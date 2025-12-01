El mercado medieval más espectacular de Sevilla se celebrará del 11 al 14 de diciembre: esta es su increíble programación

EL TIEMPO
Mercado Medieval de Gines en una edición pasada
Mercado Medieval de Gines en una edición pasada / Ayuntamiento de Gines

La próxima semana, del 11 de diciembre al día 14, de jueves a domingo, el municipio sevillano de Gines, ubicado a apenas 15 minutos de la capital en coche, acogerá la XVIII edición de su Mercado Medieval y Navideño, una cita conocida en toda la provincia dado el alcance que tiene y el amplio número de espectáculos que alberga, convirtiéndolo en uno de los más famosos y esperados del año.

En esta ocasión esta cita contará con multitud de pasacalles, animaciones y música itinerante que durante cuatro jornadas harán que Gines vuelva al medievo. Esta es la programación completa del XVIII Mercado Medieval y Navideño de Gines:

Jueves, 11 de diciembre

18:15 horas: Inauguración

  • Inauguración del Mercado Medieval y Navideño de Gines
  • Pregón de la Navidad a cargo de Pepi Domínguez Jiménez en el teatro El Tronío
  • Gran desfile con músicos, dragones, malabaristas y personajes mágicos.

20:00 a 22:00 horas: Animación, teatro de calle y música itinerante

  • Personajes fantásticos Trasgos, bufones y otros seres
  • Los Comepiedras
  • El fraile Marcelino
  • Espectáculo itinerante de fuego
  • Ritmo y la percusión de Treefolk
  • Al Son Rituals
  • Las Huestes de Wyrdamur
  • Música de otros tiempos con Gálata.

Viernes, 12 de diciembre

10:30 a 14:30 horas: visita de los escolares

  • Animación, teatro danza y personajes fantásticos
  • Seres mágicos del bosque
  • Zancucho, el bufón
  • El encantador Froilán de todos los duendes
  • Familia de bufones
  • Pinillo, el juglarillo de la Corte de Gines
  • Los Comepiedras
  • Zíngaros
  • El Soldado Enfurruñado
  • Cultivando sueños/ Pasacalles acrobático
  • La Captura del Dragón
  • Música itinerante con ritmo y la percusión de Treefolk
  • Al Son Rituals
  • Las Huestes de Wyrdamur
  • Música de otros tiempos con Gálata.

17:00 a 22:30 horas: Animación, teatro, danza personajes fantásticos y música itinerante

  • El jorobado de Nomedan
  • Brujas, mendigos y gente de mal vivir
  • Don Emérito de los bosques
  • Los Comepiedras
  • Xaribari, alboroto
  • Bufones mágicos
  • Los ogros verdes
  • Seres del bosque
  • El Buhonero, entendido en las artes de la curación
  • Obertinus, el fauno
  • El fraile Marcelino
  • La Santa Inquisición
  • Trasgos
  • El druida Morazimer, el sabio e inmortal en busca de la verdad
  • Cultivando sueños/ Pasacalles acrobático
  • Teatro de títeres en Plaza de Espala (19:30 horas)
  • Gándulf, el peregrino
  • Espectáculo de acrobacias y fuego itinerante
  • Fuego Fauto
  • Cazadores de dragones (gran formato)
  • Trolerías sin rumbo
  • Lucha de elementos
  • Los hombres de paja
  • El fuego de la Navidad
  • Demonium (gran formato)
  • Gran pasacalles teatralizado de fuego y espadas: la Corte del Rey Arturo (21:00 horas)
  • Ritmo y percusión Treefolk
  • Las Huestes de Wyrdamur
  • Música de otros tiempos con Gálata.
  • Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary
  • Gaeloc, sonidos del norte
  • Tambores de guerra Festuc Batucada
  • Turdión, música de leyenda
  • Sonidos del medievo Upsala
  • Espectáculo de circo y fuego en el recinto de La Pará (22:00 horas)

Sábado, 13 de diciembre

De 11:00 a 15:00 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música

  • El jorobado de Nomedan
  • Familia de bufones
  • Magos de altura
  • Zíngaros
  • Froilán de todos los duendes
  • Alegres bufones
  • Pinillo, el juglarillo de la Corte de Gines
  • Los villancicos de Rudolf y los renos
  • Bufones con bola
  • La captura del dragón
  • Bufones y sus k-charros
  • El malabarista de la Corte
  • Circo medieval
  • Faustos, el fauno dios de los campos
  • Los pastores de la cañada real
  • El gigante y la bola
  • La danza de la marioneta
  • Don Emérito de los bosques
  • Druidas
  • Teatro de títeres en la Plaza de España (12:45 horas)

