuita con invitación.

Martes 16 de diciembre de 2025

20:30 horas, XLI Ciclo de Conciertos de Órgano de Navidad: Pedro Luengo Gutiérrez. Catedral de Sevilla. Entrada gratuita con invitación.

Miércoles 17 de diciembre de 2025

19:00 horas, concierto de Navidad del Coro y Escolanía Regina Coeli con ensemble instrumental. Museo de Bellas Artes de Sevilla. Entrada gratuita hasta completar aforo.

20:00 horas, VIII Concierto Benéfico Joven Orquesta Internacional de Sevilla a favor de la Parroquia San Jesús Obrero. Consulado de Portugal.

Jueves 18 de diciembre de 2025

20:00 horas, ciclo "Embajadores de la Navidad": Juan Jesús Rodríguez. Salón de Embajadores del Real Alcázar. Entrada gratuita disponible en la taquilla del Patio de Banderas el lunes 15 de diciembre a las 18:00 horas.

Viernes 19 de diciembre de 2025

19:00 horas, concierto de villancicos del coro de la Hermandad de los Panaderos. Capilla de San Andrés.

20:00 horas, Concierto de Navidad del Consejo de Hermandades de Sevilla. Espacio Turina.

20:00 horas, concierto de Navidad "Mi música, tu sonrisa" con Juventudes Musicales y la Escuela de Flamenco de María del Mar Berlanga. Teatro Cajasol.

20:45 horas, concierto del Coro del Ateneo. Iglesia de Santa María la Blanca. Entrada gratuita.

Sábado 20 de diciembre de 2025

18:00 horas, Zambomba de la Hermandad de San Esteban a favor de la Bolsa de Caridad Madre de los Desamparados. Casa Pilatos.

18:00 horas, "Ciclo navideño en el Salón de los Tapices": concierto del Coro Novaría de Villanueva. Salón de los Tapices del Real Alcázar. Entrada gratuita incluida dentro de la entrada general al monumento.

20:15 horas, concierto del Coro del Ateneo. Iglesia de Santas Justa y Rufina. Entrada gratuita.

20:30 horas, "Nace la Luz. Una cantata de Navidad" con el Coro y Orquesta de la Asociación Coral de Sevilla, Ana Cadaval, Carlos Ruiz y Jesús Becerra (autor y director). Iglesia de Santa Cruz. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Domingo 21 de diciembre de 2025

18:30 horas, "Ciclo navideño en el Salón de los Tapices": concierto del Coro de la Hermandad de la Hiniesta. Salón de los Tapices del Real Alcázar. Entrada gratuita incluida dentro de la entrada general al monumento.

19:00 horas, Concierto de Navidad de Ministriles Hispalensis. Casa de Pilatos.

Lunes 22 de diciembre de 2025

17:00 y 19:00 horas, Concierto de Navidad de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Teatro de la Maestranza.

20:00 horas, "Ciclo navideño en el Salón de los Tapices": concierto del Ateneo con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Salón de los Tapices del Real Alcázar. Entrada gratuita incluida dentro de la entrada general al monumento .

. 20:00 horas, concierto del Coro del Ateneo. Hermandad de la Sagrada Mortaja. Entrada gratuita, con la opción de dar un donativo a la entrada.

Martes 23 de diciembre de 2025

17:00 y 19:00 horas, Concierto de Navidad de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Teatro de la Maestranza.

18:30 y 20:30 horas, "Ciclo navideño en el Salón de los Tapices": zambomba. Salón de los Tapices del Real Alcázar. Entrada gratuita incluida dentro de la entrada general al monumento.

20:30 horas, concierto de Navidad de la Coral Polifónica y Orquesta de la Catedral. Catedral de Sevilla. Entrada gratuita por la Puerta de San Miguel (avenida de la Constitución) y Puerta de los Palos (plaza Virgen de los Reyes) desde las 19:30 horas.

21:00 horas, "Farrucos y Fernández. Navidad en familia". Cartuja Center CITE.

Viernes 26 de diciembre de 2025

19:00 horas, "Así canta Jerez en Navidad - Gira 2025 Llegó la fiesta". Cartuja Center CITE.

20 horas, "Diva Navidad" con Mariola Cantarero. Teatro de la Maestranza.

21:00 horas, concierto del Coro del Ateneo. Iglesia Colegial del Divino Salvador. Entrada gratuita.

Sábado 27 de diciembre de 2025

18:30 horas, "Así canta Jerez en Navidad". Cartuja Center CITE.

Domingo 28 de diciembre de 2025