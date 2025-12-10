Zambombas al estilo de Jerez por los pueblos de Sevilla: cómo disfrutar de este espectáculo sin salir de la provincia en 2025

Las zambombas han experimentado en los últimos años un resurgir notable que las ha acabado elevando a uno de los elementos más representativos de la cultura navideña en Andalucía. Con origen en lugares como Jerez, en Cádiz, en los patios de vecinos y vecinas que se reunían para hacer la comida de Navidad mientras cantaban y bailaban de manera improvisada, esta celebración íntima ha acabado evolucionando hasta convertirse en todo un espectáculo que atrae a personas de todo el país durante los días previos a las fiestas.

Más allá de las zambombas que se organizan en la ciudad jerezana, muchos pueblos y capitales andaluzas se han sumado a esta manera de festejar la Navidad con villancicos que llenan las calles y plazas de la comunidad. En Sevilla son múltiples los pueblos que durante estas semanas organizan zambombas a las que puede asistir cualquier persona. Estas son algunas de las que habrá programadas por los municipios sevillanos los próximos días:

San Juan de Aznalfarache

Diciembre convierte San Juan en un gran escenario navideño donde la cultura, la música, los espectáculos familiares y la ilusión se dan la mano. De entre la multitud de citas que se darán en estas fechas, con una amplia programación para todos los públicos, las zambombas sonarán en este municipio ubicado a solo 10 minutos de Sevilla los siguientes días:

19 diciembre: Zambomba en la Plaza Doctor Muñoz Cariñanos, a las 20:00 horas

Zambomba en la Plaza Doctor Muñoz Cariñanos, a las 20:00 horas 20 diciembre: Zambomba Guadalvara en Plaza del Doncel, a las 20:00 horas

Zambomba Guadalvara en Plaza del Doncel, a las 20:00 horas 26 diciembre: Zambomba Barrio Alto en Plaza de Extremadura, a las 20:00 horas

Zambomba Barrio Alto en Plaza de Extremadura, a las 20:00 horas 27 diciembre: Zambomba Santa Isabel en el Parque de los Hemisferios, a las 20:00 horas

Alcolea del Río

Alcolea del Río vuelve a transformar sus calles en un gran escenario navideño con una programación repleta de actividades culturales, lúdicas y tradicionales que se extenderán del 3 de diciembre al 5 de enero. Entre chocolatadas, espectáculos de magia, teatro para todos los públicos y cuentacuentos, también habrá una zambomba para dar la bienvenida a la Navidad:

20 de diciembre: Zambomba Flamenca “A mi manera” en la Plaza de la Constitución, a las 19:00 horas

Bollullos de la Mitación

Como el resto de municipios sevillanos, Bollullos de la Mitación se una a la celebración de la Navidad con espectáculos de luces, pasacalles, teatro y cómo no, zambombas. Se podrán disfrutar los siguientes días:

11 de diciembre: Zambomba del Coro IES Alminar en la Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas, desde las 17:00 horas.

Zambomba del Coro IES Alminar en la Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas, desde las 17:00 horas. 20 de diciembre: Zambombas navideñas al aire libre, al estilo de Jerez, en la Casa de la Cultura. Zambomba El Turrón a las 17:30 horas y Zambomba Remedios Reyes, a las 20:30 horas.

Alcalá de Guadaíra

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra, ubicado a algo menos de media hora de la capital, cuenta con una extensa programación para celebrar estas fiestas que incluyen fiestas, espectáculos, pasacalles y todo tipo de citas para todos los públicos. Se podrá disfrutar de zambombas los siguientes días:

13 de diciembre: Zambomba navideña y cartero Real en puerta Casa Hermandad de San Mateo a partir de las 13:00 horas; Navidad Flamenca con distintas zambombas en Plaza del Duque, a partir de las 16:00 horas; Gran Zambomba de la Hdad. del Rosario en el colegio Salesiano a las 13.00 horas; Zambomba flamenca de AVV San Miguel en `La Roezna´ a las 17:30 horas; Gran Zambomba Esencia Flamenca Asoc. Te-Naces en la Caseta Municipal a partir 14:00 horas

Zambomba navideña y cartero Real en puerta Casa Hermandad de San Mateo a partir de las 13:00 horas; Navidad Flamenca con distintas zambombas en Plaza del Duque, a partir de las 16:00 horas; Gran Zambomba de la Hdad. del Rosario en el colegio Salesiano a las 13.00 horas; Zambomba flamenca de AVV San Miguel en `La Roezna´ a las 17:30 horas; Gran Zambomba Esencia Flamenca Asoc. Te-Naces en la Caseta Municipal a partir 14:00 horas 17 de diciembre: Zambomba Flamenca `Los flamencos adoran al Mesías´ en Oleum Arte, Avda. Dos Hermanas 3A

Zambomba Flamenca `Los flamencos adoran al Mesías´ en Oleum Arte, Avda. Dos Hermanas 3A 19 de diciembre: Zambomba en `La Nocla´, placita de calle Lavanda a las 18.00 horas

Zambomba en `La Nocla´, placita de calle Lavanda a las 18.00 horas 20 de diciembre: Zambomba Gitana y cartero Real en Plaza Antonio Labandón a las 13:00 horas; Concierto de calle y Zambomba en La Plazuela desde las 19:00 horas; Zambomba y Fiesta Infantil en Campo Alegre a las 16:30 horas en Plaza de Lima

Almensilla

Este año, la Plaza de la Iglesia de Almensilla se convierte en el corazón mágico de la Navidad con multitus de talleres, espectáculos, zambombas y visiyas especiales. Se podrá disfrutar de estos cantes el 20 de diciembre en el siguiente horario:

20 de diciembre: Zambomba Pascua Flamenca, a las 17:30 horas en la Plaza de la Iglesia

Benacazón

También en el Aljarafe sevillano y a pocos kilómetros de la capital hispalense el municipio de Benacazón contará, estas navidades, con una interesante programación para celebrar las fiestas en familia. Entre todas las actividades que se podrán hacer durante el mes de diciembre y comienzos de enero, el 20 de diciembre se podrá disfrutar del cante de una zambomba en el siguiente horario:

20 de diciembre: Zambomba flamenca Coro Santa Ángela, a las 20:00 horas

Palomares del Río

Palomares del Río vuelve a transformarse para vivir una Navidad llena de luz, música, tradición y momentos inolvidables. Desde el encendido inaugural de la iluminación y el tiovivo de croché confeccionado por vecinas del municipio, hasta la gran Cabalgata de los Reyes Magos, pasando por las zambombas que tendrán lugar el 13 y el 19 de diciembre:

13 de diciembre: Zambomba flamenca De Triana a Utrera cantamos a Chiquetete, a las 19:30 horas en el Mercado Navideño

Zambomba flamenca De Triana a Utrera cantamos a Chiquetete, a las 19:30 horas en el Mercado Navideño 19 de diciembre: Zambomba a las 20:00 horas en el Teatro Municipal Carlos Álvarez-Nóvoa

El Ronquillo

Más próximo a la sierra, el municipio de El Ronquillo da la bienvenida a la Navidad con una programación repleta de música, tradición, deporte, talleres, convivencia y momentos mágicos para disfrutar en familia. Las zambombas, en este caso, actuarán los días 13 y 20 de diciembre: