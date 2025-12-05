Los mercados navideños más mágicos de Sevilla en 2025 que te harán creer que estás en el centro de Europa

Con la llegada del mes de diciembre la ciudad de Sevilla comienza a prepararse para recibir la Navidad, una de las fiestas más esperadas del año y que con más ilusión se vive en muchos países del mundo.

Si bien es cierto que la tradición de los mercados navideños tiene su origen hace años en el centro de Europa, concretamente en Alemania entre los siglos XV y XVI, con el mercado de Dresde, aunque la evidencia más antigua de mercados de este tipo es de 1628, con el de Núremberg. A la ciudad de Sevilla esta tradición llegaría mucho más tarde, pero desde hace más de una década se ha instalado en la ciudad y cada vez son más los espacios que se ocupan con puestos navideños durante estas fechas.

Desde esta semana y en muchos casos hasta los primeros días de enero, varios puntos de la ciudad estarán repletos de diferentes mercados de artesanía dedicados a motivos y decoración para belenes, árboles de Navidad y un sinfín de regalos hechos a mano para obsequiar en estas fiestas. Estos son algunos de los más populares y mágicos:

Mercado de Artesanía Creativa en los Jardines del Cristina

Desde el viernes 5 de diciembre de 2025 y hasta el lunes 5 de enero de 2026, a lo largo de todo un mes, el centro de Sevilla volverá a acoger una nueva edición de su tradicional Mercado Navideño de Artesanía, también conocido como Feria de Artesanía Creativa, que en esta ocasión celebra su vigesimosexta edición.

La feria estará alojada en los jardines del Paseo de Cristina de Sevilla, tratándose del segundo año en que esta cita comercial se sitúa en esta ubicación. Estará integrada por 52 expositores, 50 de los cuales estarán ocupados por talleres artesanos de Sevilla capital y la provincia, nacionales e internacionales.

Feria del Belén junto a la catedral

La Feria del Belén es una de las citas ineludibles de la Navidad en Sevilla. Después de más de 30 años en la ciudad, la XXXII edición de la Feria del Belén de Sevilla se ha instalado, como es habitual, en pleno centro de la hispalense desde noviembre y hasta el 23 de diciembre, justo antes del comienzo de la Navidad, para acercar a los sevillanos y sevillanas las figuras y accesorios más tradicionales y artesanos para sus portales de Belén. Durante más de un mes más de una decena de puestos de artesanía con todo tipo de accesorios y figuras para el Belén estarán ofreciendo sus mejores productos a todo aquel que quiera acercarse a esta feria que ya es toda una tradición en la hispalense.

Mercado de las flores de Navidad en el Porvenir

El barrio del Porvenir se prepara para celebrar, el próximo 14 de diciembre, la segunda edición del Mercado de las Flores de Navidad, una cita que en esta ocasión ha duplicado en número de puestos gracias al enorme éxito que tuvo el año pasado. Este tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en la calle Juan Pablos.

Setalandia en las Setas de la Encarnación

Dirigido, especialmente, al público infantil, esta pequeña ciudad navideña no solo cuenta con algunos puestos de artesanía sino que en ella también hay atracciones para los más pequeños como un carrusel, un tren infantil, una noria y un gran árbol de Navidad. La entrada al recinto de Setalandia es gratuita. No obstante habrá que pagar por aquellas atracciones a las que se quiera acceder. El recinto estará abierto todos los días desde el 28 de noviembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026.