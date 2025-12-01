El mercado medieval más espectacular de Sevilla se celebrará del 11 al 14 de diciembre: esta es su increíble programación

La próxima semana, del 11 de diciembre al día 14, de jueves a domingo, el municipio sevillano de Gines, ubicado a apenas 15 minutos de la capital en coche, acogerá la XVIII edición de su Mercado Medieval y Navideño, una cita conocida en toda la provincia dado el alcance que tiene y el amplio número de espectáculos que alberga, convirtiéndolo en uno de los más famosos y esperados del año.

En esta ocasión esta cita contará con multitud de pasacalles, animaciones y música itinerante que durante cuatro jornadas harán que Gines vuelva al medievo. Esta es la programación completa del XVIII Mercado Medieval y Navideño de Gines:

Jueves, 11 de diciembre

18:15 horas: Inauguración

Pregón de la Navidad a cargo de Pepi Domínguez Jiménez en el teatro El Tronío

Gran desfile con músicos, dragones, malabaristas y personajes mágicos.

20:00 a 22:00 horas: Animación, teatro de calle y música itinerante

Personajes fantásticos Trasgos, bufones y otros seres

Los Comepiedras

El fraile Marcelino

Espectáculo itinerante de fuego

Ritmo y la percusión de Treefolk

Al Son Rituals

Las Huestes de Wyrdamur

Música de otros tiempos con Gálata.

Viernes, 12 de diciembre

10:30 a 14:30 horas: visita de los escolares

Animación, teatro danza y personajes fantásticos

Seres mágicos del bosque

Zancucho, el bufón

El encantador Froilán de todos los duendes

Familia de bufones

Pinillo, el juglarillo de la Corte de Gines

Los Comepiedras

Zíngaros

El Soldado Enfurruñado

Cultivando sueños/ Pasacalles acrobático

La Captura del Dragón

Música itinerante con ritmo y la percusión de Treefolk

Al Son Rituals

Las Huestes de Wyrdamur

Música de otros tiempos con Gálata.

17:00 a 22:30 horas: Animación, teatro, danza personajes fantásticos y música itinerante

El jorobado de Nomedan

Brujas, mendigos y gente de mal vivir

Don Emérito de los bosques

Los Comepiedras

Xaribari, alboroto

Bufones mágicos

Los ogros verdes

Seres del bosque

El Buhonero, entendido en las artes de la curación

Obertinus, el fauno

El fraile Marcelino

La Santa Inquisición

Trasgos

El druida Morazimer, el sabio e inmortal en busca de la verdad

Cultivando sueños/ Pasacalles acrobático

Teatro de títeres en Plaza de Espala (19:30 horas)

Gándulf, el peregrino

Espectáculo de acrobacias y fuego itinerante

Fuego Fauto

Cazadores de dragones (gran formato)

Trolerías sin rumbo

Lucha de elementos

Los hombres de paja

El fuego de la Navidad

Demonium (gran formato)

Gran pasacalles teatralizado de fuego y espadas: la Corte del Rey Arturo (21:00 horas)

Ritmo y percusión Treefolk

Las Huestes de Wyrdamur

Música de otros tiempos con Gálata.

Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary

Gaeloc, sonidos del norte

Tambores de guerra Festuc Batucada

Turdión, música de leyenda

Sonidos del medievo Upsala

Espectáculo de circo y fuego en el recinto de La Pará (22:00 horas)

Sábado, 13 de diciembre

De 11:00 a 15:00 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música

El jorobado de Nomedan

Familia de bufones

Magos de altura

Zíngaros

Froilán de todos los duendes

Alegres bufones

Pinillo, el juglarillo de la Corte de Gines

Los villancicos de Rudolf y los renos

Bufones con bola

La captura del dragón

Bufones y sus k-charros

El malabarista de la Corte

Circo medieval

Faustos, el fauno dios de los campos

Los pastores de la cañada real

El gigante y la bola

La danza de la marioneta

Don Emérito de los bosques

Druidas

Teatro de títeres en la Plaza de España (12:45 horas)

17:00 a 22:30 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música itinerante

Pancho, el soldado enfurruñado

Los Comepiedras

El desdichado Leposo y su rata Sífilis

Froilán de todos los duendes

Elfos de ensueño

Brujas, mendigos y gente de mal vivir

Caravana de camellos

El gran Elefant

Bufonadas

Obertinus, el fauno

Cultivando sueños / Pasacalles acrobático

El bosque encantado

Rituals (gran formato)

Criaturas de hielo

Tropas de asedio por el mercado

Fuego fauno

Lucha de elementos

Brujos trashumantes

Baom, el mágico de los bosques

La sota de bastos

Las ánimas blancas

Demonium (gran formato)

La Corte del Rey Arturo, gran pasacalles de fuego y espadas (17:00 horas)

Teatro de títeres en la Plaza de España (19:30 horas)

Espectáculo de circo y fuego en el recinto de La Pará (22:00 horas)

Ritmo y percusión Treefolk

Las Huestes de Wyrdamur

Música de otros tiempos con Gálata.

Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary

Gaeloc, sonidos del norte

Tambores de guerra Festuc Batucada

Turdión, música de leyenda

Sonidos del medievo Upsala

Domingo, 14 de diciembre

De 11:00 a 15:00 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música itinerante

Los Comepiedras

El paso del rey

El jorobado de Nomedan

Magos de altura

Zíngaros

Tropas de asedio

El Grinch

Bufonadas

Don Emérito de los bosques

Seres mágicos

Tyr, el vikingo

La patera aborda el mercado

La captura del dragón

Druidas

El bosque encantado

El malabarista de la Corte

Ritmo y percusión Treefolk

Las Huestes de Wyrdamur

Música de otros tiempos con Gálata.

Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary

Gaeloc, sonidos del norte

Tambores de guerra Festuc Batucada

Turdión, música de leyenda

Sonidos del medievo Upsala

Teatro de títeres en la Plaza de España (13:30 horas)

de 16:30 a 22:30 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música itinerante

Pancho, el soldado enfurruñado

Magos de altura

Buhonero, entendido de las artes de la curación

Los pastores de la cañada real

Los bufones y sus k-charros

Los ogros verdes

Circo medieval

Cultivando sueños /pasacalles acrobático

Despertad de la siesta

La captura del dragón

El fraile Marcelino

Duendes de luz

El desdichado Leproso y su rata Sífilis

Ritmo y percusión Treefolk

Las Huestes de Wyrdamur

Música de otros tiempos con Gálata.

Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary

Gaeloc, sonidos del norte

Tambores de guerra Festuc Batucada

Turdión, música de leyenda

Sonidos del medievo Upsala

Teatro de títeres en la Plaza de España (18:30 horas)

Fin de fiesta con un gran desfile de todas las compañías (20:30 horas)

Además de la extensa programación del Mercado Medieval y Navideño de Gines 2025, el pueblo contará con el gran Circus Maximus, que se celebrará en el recinto de La Pará, con multitud de puestos de artesanía y gastronomía, con paseos en camellos y dromedarios para los más pequeños, con exhibición de ocas, gallinas y pavos, con talleres artesanales participativos, con atracciones para los niños y niñas que visiten el mercado y con muchas más sorpresas para todos los públicos que no dejarán indiferente a nadie.

El Mercado Medieval de Gines es uno de los más consolidados y famosos de la provincia de Sevilla e incluso de Andalucía gracias al sinfín de actividades y espectáculos que concentra, lo que lo convierte en una gran demanda no solo para sus vecinos y vecinas sino también para quienes residen en los municipios cercanos y en la propia capital, dada su cercanía con esta.