17:00 a 22:30 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música itinerante

  • Pancho, el soldado enfurruñado
  • Los Comepiedras
  • El desdichado Leposo y su rata Sífilis
  • Froilán de todos los duendes
  • Elfos de ensueño
  • Brujas, mendigos y gente de mal vivir
  • Caravana de camellos
  • El gran Elefant
  • Bufonadas
  • Obertinus, el fauno
  • Cultivando sueños / Pasacalles acrobático
  • El bosque encantado
  • Rituals (gran formato)
  • Criaturas de hielo
  • Tropas de asedio por el mercado
  • Fuego fauno
  • Lucha de elementos
  • Brujos trashumantes
  • Baom, el mágico de los bosques
  • La sota de bastos
  • Las ánimas blancas
  • Demonium (gran formato)
  • La Corte del Rey Arturo, gran pasacalles de fuego y espadas (17:00 horas)
  • Teatro de títeres en la Plaza de España (19:30 horas)
  • Espectáculo de circo y fuego en el recinto de La Pará (22:00 horas)
  • Ritmo y percusión Treefolk
  • Las Huestes de Wyrdamur
  • Música de otros tiempos con Gálata.
  • Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary
  • Gaeloc, sonidos del norte
  • Tambores de guerra Festuc Batucada
  • Turdión, música de leyenda
  • Sonidos del medievo Upsala

Domingo, 14 de diciembre

De 11:00 a 15:00 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música itinerante

  • Los Comepiedras
  • El paso del rey
  • El jorobado de Nomedan
  • Magos de altura
  • Zíngaros
  • Tropas de asedio
  • El Grinch
  • Bufonadas
  • Don Emérito de los bosques
  • Seres mágicos
  • Tyr, el vikingo
  • La patera aborda el mercado
  • La captura del dragón
  • Druidas
  • El bosque encantado
  • El malabarista de la Corte
  • Ritmo y percusión Treefolk
  • Las Huestes de Wyrdamur
  • Música de otros tiempos con Gálata.
  • Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary
  • Gaeloc, sonidos del norte
  • Tambores de guerra Festuc Batucada
  • Turdión, música de leyenda
  • Sonidos del medievo Upsala
  • Teatro de títeres en la Plaza de España (13:30 horas)

de 16:30 a 22:30 horas: Animación, teatro, danza, personajes fantásticos y música itinerante

  • Pancho, el soldado enfurruñado
  • Magos de altura
  • Buhonero, entendido de las artes de la curación
  • Los pastores de la cañada real
  • Los bufones y sus k-charros
  • Los ogros verdes
  • Circo medieval
  • Cultivando sueños /pasacalles acrobático
  • Despertad de la siesta
  • La captura del dragón
  • El fraile Marcelino
  • Duendes de luz
  • El desdichado Leproso y su rata Sífilis
  • Ritmo y percusión Treefolk
  • Las Huestes de Wyrdamur
  • Música de otros tiempos con Gálata.
  • Danzas y sonidos del mundo Kabayla Zingary
  • Gaeloc, sonidos del norte
  • Tambores de guerra Festuc Batucada
  • Turdión, música de leyenda
  • Sonidos del medievo Upsala
  • Teatro de títeres en la Plaza de España (18:30 horas)
  • Fin de fiesta con un gran desfile de todas las compañías (20:30 horas)

Además de la extensa programación del Mercado Medieval y Navideño de Gines 2025, el pueblo contará con el gran Circus Maximus, que se celebrará en el recinto de La Pará, con multitud de puestos de artesanía y gastronomía, con paseos en camellos y dromedarios para los más pequeños, con exhibición de ocas, gallinas y pavos, con talleres artesanales participativos, con atracciones para los niños y niñas que visiten el mercado y con muchas más sorpresas para todos los públicos que no dejarán indiferente a nadie.

El Mercado Medieval de Gines es uno de los más consolidados y famosos de la provincia de Sevilla e incluso de Andalucía gracias al sinfín de actividades y espectáculos que concentra, lo que lo convierte en una gran demanda no solo para sus vecinos y vecinas sino también para quienes residen en los municipios cercanos y en la propia capital, dada su cercanía con esta.

