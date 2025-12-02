Paseo en globo, nevadas especiales y espectáculos: cómo disfrutar de Isla Mágica esta Navidad con descuentos en su entrada

Este diciembre Isla Mágica, el parque temático y de atracciones más grande de Sevilla, abrirá sus puertas para disfrutar de la Navidad con espectáculos para todos los públicos, animación en sus calles, una gran nevada e incluso la presencia del Cartero Real, que recogerá las cartas de todos los pequeños que estén en el recinto.

Con la compra de la entrada todas las personas interesadas podrán disfrutar, además, de un paseo en globo y del espectáculo navideño Cuentos de Navidad, todo ello rodeados de una ambientación y una decoración propia de estas fechas que convierten el parque en un lugar de cuento.

Todo lo que encontrarás

Vuelo en globo: siente la emoción de ascender 150 metros sobre Sevilla en globo cautivo. Se trata de una experiencia única para ver la ciudad (y la Navidad) desde las alturas en familia. El vuelo estará sujeto siempre a condiciones meteorológicas.

Espectáculo navideño Cuentos de Navidad: Una versión festiva y sorprendente del clásico de Dickens llena de humor, emoción y espíritu navideño. Ideal para disfrutar en familia y dejarse contagiar por la magia de la ilusión. Podrás disfrutarlo en el Circo del Cóndor, anfiteatro con graderío y cubierto.

Pintacaras y Cartero Real: En este caso el pintacaras navideño está incluido en la entrada, con lo que todo el que lo desee podrá transformar su aspecto para la ocasión. Además, el Paje Real recogerá las cartas de los más pequeños.

Diviértete con los elfos: Espectáculo de animación itinerante protagonizado por los elfos más traviesos que discurren por el parque de atracciones.

Decoración y nieve: Cuando cae la noche la magia se enciende con una iluminación especial en todo el recinto. Además, tendrá lugar la gran nevada de la muralla de entrada, un recibimiento mágico para comenzar la visita de la forma más invernal.

Restauración y tienda: Disfruta de bebidas calientes y meriendas en La Tahona y de los recuerdos más inolvidables que podrás encontrar en la Tienda Nao Vigía.

Fechas, horarios y entradas

El parque temático y de atracciones Isla Mágica permanecerá abierto durante el mes de diciembre los días 12 y 13, 19 y 20, 26 y 27 (durante tres fines de semana). El horario de apertura será de 17:00 a 21:00 horas cada uno de los días indicados.

Respecto a las entradas, estas pueden adquirirse a través de la página web del Globo de Sevilla o en la taquilla del recinto, de manera presencial. En el caso de comprarlas online los precios tienen descuentos, por lo que la entrada general cuesta 15,90 euros mientras que las infantiles, para niños y niñas de 4 a 10 años es de 12,90 euros por persona. Este precio es igual para las personas con discapacidad y para los pensionistas.