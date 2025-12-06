Actividades especiales para celebrar la Navidad en el Pabellón de la Navegación: talleres, fechas y entradas

El Pabellón de la Navegación de Sevilla se prepara un año más para convertirse en uno de los escenarios más atractivos de la ciudad durante la Navidad. Este emblemático espacio, situado a orillas del Guadalquivir y vinculado históricamente a la Exposición Universal de 1992, combina su esencia divulgativa sobre la historia marítima con una programación especial pensada para familias y visitantes que buscan experiencias culturales y de ocio en un entorno único durante estas fiestas.

A lo largo del mes de diciembre el pabellón amplía su oferta con actividades temáticas que incluyen exposiciones, talleres infantiles para crear adornos navideños y propuestas lúdicas que conectan tradición, ciencia y entretenimiento. Estas son las actividades preparadas para disfrutar de la Navidad en familia en el Pabellón de la Navegación:

Taller "Crea tu Navidad"

Este año la Navidad llega al Pabellón de la Navegación cargada de creatividad y diversión con la celebración del Taller Familiar de Manualidades Navideñas, donde grandes y pequeños podrán sumergirse en un mundo de colores, imaginación y arte durante estas fiestas.

Con esta actividad tanto niños como adultos podrán hacer adornos para el árbol con cartulina o goma eva, creando figuras navideñas únicas que adornarán los hogares sevillanos. También podrán hacer decoraciones personalizadas con pintura, rotuladores, plastilina o lápices de colores.

Este taller es la oportunidad perfecta para compartir momentos divertidos, reír juntos y crear recuerdos inolvidables mientras se realizas decoraciones de Navidad con tus propias manos. No es necesario tener grandes habilidades manuales ni conocimiento previo para la realización de esta actividad.

Fechas y horarios: todos los sábados y domingos de 10:30 a 14:00 horas desde el 22 de noviembre al 7 de enero. Los días 6, 7, 23, 26, 27, 30 de diciembre y 2, 3 y 7 de enero el horario será de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. El día 8 de diciembre de 10:30 a 14:00horas. El taller es gratuito con la adquisición de la entrada a la Exposición Permanente.

Planetario "En busca de la estrella de Belén"

El Planetario de Engranajes Ciencia continúa sus sesiones habituales tras las vacaciones de Navidad. No obstante, durante las fiestas se proyectará sesiones especiales de “Planetario por Navidad". Además de realizar un repaso de los planetas del sistema solar y la luna, constelaciones, galaxias o nebulosas, exploraremos el posible origen de la Estrella de Belén que guio a los Reyes Magos a su encuentro del niño Jesús. Finalmente, se proyectará la producción “Explorando el Sistema Solar”, una breve película-documental en 360º que hará un recorrido desde el sol hasta los más lejanos confines del Sistema Solar.

Horario durante los días especiales

Durante el Puente de la Inmaculada, de los días 5 a 8 de diciembre, el pabellón abrirá de 10:00 a 19:30 horas. El horario de la torre mirador será de 10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas. El 8 de diciembre el horario es algo diferente: de 10:00 a 15:00 horas y la torre mirador, de 10:30 a 14:00 horas.

En Navidad, los días 22, 24, 25, 29, 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero el Pabellón de la Navegación permanecerá cerrado mientras que el resto de días el horario será el general.