El mercado medieval más espectacular de Sevilla se celebrará del 11 al 14 de diciembre: esta es su increíble programación

La próxima semana, del 11 de diciembre al día 14, de jueves a domingo, el municipio sevillano de Gines, ubicado a apenas 15 minutos de la capital en coche, acogerá la XVIII edición de su Mercado Medieval y Navideño, una cita conocida en toda la provincia dado el alcance que tiene y el amplio número de espectáculos que alberga, convirtiéndolo en uno de los más famosos y esperados del año.
En esta ocasión esta cita contará con multitud de pasacalles, animaciones y música itinerante que durante cuatro jornadas harán que Gines vuelva al medievo. Esta es la programación completa del XVIII Mercado Medieval y Navideño de Gines:
Jueves, 11 de diciembre
18:15 horas: Inauguración
- Inauguración del Mercado Medieval y Navideño de Gines
- Pregón de la Navidad a cargo de Pepi Domínguez Jiménez en el teatro El Tronío
- Gran desfile con músicos, dragones, malabaristas y personajes mágicos.
20:00 a 22:00 horas: Animación, teatro de calle y música itinerante
- Personajes fantásticos Trasgos, bufones y otros seres
- Los Comepiedras
- El fraile Marcelino
- Espectáculo itinerante de fuego
- Ritmo y la percusión de Treefolk
- Al Son Rituals
- Las Huestes de Wyrdamur
- Música de otros tiempos con Gálata.
Viernes, 12 de diciembre
10:30 a 14:30 horas: visita de los escolares
- Animación, teatro danza y personajes fantásticos
- Seres mágicos del bosque
- Zancucho, el bufón
- El encantador Froilán de todos los duendes
- Familia de bufones
- Pinillo, el juglarillo de la Corte de Gines
- Los Comepiedras
- Zíngaros
- El Soldado Enfurruñado
- Cultivando sueños/ Pasacalles acrobático
- La Captura del Dragón
- Música itinerante con ritmo y la percusión de Treefolk
- Al Son Rituals
- Las Huestes de Wyrdamur
- Música de otros tiempos con Gálata.
17:00 a 22:30 horas: Animación, teatro, danza personajes fantásticos y música itinerante
- El jorobado de Nomedan
- Brujas, mendigos y gente de mal vivir
- Don Emérito de los bosques
- Los Comepiedras
- Xaribari, alboroto
- Bufones mágicos
- Los ogros verdes
- Seres del bosque
- El Buhonero, entendido en las artes de la curación
- Obertinus, el fauno
- El fraile Marcelino
- La Santa Inquisición
- Trasgos
- El druida Morazimer, el sabio e inmortal en busca de la verdad
- Cultivando sueños/ Pasacalles acrobático
- Teatro de títeres en Plaza de Espala (19:30 horas)
- Gándulf, el peregrino
- Espectáculo de acrobacias y fuego itinerante
- Fuego Fauto
- Cazadores de dragones (gran formato)
- Trolerías sin rumbo
- Lucha de elementos
- Los hombres de paja
- El fuego de la Navidad
- Demonium (gran formato)
- Gran pasacalles teatralizado de fuego y espadas: la Corte del Rey Arturo (21:00 horas)
- Ritmo y percusión Treefolk
- Las Huestes de Wyrdamur
- Música de otros tiempos con Gálata.
- Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary
- Gaeloc, sonidos del norte
- Tambores de guerra Festuc Batucada
- Turdión, música de leyenda
- Sonidos del medievo Upsala
- Espectáculo de circo y fuego en el recinto de La Pará (22:00 horas)
Sábado, 13 de diciembre
De 11:00 a 15:00 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música
- El jorobado de Nomedan
- Familia de bufones
- Magos de altura
- Zíngaros
- Froilán de todos los duendes
- Alegres bufones
- Pinillo, el juglarillo de la Corte de Gines
- Los villancicos de Rudolf y los renos
- Bufones con bola
- La captura del dragón
- Bufones y sus k-charros
- El malabarista de la Corte
- Circo medieval
- Faustos, el fauno dios de los campos
- Los pastores de la cañada real
- El gigante y la bola
- La danza de la marioneta
- Don Emérito de los bosques
- Druidas
- Teatro de títeres en la Plaza de España (12:45 horas)
17:00 a 22:30 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música itinerante
- Pancho, el soldado enfurruñado
- Los Comepiedras
- El desdichado Leposo y su rata Sífilis
- Froilán de todos los duendes
- Elfos de ensueño
- Brujas, mendigos y gente de mal vivir
- Caravana de camellos
- El gran Elefant
- Bufonadas
- Obertinus, el fauno
- Cultivando sueños / Pasacalles acrobático
- El bosque encantado
- Rituals (gran formato)
- Criaturas de hielo
- Tropas de asedio por el mercado
- Fuego fauno
- Lucha de elementos
- Brujos trashumantes
- Baom, el mágico de los bosques
- La sota de bastos
- Las ánimas blancas
- Demonium (gran formato)
- La Corte del Rey Arturo, gran pasacalles de fuego y espadas (17:00 horas)
- Teatro de títeres en la Plaza de España (19:30 horas)
- Espectáculo de circo y fuego en el recinto de La Pará (22:00 horas)
- Ritmo y percusión Treefolk
- Las Huestes de Wyrdamur
- Música de otros tiempos con Gálata.
- Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary
- Gaeloc, sonidos del norte
- Tambores de guerra Festuc Batucada
- Turdión, música de leyenda
- Sonidos del medievo Upsala
Domingo, 14 de diciembre
De 11:00 a 15:00 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música itinerante
- Los Comepiedras
- El paso del rey
- El jorobado de Nomedan
- Magos de altura
- Zíngaros
- Tropas de asedio
- El Grinch
- Bufonadas
- Don Emérito de los bosques
- Seres mágicos
- Tyr, el vikingo
- La patera aborda el mercado
- La captura del dragón
- Druidas
- El bosque encantado
- El malabarista de la Corte
- Ritmo y percusión Treefolk
- Las Huestes de Wyrdamur
- Música de otros tiempos con Gálata.
- Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary
- Gaeloc, sonidos del norte
- Tambores de guerra Festuc Batucada
- Turdión, música de leyenda
- Sonidos del medievo Upsala
- Teatro de títeres en la Plaza de España (13:30 horas)
de 16:30 a 22:30 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música itinerante
- Pancho, el soldado enfurruñado
- Magos de altura
- Buhonero, entendido de las artes de la curación
- Los pastores de la cañada real
- Los bufones y sus k-charros
- Los ogros verdes
- Circo medieval
- Cultivando sueños /pasacalles acrobático
- Despertad de la siesta
- La captura del dragón
- El fraile Marcelino
- Duendes de luz
- El desdichado Leproso y su rata Sífilis
- Ritmo y percusión Treefolk
- Las Huestes de Wyrdamur
- Música de otros tiempos con Gálata.
- Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary
- Gaeloc, sonidos del norte
- Tambores de guerra Festuc Batucada
- Turdión, música de leyenda
- Sonidos del medievo Upsala
- Teatro de títeres en la Plaza de España (18:30 horas)
- Fin de fiesta con un gran desfile de todas las compañías (20:30 horas)
Además de la extensa programación del Mercado Medieval y Navideño de Gines 2025, el pueblo contará con el gran Circus Maximus, que se celebrará en el recinto de La Pará, con multitud de puestos de artesanía y gastronomía, con paseos en camellos y dromedarios para los más pequeños, con exhibición de ocas, gallinas y pavos, con talleres artesanales participativos, con atracciones para los niños y niñas que visiten el mercado y con muchas más sorpresas para todos los públicos que no dejarán indiferente a nadie.
El Mercado Medieval de Gines es uno de los más consolidados y famosos de la provincia de Sevilla e incluso de Andalucía gracias al sinfín de actividades y espectáculos que concentra, lo que lo convierte en una gran demanda no solo para sus vecinos y vecinas sino también para quienes residen en los municipios cercanos y en la propia capital, dada su cercanía con esta.
