Taller gratuito de decoración de mesas navideñas, Pop-Up Market y mucho más esta Navidad en Torre Sevilla: toda la programación

El complejo Torre Sevilla inaugura, este fin de semana, una nueva edición de su Pop-Up Market navideño de artesanía, un mercado instalado en la planta baja del centro comercial que abrirá durante todas las fiestas junto a otras actividades que hay programadas en el mismo espacio con motivo de la Navidad, como los encuentros personalizados con Papá Noel o la pista de hielo.

Del sábado, 13 de diciembre, al 4 de enero de 2026, Torre Sevilla acogerá un mercado efímero con más de 25 stands de artesanos y artesanas locales que abrirán sus puestos de 10:00 a 22:00 horas y en los que los visitantes podrán descubrir propuestas de decoración, moda, complementos y productos creativos, en una cita pensada para poner en valor el talento y la artesanía de Sevilla

Encuentros con Papá Noel

El sábado, 13 de diciembre, comenzarán los esperados encuentros con Papá Noel. Los más pequeños podrán entregar sus cartas y vivir una experiencia en la que Santa sorprenderá conociendo de antemano muchas de sus peticiones. Estos encuentros estarán disponibles los días 13, 14 y 19 de diciembre en horario de 17:00 a 21:00 horas y los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, previa reserva en el Punto de Información del centro o llamando al teléfono 649737825.

Masterclass de decoración de mesas navideñas

Asimismo, Torre Sevilla, en colaboración con la Escuela Sevilla de Moda, organiza una actividad especial de la mano del estilista sevillano Carlos Lancha, reconocido por su trayectoria en el mundo de la moda y la peluquería, así como por su creatividad en proyectos de estilismo y decoración. Así, este jueves, 11 de diciembre, a las 18:30 horas en la Plazoleta (Galería 1), Lancha ofrecerá una masterclass gratuita sobre cómo decorar mesas navideñas, en la que compartirá su experiencia y consejos para transformar las celebraciones en espacios únicos y llenos de estilo. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la reserva de plaza en la web del club de Torre Sevilla.

Belén artesanal y pista de patinaje

La programación de Torre Sevilla se completa con el Belén artesanal del artista Enrique Haro, instalado en el lobby del rascacielos, con un mural participativo para compartir recuerdos familiares. El Belén se puede visitar de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas y los sábados y domingos de 10.00 a 21.00 horas. El 24, 31 de diciembre y 5 de enero, en horario reducido de 10.00 a 18.00 horas, y estará cerrado el día 25 de diciembre y el 1 de enero.

Otro de los reclamos de estas fiestas es la pista de patinaje en la Plaza Norte, un espacio pensado para que tanto patinadores aficionados como principiantes disfruten de esta actividad en un entorno único. Además, continúa activa la campaña “Compra y Patina”, con la que se entregarán entradas gratuitas a clientes y socios del Torre Sevilla Club: con tickets superiores a 20 euros de los últimos tres días en los operadores del centro se obtendrá una entrada, y con tickets superiores a 35 euros, dos entradas. La promoción estará disponible hasta fin de existencias, convirtiendo cada compra en una oportunidad para vivir la Navidad sobre hielo.

Para facilitar el acceso al complejo durante las fiestas, esta Navidad el parking de Torre Sevilla lanza una promoción especial para evitar problemas de tráfico. Situado a un paso de Triana y del Casco Antiguo, el aparcamiento mantiene su ventaja habitual de ofrecer tres horas gratuitas en horario de 10:00 a 00:00. Además, incorpora un nuevo pase pensado para quienes desean prolongar su estancia: por solo 10 euros, los conductores podrán ampliar el tiempo de estacionamiento hasta 10 horas (incluyendo las tres gratuitas), contratando la promoción en la Sala de Atención al Cliente del aparcamiento, ubicada en la planta -1.