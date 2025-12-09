Habla con los Reyes Magos por videollamada esta Navidad: descubre cómo puedes hacerlo

Lipasam, la empresa municipal de limpieza de Sevilla, vuelve a poner en marcha esta Navidad la "Videollamada de los Reyes Magos", una iniciativa que ya se ha celebrado en ocasiones anteriores de forma muy exitosa con la que tratan de acercar a Sus Majestades de Oriente a todos los niños y niñas que quieran hablar con ellos en directo y de manera personal, a través de una videollamada.

El objetivo de esta idea es acercar a los más pequeños la magia e ilusión de la Navidad hablando con aquellos a quienes tienen que entregar sus listas de deseos. Para ello la empresa de gestión de residuos ha puesto a disposición de las personas interesadas un enlace online para que puedan inscribirse en la videollamada y tengan la oportunidad de charlar con los Reyes Magos de Oriente.

Cómo realizar la videollamada

Para poder participar en esta iniciativa es necesario acceder al enlace de la página web de Lipasam destinado a la Videollamada de los Reyes Magos y, tras indicar el correo electrónico, elegir el rey mago y el día en que se desea tener la conexión él. Junto con la solicitud de reserva se podrá añadir cuanta información sea necesaria para que el trato con el niño o niña sea lo más personalizado posible.

El día de la cita, conéctate al enlace de Google Meet que habrás recibido en tu correo de confirmación. Tenlo todo preparado dos minutos antes de tu cita y espera la llamada del Rey elegido. Desde la empresa recomiendan conectarse desde un ordenador y no desde un móvil. Al acabar la videollamada la persona interesada recibirá en su correo electrónico la grabación de la llamada completa. Las videollamadas tienen un límite de tiempo establecido de 4 minutos.

La llamada de los Reyes Magos es una acción de marketing de la empresa de limpieza pública del Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam que busca sorprender a los peques para que puedan hablar con los Reyes Magos. Además, la campaña está orientada a concienciar a los pequeños y a sus familias sobre la importancia de cuidar el medioambiente y de ayudar a construir una ciudad más sostenible.

Lipasam es la empresa municipal encargada de la limpieza y gestión de residuos de la ciudad de Sevilla. Su labor es fundamental para mantener el entorno urbano limpio, saludable y sostenible. Se encarga de diferentes tareas que van desde la recogida de basura, la limpieza de las calles y diferentes espacios de la ciudad, el mantenimiento de contenedores, la gestión de puntos limpios hasta la promoción del reciclaje entre la ciudadanía. Gracias a su trabajo diario desde Lipasam buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, proteger el medio ambiente y favorecer una ciudad más ordenada y respetuosa con su patrimonio natural y urbano.