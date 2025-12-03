Planes con niños para el puente de diciembre: cuentacuentos y visita guiada a la Nao Victoria

El próximo fin de semana, durante los días 6 y 7 de diciembre (sábado y domingo) y con motivo de la celebración del puente de la Inmaculada, el espacio Exploraterra Nao Victoria acogerá algunas actividades pensadas para que toda la familia conozcan la historia de esta nave y el pasado de la ciudad hispalense y su importante papel en el siglo XV. A lo largo de dos jornadas este espacio acogerá dos experiencias únicas dirigidas a los más pequeños que también podrán disfrutar los adultos:

Cuentacuentos infantil : tendrá lugar ambos días a las 11:00 horas dirigido a niños y niñas de 5 años en adelante con el que podrán tener un viaje imaginario y descubrir la aventura más grande jamás contada. Diseñado especialmente para los más pequeños, desde este espacio invitan a descubrir la mayor hazaña marítima de todos los tiempos mientras viajan 500 atrás en el tiempo. Con la guía de uno de sus marineros, se sumergirán en un mundo de aventuras y fantasía con su emocionante cuentacuentos, que combina la narración oral con la imaginación para crear una experiencia inolvidable. Desde valientes marineros hasta criaturas misteriosas, los pequeños acompañarán al narrador mientras se transportan a tierras lejanas y océanos profundos. Con historias cautivadoras y personajes fascinantes, cada momento será una nueva aventura para explorar. La actividad se hará en español.

Visita guiada familiar: estas tendrán lugar a las 12:00 horas y con ellas se podrá explorar tanto el museo como la réplica de la Nao Victoria en un recorrido pensado para disfrutar, aprender y sorprender a los visitantes de la mano de un experto. El guía te sumergirá en la época de las grandes exploraciones, revelando los secretos y desafíos de esta hazaña histórica. Descubre cómo se prepararon los marineros para enfrentarse a lo desconocido, cómo vivían a bordo de los barcos y como era su día a día en alta mar.

Venta de entradas

Las entradas para asistir a cualquiera de las actividades se pueden adquirir a través de la página web del Espacio Exploraterra o, directamente, en la taquilla del Museo Nao Victoria. El precio de la entrada general para adultos es de 10 euros por persona mientras que para los niños y niñas es de 5 euros. La duración del cuentacuentos será de 30 minutos. Si las condiciones meteorológicas son adversas solamente podrá visitarse el Centro Nao Victoria

El Espacio Exploraterra es un centro cultural en Sevilla ubicado a orillas del Guadalquivir, junto a la Torre del Oro, que celebra la historia de la exploración, especialmente la Primera Vuelta al Mundo. Combina un espacio expositivo que conecta el pasado, presente y futuro de la exploración con más de 1,500 m² de salas para la celebración de eventos.

Junto al Espacio Exploraterra se encuentra atracada la Nao Victoria 500, una réplica del barco protagonista de la Primera Vuelta al Mundo. El visitante puede subir a bordo de esta histórica nave y descubrir recorriendo sus cubiertas, la que un día fue el navío más avanzado de su tiempo y es, hoy, un gran símbolo de la innovación y los grandes viajes de exploración.