Guía de Belenes en Sevilla para la Navidad de 2025: todos los nacimientos que podrás visitar en la ciudad

La llegada del mes de diciembre trae consigo las primeras actividades relacionadas con la Navidad que se extienden tanto por la capital como por los pueblos que conforman la provincia. Mercados navideños, videomapping, espectáculos de luces, actividades para los más pequeños, pistas de hielo y, por supuesto, los famosos belenes.

Desde este mes y hasta que finalicen las fiestas son muchos los espacios de la ciudad los que acogerán importantes nacimientos, unos de mayor tamaño y otros más sencillos, que tanto niños como adultos podrán visitar a lo largo de las fiestas, muchos de ellos con entrada gratuita. Estos son algunos de los más conocidos tanto de la ciudad como de algunos de sus pueblos:

Belenes de Sevilla en la Navidad de 2025

El mayor Belén de España: el de San Telmo

Organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, este nacimiento se podrá visitar hasta el próximo 6 de enero de 2026 de manera permanente, ya que está al aire libre. El Belén se ilumina de 18:30 a 24:00 horas a excepción de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, que el horario será de 18:30 a 01:00 horas. Es de acceso gratuito.

Belén del Arquillo del Ayuntamiento

También organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y por la Asociación de belenistas de Sevilla, este pequeño Belén se encuentra en la Plaza de San Francisco, bajo el arco lateral del ayuntamiento. Se podrá visitar hasta el 6 de enero a cualquier hora del día, ya que está al aire libre. Es de acceso gratuito.

Belén del Parlamento de Andalucía

Organizado por el Parlamento de Andalucía con la colaboración de la Fundación Cajasol, este belén se podrá visitar hasta el próximo 7 de enero de 2026 en el edificio del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, hoy sede del parlamento andaluz. El horario para verlo es de lunes a jueves, de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Los viernes el horario es de 09:00 a 14:00 horas. Permanecerá cerrado los fines de semana, días festivos y cuando haya sesión plenaria, los días 17 y 18 de diciembre. Es de acceso gratuito.

Belén de la Fundación Cajasol

Organizado por la Fundación Cajasol, se trata de uno de los belenes más conocidos de Sevilla. Este se ubica en el patio de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco. Se podrá ver hasta el 5 de enero de 2026 en horario de lunes a domingo, de 11:00 a 21:00 horas, de manera ininterrumpida. Los días 24 y 31 de diciembre así como el 5 de enero el horario es de 11:00 a 14:00 horas. Los días 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado. La entrada a este Belén es gratuita, pero se aconseja acudir con tiempo ya que suelen formarse largas colas para visitarlo.

Belén del Círculo Mercantil

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, con edificio en la calle Sierpes, tendrá instalado su tradicional Belén hasta el 6 de enero de 2026. En esta ocasión sus socios podrán visitarlo en primicia el jueves, 4 de diciembre, de 16:00 a 18:30 horas. El resto de días el belén estará abierto al público en horario de lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero el horario es de 10:00 a 14:00 horas. Cuando celebren actos en el patio se cortará el acceso a las 20:00 horas por motivos de organización.

Belén de la Residencia Orden de San Juan de Dios

Organizado por la Orden de San Juan de Dios, este Belén ubicado en la capilla de Nuestra Señora de la Paz, en la plaza del Salvador, estará abierto hasta el 6 de enero de 2026 en horario de lunes a domingo de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero el horario es de 10:00 a 13:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero, será de 17:00 a 20:00 horas.

Belén del Hospital de la Orden de San Juan de Dios

También organizado por la Orden de San Juan de Dios, el hospital albergará un nacimiento hasta el próximo 6 de diciembre que estará abierto de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los sábados y domingos abre de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. El 8 de diciembre el horario es de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Los horarios pueden consultarse en la página web del Hospital de San Juan de Dios.

Belén de la Fundación Caja Rural del Sur

Se trata de otro de los belenes famosos de Sevilla. Hasta el próximo 2 de enero se podrá visitar este nacimiento ubicado en la calle Murillo en horario de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, excepto los días festivos.